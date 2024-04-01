Сергей Иванов: «Планка в 10 млн туристов в Татарстане в год для нас основной вызов»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань перешагнула планку регионального центра

Сергей Евгеньевич, мы с вами встречаемся перед первым юбилеем Госкомитета по туризму. Расскажите о том, что главное было сделано за эти десять лет и с чего все начиналось.

Начиналось все с успешно проведенной Универсиады 2013 года. Действительно, на тот момент Казань стала центром событий не только России, но и всего мира. При подготовке к Универсиаде республика, наша столица прошли через колоссальные инфраструктурные изменения. Это не только огромное количество отремонтированных домов, фасадов. Это абсолютно новая, принципиально новая дорожная инфраструктура. Это новые транспортные узлы – аэропорт, железнодорожный вокзал. Это абсолютно новый парк туристических автобусов, которые были приобретены к Универсиаде. Это большое количество новых гостиниц, которые также были построены и задействованы для проведения Универсиады 2013 года. В тот год Казань действительно перешагнула планку регионального центра и стала абсолютно конкурентоспособным мировым городом.

Сколько было туристов в 2013 году?

К Универсиаде мы уже пришли к цифре примерно 2 млн 200 тыс. человек. Та инфраструктура, которая была создана к студенческим играм, позволила нам в дальнейшем стабильно увеличивать туристический поток.

В то же время многие скептически оценивали перспективы дальнейшей загрузки. Когда проходят такие крупные спортивные события, встает стандартный вопрос: а что делать дальше с этой инфраструктурой? Но это стало нашим шансом, и республика использовала его в полной мере.

Стало очевидно, что нужно идти по треку развития системы гостеприимства, привлечения людей, загрузки имеющихся объектов гостиничной инфраструктуры. На тот момент в списке объектов всемирного наследия появился Болгар, то есть два объекта ЮНЕСКО уже были в Татарстане. Трек, заданный и Первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шариповичем Шаймиевым, на укрепление и развитие культурно-исторического наследия тоже требовал приложения усилий по его полноценному вовлечению в туристический оборот.

В 2014 году началась новая веха в развитии туризма республики – Рустамом Миннихановым было принято решение о создании отдельного органа государственной власти, который бы развивал эту сферу.

Какие задачи были поставлены?

Перед нами были поставлены задачи по развитию инфраструктуры, привлечению потока, повышению качества и уровня сервиса, развитию маршрутной сети, интеграции республики в российский туристический продукт, привлечению иностранного туристического потока. Все то, что делали и делают развитые российские и мировые туристические центры на протяжении последних 30-40 лет.

Я очень подробно изучал опыт Барселоны как города, который провел Олимпийские игры, каким образом им удалось после такого масштабного события стать мировым туристическим центром.

Мы придерживались примерно тех же инструментов развития, чтобы понимать, что нам нужно делать, чтобы перейти из состояния «А» в состояние «Б». Универсиада, можно сказать, стала таким квантовым скачком, когда мы из республики, которая была очень красива и привлекательна, но все-таки была региональным туристическим центром, стали мировым туристическим центром.

В 2014 году была принята госпрограмма развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане. Все это время вы руководили госкомитетом и, наверное, можете сказать, выполнена ли эта программа на сегодняшний день. Идет ли она по графику и какие этапы еще впереди?

Могу сказать, что на сегодняшний день программа идет опережающими темпами. Мы уже неоднократно вносили в нее коррективы в сторону увеличения параметров. Принимая эту программу, мы прогнозировали одни цифры развития – это и привлечение инвестиций, и цифры по туристическому потоку, по количеству занятых в сфере туризма. С 2016 года мы вносили коррективы в части увеличения дальнейших прогнозных цифр, шли опережающими темпами.

Конечно, на нашем пути встретился коронавирус, никто его не ожидал в 2019 году. Тогда мы скорректировали параметры в сторону уменьшения. Но могу сказать, что уже в 2022 году мы вышли на тот трек развития, который у нас был до пандемии, и продолжаем расти дальше.

Программа выполнена. Более того, за время реализации появились новые проекты и новые точки роста. И мы видим, что они в дополнение к имеющейся туристической инфраструктуре будут создавать туристический интерес и у жителей Республики Татарстан, и у российских граждан, и у иностранных граждан.

«К моменту введения санкций Казань, Татарстан обладали уже очень хорошей развитой привлекательной туристической инфраструктурой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Увеличение внутреннего турпотока мы увидели до введения санкций»

Какие еще события, внешние и внутренние факторы повлияли на туристический поток республики?

Конечно, положительно влияют санкции, которые введены по отношению к нашей стране. Безусловно, закрытие европейского воздушного пространства, ограничение доступа к популярным европейским, североамериканским туристическим направлениям подтолкнули людей к поиску альтернативных вариантов и маршрутов не только за пределами нашей страны, но и внутри нашей страны.

К моменту введения санкций Казань, Татарстан обладали уже очень хорошей развитой привлекательной туристической инфраструктурой. Что называется, мы оказались в шорт-листе тех точек путешествий, куда начала смотреть та российская аудитория, которая раньше выезжала в Европу, в Северную Африку и за океан.

Увеличение внутреннего турпотока мы увидели до введения санкций, после пандемии, когда по миру стало сложно путешествовать. В разных странах были свои порядки въезда и пребывания, что не всегда удобно для людей. С 2021 года к нам пошел в том числе и «новый турист». Тот, который вообще по России не ездил, который привык к другим странам, другим культурам. Этот тренд 2021 года продолжился в связи с введением санкций. Еще больше людей начало искать, куда можно поехать по стране. И в Татарстане, и в Казани на тот момент уже были качественные отели, качественная система питания, общественного транспорта, инфраструктура. Большой фактор сыграла и близость к столице, и большая узнаваемость среди жителей России.

На тот момент мы уже были достаточно популярны на рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской области и в уральских регионах. Это наиболее плотное и наиболее платежеспособное население, которое есть в нашей стране. И оно уже знало о нашей республике и ее столице. На тот момент уже велась колоссальная работа и руководством Татарстана, и мэром Казани по созданию наилучших условий внутри города – благоустройство пространств, развитие инфраструктуры, обновление транспортного состава. Это все позволило Казани и республике заработать очень хорошую репутацию на туристическом рынке. Ведь не секрет, что в туризме самая эффективная реклама – совет друзей и знакомых. Поэтому для нас было критически важно, чтобы все прибывающие к нам гости увозили с собой самые теплые, хорошие, приятные впечатления.

Плюс к этому нами велась и целенаправленная работа по продвижению имиджа республики как привлекательного, интересного и комфортного направления для отдыха. Совместно с турсообществом еще в 2015 году мы разработали и приняли туристический бренд «Татарстан: край 1001 удовольствия» с основной идеей раскрыть богатство и разнообразие нашего предложения: культуры, досуга и гастрономии. Вся дальнейшая стратегия продвижения строилась на этих ценностях.

Вместе с коллегами – туроператорами и отельерами мы регулярно представляли турпотенциал Татарстана на самых крупных выставках России и зарубежных стран, проводили ознакомительные туры и приглашали не менее 200 туроператоров в год из разных регионов и стран в Татарстан для знакомства с инфраструктурой.

За последние 10 лет были запущены знаковые имиджевые рекламные кампании с призывом отправиться в путешествие в Татарстан, край 1001 удовольствия, в скоростных поездах «Аэроэкспресс», курсирующих в Москве по направлениям из трех аэропортов, а также «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Особенно ярко прошла в прошлом году рекламная кампания в аэропорту Шереметьево, благодаря чему Татарстан был у всех на слуху, ее увидели более 5 миллионов пассажиров, которые разлетелись из Москвы по разным городам России.

«Мы проводили очень много мероприятий по тренингам персонала, улучшению информационной среды» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди поняли, что туристам нужно помогать, улыбаться, мимо них нельзя проходить»

Гостей надо еще и уметь встретить.

Да, мы проводили очень много мероприятий по тренингам персонала, улучшению информационной среды. К слову, при подготовке к Универсиаде еще тогда Министерством по делам молодежи, спорта и туризма под руководством Рафиса Бурганова была реализована большая программа по обучению гостеприимству всех сотрудников, задействованных в работе с туристами. Это не только гостиницы, точки торговли, это и МЧС, и таксисты, и сотрудники МВД. Элементарные знания английских фраз, культуры поведения людей. Все это осталось как наследие в нематериальной части.

Люди поняли, что туристам нужно помогать, улыбаться, мимо них нельзя проходить. В Татарстане стало появляться все больше и больше новых категорий людей, к которым, может быть, мы не привыкли. Мы не привыкли, что в центре города, магазине, общественном транспорте или где-то в музее, в туристической локации, нам могут встречаться люди, например, с Камчатки или из Новосибирска, которые здесь оказались не по служебной необходимости, не по работе. Они приехали сюда посмотреть, как мы живем, что у нас интересного, что мы кушаем, как мы общаемся между собой, и им интересно поговорить с теми людьми, которые здесь живут. Этого нельзя бояться – наоборот, нужно всячески приветствовать такой контакт и помогать людям сориентироваться, рассказать, каковы наши традиции, культура. Все это в Татарстане есть, и люди, уезжающие отсюда, отмечают, насколько тепло, уютно и гостеприимно происходит пребывание в Татарстане.

«Загрузка гостиничных объектов в Казани, Татарстане на сегодня одна из самых высоких в стране» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Инвесторы сейчас активнее смотрят на сферу туризма»

В интервью СМИ вы как-то говорили, что к 2030 году Татарстан преодолеет планку в 10 миллионов туристов. Очень амбициозная цифра, практически в два раза больше, чем мы приняли в 2023 году. За счет чего может произойти это увеличение?

В первую очередь за счет активного развития туристической инфраструктуры, гостиничного фонда. Как я уже говорил, это для нас сейчас основной вызов.

И как будете решать эту задачу?

Мы активно участвуем во всех мерах поддержки, которые предлагаются инвесторам на федеральном уровне: субсидированные кредиты, обеспечивающая инфраструктура, создаем новые площадки для увеличения гостиничного и номерного фонда республики.

Есть крупные инвестиционные проекты, такие как «Казань марина», которая предполагает создание более 1200 новых гостиничных номеров (по факту цифра может быть в два раза больше). Это и активное развитие загородных объектов отдыха. Это тоже номерной фонд, который растет. И, конечно, ожидаем реализации инвестиционных проектов на территории Казани – новые отели, которые строятся возле моста «Миллениум», и проект рядом с аквапарком «Ривьера». Он тоже предполагает создание гостиничных объектов.

Будут и новые точки роста. Инвесторы сейчас активнее смотрят на сферу туризма, потому что загрузка гостиничных объектов в Казани, Татарстане на сегодня одна из самых высоких в стране. Для инвестора это очень важно.

Еще один момент, на который хотел обратить внимание, – мы все меньше чувствуем сезонность в туристическом потоке. В 2013-2014 годах туристический поток в деловые сезоны, осенью и весной, был выше, чем в теплые летние месяцы. Мы в тот момент не воспринимались как направление leasure (досуг – перевод с английского, – прим. Т-и), чтобы съездить, отдохнуть и посмотреть без привязки к командировкам и другим деловым поездкам.

В последние три года туристический поток с мая и по конец сентября на 40% выше, чем весной и осенью. Это не значит, что весна и осень «упали», а лето осталось таким же. Очень сильно приросло теплое время года, это пять активных месяцев.

Начиная с позапрошлого года активный турсезон заканчивается не сентябрем, а в конце ноября. Декабрь идет чуть послабее. И новый турсезон начинается уже не с 1 мая, а практически с середины февраля, когда идут первые длинные выходные. Вы можете это сами увидеть по такой маркерной зоне, как Казанский Кремль – группы туристов там видно невооруженным взглядом. Десять лет назад картина была немного другая. И это очень здорово для туристической отрасли. На сегодня низких сезонов в Татарстане осталось совсем мало.

«Начиная с позапрошлого года активный турсезон заканчивается не сентябрем, а в конце ноября. И новый турсезон начинается уже не с 1 мая, а практически с середины февраля» Фото: © «Татар-информ»

«Мы понимаем, что не только экскурсоводы могут обслуживать туристов»

Помимо отелей к возрастающему потоку туристов должна быть готова и остальная инфраструктура: экскурсоводы, общепит, общественный транспорт. Какая работа ведется над этим?

Мы активно работаем с экскурсоводами. Несколько лет за счет средств республиканского бюджета готовили экскурсоводов на иностранных языках.

Плюс мы совместно с музеями-заповедниками выстроили очень понятную и эффективную систему аккредитации экскурсоводов. Вхождение в отрасль в Татарстане, на самом деле, достаточно простое. Чтобы начать работать, необходимо сначала получить соответствующее образование, пройти курсы. После этого ступенчатая система аккредитации позволяет экскурсоводу постепенно открывать всё больше и больше локаций в республике, которые человек сможет вести как экскурсовод.

Это позволяет поддерживать уровень качества работы экскурсоводов. Безусловно, он разный, мы над ним работаем каждый год. Но, тем не менее, некий фильтр, точки, где мы сверяем уровень их знаний, позволяют добиваться того, что экскурсоводы в целом работают на высоком уровне. И каждый год мы видим большее количество людей, вновь приходящих в профессию.

Кроме этого, мы понимаем, что не только экскурсоводы могут обслуживать туристов. Это могут делать различные цифровые сервисы, аудиоэкскурсии, видеоэкскурсии. Мы развиваем мобильное приложение, которое позволяет людям посетить десять базовых экскурсий по республике по основным локациям.

Расширился и сам спектр, и направление экскурсий. Лет двадцать назад мы могли предложить туристу только Казань и Раифский монастырь. Сегодня это не только Болгар, Свияжск и Елабуга, но и Камское Устье, Тетюши, Рыбно-Слободский, Арский, Мамадышский, Алексеевский районы. Появляется большое количество таких центров притяжения, муниципальные районы растут по турпотоку. Например, село Ямашурма в Высокогорском районе. Предприниматель начинал там с 500-1000 человек, а сейчас он ежегодно принимает 15 тысяч туристов. Это же прекрасно. Люди приезжают, знакомятся с объектами, узнают что-то новое, их устраивает качество.

Какие новые точки роста вы видите? Возможно, пока они неочевидны.

Большой потенциал у Камского Устья. Это кластер природно-экологического загородного туризма. Там уже есть несколько объектов туристической инфраструктуры, мы работаем над их увеличением.

Наши традиционные центры – Великий Болгар, остров-град Свияжск, Елабуга – еще имеют большой потенциал. Чистополь – следующий город, который однозначно выстрелит в ближайшие годы. Туристический поток начнет очень сильно расти после завершения всех запланированных работ по реконструкции и реставрации объектов исторического центра, созданию необходимой среды и строительства причала.

Кроме того, в восточной части Татарстана есть большое количество территорий, которые пока только-только находятся в стадии развития. Это Высокогорский, Сабинский, Арский районы. Здесь уже есть продукт, игроки и понимание, каким образом нужно встречать и размещать туристов. Точка роста – это и большая приказанская зона. Например, Лаишевский район. Кроме большого проекта «Казань марина», о котором я уже говорил, это практически вся береговая линия, кинопоселок Семрук, Музей Державина и сеть пешеходных маршрутов. Все они будут каждый год увеличивать количество прибывающих туристов.

Закамская зона и юго-восток Татарстана пока слабо охвачены, но там расположен большой санаторный блок, который нужно модернизировать, увеличивать номерной фонд. А условия там прекрасные – это и грязевые источники, и источники минеральной воды.

«Наша задача – привлекать новые группы туристов из России и зарубежных стран, которые ориентированы на городской, культурно-познавательный отдых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы с точки зрения продукта не конкурируем с пляжными направлениями»

В этом году сильно подорожали туры за рубеж. Ожидается ли в этом году серьезный спад по этим направлениям и как это повлияет на турпоток внутри страны?

Я не думаю, что произойдет спад по сравнению, например, с 2023-м годом. Полетные программы зарубежных операторов, которые планируются на лето, остались примерно такими же. Да и мы с точки зрения продукта не конкурируем с пляжными направлениями. Наша задача – привлекать новые группы туристов из России и зарубежных стран, которые ориентированы на городской, культурно-познавательный отдых.

К увеличению внутреннего спроса будут подталкивать новые точки загородного и природного отдыха, а также уменьшение стоимости перелетов. Но для того, чтобы нам дальше расти по цифрам, нам нужно, как я уже сказал, наращивать туристическую инфраструктуру, увеличивать количество номеров, гостиниц, маршрутов, чтобы люди не чувствовали дискомфорта от цены и нехватки каких-то инфраструктурных вещей. Одно из решений этой задачи – развитие проекта «Великий Волжский путь».

Можно о нем поподробнее?

Наша задача, чтобы люди приезжали и видели, что здесь есть сеть маршрутов, которая давала бы возможность запланировать свою следующую поездку, включающую Татарстан и какой-то соседний регион.

На сегодня есть национальный турмаршрут «Великий Волжский путь», который уже прошел утверждение в Минэкономразвития. Он включает Татарстан, Марий Эл и Чувашию. В дальнейшем планируется, что маршруты будут идти и вниз по Волге – в Ульяновск и Самару, Нижегородскую область.

Мы должны создать продукт пребывания на территории Средней Волги на семь или даже десять дней. Турист должен видеть, что здесь есть и чем заняться в течение недели.

«Если в 2014 году средняя продолжительность пребывания была 1,7 ночи, то сейчас это 3,1 ночи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В конечном итоге мы боремся за количество ночевок»

Средний чек пребывания вырастет?

Да, средний чек будет расти. Будет расти загрузка татарстанских гостиниц и средств размещения в других регионах. Таким образом, мы можем прирастать за счет тех туристов, которые чуть меньше, может, будут ночевать на территории республики, но дополнительно будут брать ночи на территории соседних регионов. Это тоже хорошо, потому что, создав такой большой маршрут, мы становимся привлекательными не только для соседних регионов, но и для людей, живущих за несколько тысяч километров от нас.

Можно рассмотреть на примере маршрута «Золотое кольцо». Он очень хорошо устроен, здесь короткие транспортные связи между городами, большое количество точек питания и осмотра. Да, возможно, он несколько однообразен в плане достопримечательностей, но человек в течение недели путешествия чувствует себя в комфортных условиях. Там все организовано – перевозка, экскурсионная программа, транспорт и так далее.

Развитие «Великого Волжского пути» даст нам возможность привлекать другие группы туристов, которые привыкли путешествовать в формате «неделя экскурсионного отдыха». Дополнительно поддерживать этот проект будет развитие межрегиональных скоростных речных связей. В Татарстане появились два новых метеора, соседние регионы тоже строят скоростные суда, Нижегородская область и Чувашия закупили «Валдаи». Это все создает ресурс для создания нового туристического продукта.

Человек, приезжающий в любой из регионов, может перемещаться между ними, используя высокоскоростной речной транспорт. Это красиво, удобно, современно. Путешествия по реке для многих привлекательны. А до недавнего времени у нас не было такого предложения. Появление нового флота сделает такую поездку более комфортабельной и интересной.

С одной стороны, мы стремимся увеличить срок пребывания туриста в Татарстане, а с другой, хотим увеличить турпоток. Одно дело, когда человек приехал на два-три дня, другое – на десять. Можно ли предположить, что у нас будет больше проблем с размещением?

В конечном итоге мы боремся за количество ночевок. Есть две разные стратегии – мало людей, но длинное пребывание либо короткое пребывание и много гостей. Нам интересны обе группы туристов. В итоге в копилку приходит количество ночевок. У кого-то модель путешествия – это две-три ночи, у кого-то – пять-шесть ночей. Мы должны быть очень гибкими с точки зрения турпродукта. Кто-то приедет сегодня на две-три ночи, возможно, в следующий раз приедет на пять-шесть, если увидит для себя возможности приезда на такое длительное время.

Надо сказать, мы очень сильно выросли по средней длительности пребывания. Если в 2014 году средняя продолжительность пребывания была 1,7 ночи, то сейчас это 3,1 ночи. Практически в два раза дольше люди живут на территории республики. Миф о том, что Казань и Татарстан вообще – это город одного дня, что сюда приезжают максимум на субботу-воскресенье, уже давным-давно развенчан. Туроператоры, которые сейчас работают и принимают в Татарстане, говорят, что спокойно продают туры на пять-шесть дней. Да, основной сегмент, массовый спрос – это три-четыре дня. Есть продукты на один-два дня. Но туры на пять-семь дней на территории республики тоже спокойно продаются. Поэтому и развиваем «Великий Волжский путь», чтобы у человека был интерес приехать на более длительный срок.

«Мы ожидаем, что в 2024 году по новой трассе в Татарстан приедет в первую очередь большое количество жителей Москвы, Московской и Владимирской областей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы получим этот пласт туристов. И это не обязательно будет бюджетный класс»

Какие прогнозы на этот год? Ожидаете ли новых туристов, которых у нас раньше не было?

Однозначно ждем. Колоссальнейшим прорывом стало открытие трассы М12. Мы ожидаем, что в 2024 году по этой трассе в Татарстан приедет в первую очередь большое количество жителей Москвы, Московской и Владимирской областей. Будут приезжать и северо-западные регионы, питерский поток через Москву. На машинах ездят сейчас достаточно много. Мы получим этот пласт туристов. И это не обязательно будет бюджетный класс.

В той же Москве достаточно много людей, которые с удовольствием ездят на машинах в Санкт-Петербург, на юг или север нашей страны. Появление новой трассы станет для них поводом поехать и в Татарстан.

Очевидно, что с открытием трассы М12 появится дополнительный туристический поток, которому просто лень лишний раз ехать в аэропорт, проходить досмотры и так далее. Человек просто вышел во двор, загрузил всю семью в машину и поехал.

В этом году в Казани запланировано очень много крупных международных событий: KazanForum, Игры БРИКС, саммит БРИКС, российско-китайский форум «Ростки». Как это все будет влиять на туристическую отрасль? Приведет ли это к еще большему росту цен на отели, экскурсии? Что ожидаете от этого года, который настолько насыщен большими событиями?

События международного масштаба – это очень важный фактор роста, привлечения деловой аудитории, узнаваемости и политического веса нашей республики. В периоды проведения этих мероприятий, конечно же, будет повышение цен на размещение, это абсолютно нормальная мировая практика.

Туристический поток не сильно пострадает от повышения цен. Такие мероприятия проводятся в достаточно краткосрочные периоды.

Казань готова к приему?

Такие события – это хороший фактор загрузки не только гостиниц, но и инфраструктуры общественного питания, экскурсионных центров. Эти мероприятия помогают менять инфраструктуру республики в целом. При подготовке к саммиту БРИКС будут проведены масштабнейшие работы по дальнейшему благоустройству Казани, ремонту и расширению улично-дорожной сети, озеленению.

Для проведения подобных спортивных событий или политических саммитов должна быть готова вся система гостеприимства. Это английский язык в гостиницах, английское меню в ресторанах, подготовленные экскурсоводы, номерной фонд, транспортная система. У тех же туристических компаний должны быть компетенции мирового уровня, чтобы приезжающие не сталкивались с проблемами при бронировании, обслуживании, перемещении по городу.

Это ведь все то, что потребляет и турист, приезжающий вне таких периодов. Кроме того, это все – дополнительные доходы нашего региона.

Ваши оценки – дойдем мы в этом году до пяти миллионов туристов?

Нет, не дойдем. В 2023 году поток составил чуть больше 4 миллионов человек. Точные цифры ждем от Росстата в ближайшее время. Большое количество гостей размещается в частных квартирах и апартаментах. Это сложно оцениваемый турпоток. Мы видим, что примерно половина людей, которые попадают в официальную статистику, размещаются не в гостиницах, не в хостелах, а в частном номерном фонде.

Это настолько большой сегмент?

Да, большой, примерно 30% от общего количества. Оценить этот турпоток нам очень трудно. Сейчас мы работаем с операторами больших данных, чтобы иметь более реальные приближенные цифры. Я же в своих выступлениях и докладах всегда беру официальные цифры Росстата. Все остальное может быть нашими предположительными оценками по косвенным признакам и так далее.

Если учесть этот серый сегмент, цифры могут быть больше?

Могут быть больше, но насколько – мы не знаем. В любом случае основной показатель развития туротрасли – это увеличение номеров и количества гостиниц. За десять лет номерной фонд в Татарстане вырос в 1,7 раза. Это огромные инвестиции.

«На сегодня мы видим очень высокую загрузку на конец апреля, май, июнь, июль, пока чуть меньше август» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С учетом того, что номерного фонда не хватает, Казань сейчас бронируется заранее»

Каковы данные по глубине бронирования в целом и на апрель-май в частности?

Российские граждане, если мы говорим про индивидуальных туристов, пока бронируют не очень заблаговременно. Человек больше ориентируется на текущую конъюнктуру цен. Есть те, кто бронирует заранее, но их пока немного. Это тренд, который пошел с пандемии коронавируса, когда люди не знали, заболеют они через неделю или нет, поедут или не поедут.

Крупные операторы, которые работают с Татарстаном, конечно, бронируют сильно заранее. Они берут цепочку, начиная, например, с 1 мая по конец сентября, бронируют определенное количество номеров, чтобы иметь гарантированную возможность продавать турпакеты.

На сегодня мы видим очень высокую загрузку на конец апреля, май, июнь, июль, пока чуть меньше август. Уверен, в течение двух месяцев эта ситуация выправится. С учетом того, что номерного фонда не хватает, Казань сейчас бронируется заранее. То есть тренд на увеличение глубины бронирования пошел.

Как Татарстан участвует в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» и в других федеральных программах, схожих по характеру? Какова в целом поддержка этого направления со стороны федерального центра?

Татарстан в этом проекте, во всех его мероприятиях, начал очень активно участвовать с самого начала. Первая программа – это субсидирование строительства модульных, некапитальных средств размещения.

Мы говорим о глэмпинге?

Да, но глэмпинги – это несколько обтекаемое понятие. Конкретно субсидируется создание модульных некапитальных номеров. Плюс дается субсидии на развитие пляжных территорий, на создание и развитие так называемой легкой инфраструктуры – приобретение оборудования, создание сервисов.

В прошлом году по нацпроекту в республике было потрачено на развитие инфраструктуры 817 млн рублей. За счет средств нацпроекта мы создали Центр кадрового развития туротрасли на базе Поволжского университета. Это мощный образовательный российский центр, который готовит по компетенции управленческих команд по развитию больших кластеров на территории регионов РФ.

Кроме этого, мы в период ее работы активно участвовали и в программе поддержки чартеров по России. Плюс в прошлом году мы благоустроили два центра туристических городов, расположенные в Старо-Татарской слободе Казани и в Елабуге.

Подсветка, малые архитектурные формы, навигация, различные инсталляции, ряд инфраструктурных вещей… Много что сделано по национальному проекту. В дальнейшем тоже планируем участие в нем. Скажем, в этом году также предполагается предоставление субсидий предпринимателям на модульные некапитальные средства размещения. Серьезные средства будут выделены на создание такой инфраструктуры, как кемпинги, некапитальные причалы для маломерных судов, проведение событийных мероприятий, то есть на то, что развивает проекты отдельных предпринимателей.