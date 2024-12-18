«Татары года-2024»: кто победил в рейтинге и какой приз вручили Загитовой

В Казанском Кремле накануне вечером наградили победителей рейтинга проекта «Миллиард. Татар» - «Татары Года». Это и люди, и проекты, и события, которые, как посчитали читатели, были знаковыми в 2024 году. За какой наградой приехала Алина Загитова, а что признали «неудачей года» – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О чем рейтинг «Татар года»?

Награждение «выдающихся татар» проект «Миллиард. Татар» проводит уже в третий раз. Руководитель проекта Арслан Минвалеев отметил, что информационный ресурс был создан для того, чтобы показать людей, работа которых порой и не видна, но которые вносят свой вклад в развитие национальной культуры.

«Рейтинг «Татары года» появился, чтобы сказать таким людям «спасибо», — сказал на открытии церемонии Минвалеев.

На этот раз мероприятие прошло в Присутственных местах Казанского кремля, зал лектория был буквально переполнен: гости прибыли не только из Казани и городов Татарстана, но и из Москвы и других регионов. Уровень мероприятия растет с каждым годом: фактически в зале собрался весь цвет современной татарской интеллигенции: ученые-гуманитарии, представители театральной среды, певцы и музыканты, журналисты, общественники. Особое внимание многие гости обратили на присутствие в зале таких селебрити как певица Саида Мухаметзянова и фигуристка Алина Загитова. Весомый статус мероприятию придал визит на него Президента академии наук РТ Рифката Минниханова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этот раз среди финалистов конкурса были, в частности, блогер, учитель татарского языка и имам. Минвалеев считает, что это отражает реальность – своего рода «социологический замер состояния нации».

Сам проект в этом году вместе с учеными Академии наук РТ глубоко погрузился в изучение периода Золотой Орды и выбрал для вручения победителям пайцзы – подобные во времена хана Сахиб-Гирея служили верительными ярлыками.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Перед церемонией награждения участники почтили память тех, кто в уходящем году ушел из жизни. Среди них – Народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов, певица Зульфия Камалова, народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Валиахметов и другие.

Главные неудачи, события и люди Татарстана в 2024 году

Номинаций конкурса — более 20. Победителей в них называли Президент академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр культуры республики Ирада Аюпова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Неудачей года» было признано то, что Соборную мечеть в Казани так и не начали строить. Событие года — саммит БРИКС, который прошел в октябре в столице Татарстана.

Главным культурным событием года читатели назвали театрально-цирковое шоу «На сенном базаре». Постановка Альметьевского театра «Час суда» стала «Спектаклем года» – работа автора, писателя Равиля Сабыра так же была отмечена в рамках конкурса.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Статус «Татарки года» на этот раз был присвоен директору Альметьевского театра Фариде Исмагиловой.

Имам мечети «Шамиль» Махмут Шарафутдинов был признан «Героем татарской уммы 2024». Он же, с 12 тысячами голосов, был избран «Татарином года».

«Мне было неожиданно получить эту премию. Я склонен к тому, что человек не должен хвалить сам себя — это проявление высокомерия. Но на награждении меня обрадовало то, что есть в татарской нации еще люди, которые подходят с душой, мотивируют друг друга изучать свои историю и язык», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Махмут хазрат.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специальные призы «Татар года»

Победителей избирали путем народного голосования в социальных сетях «Миллиард.Татар». Но в двух номинациях голосования не проводилось. Это «Выбор экспертов» и «Выбор редакции». Победителей в них наградил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

По мнению деятелей культуры и общественников (те самые эксперты) «Татарами Года» были признаны главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев и певица Саида Мухаметзянова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Редакция же «Миллиарда татар» выбрала десять победителей в различных областях. Среди них каллиграф Рамиль Насыйбуллов, историки Искандер Гилязов и Искандер Измайлов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Эльмира Галимова, переводчик мессенджера Telegram Ильгиз Зигангиров и другие.

Специального приза удостоилась фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова. Диплом ей вручили за ледовое шоу «Хранители времени». В прошлом году Загитова была заочно удостоена статуса «Татарка года 2023».

Завершилось мероприятие традиционным исполнением неофициального татарского гимна «И туган тел» на стихи Тукая – весь з​​​ал стоя пел вместе с Саидой Мухаметзяновой. ​