Три истории многодетных мам: «Что наша жизнь? Прежде всего счастье!»

Фото: © «Татар-информ»

Наталья Терентьева: «Всегда поддерживаю молодых девушек, которые не боятся рожать»

Наталья Терентьева, живущая в удмуртской деревне Пор-Кутеш Балтасинского района Татарстана, воспитывает пятерых детей одна — глава их семьи, ветеран боевых действий в Чечне, трагически погиб три года назад. Но, несмотря на большое несчастье и свалившиеся на ее плечи тяготы жизни, Наталья старается не жаловаться: трудится сама и прививает любовь к труду детям. Все вместе они занимаются ведением личного подсобного хозяйства.

На вопрос, каково поднимать такое количество детей в одиночку и хватает ли ей поддержки от государства, Наталья скромно отвечает:

«Мы получаем пенсию по потере кормильца, это почти 12 тыс. рублей. С такими ценами в магазинах это маловато, ведь, кроме продуктов, нужно покупать одежду, оплачивать ЖКУ. Еще мы получаем единое пособие, которое нам одобряют на 50% (размер единого пособия на детей до 17 лет может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. При его назначении оценивается имущественная и финансовая обеспеченность семьи, - прим. Т-и). Я одна воспитываю детей, и, мне кажется, можно учесть этот факт при рассмотрении заявления о подаче на пособие».

Фото предоставлено Натальей Терентьевой

Но не ЛПХ единым жива семья Терентьевых. И мама, и дети стараются участвовать в жизни своей деревни и района — выступают на праздниках, принимают участие в художественной самодеятельности в местном Доме культуры. В этом году Наталья даже приняла участие в фотоконкурсе «Беременная самая красивая», проводимом Комплексным центром социального обслуживания «Наз», и была награждена дипломом и поощрительным призом. В этом же году в День Республики Татарстан глава Балтасинского районе Рамиль Нутфуллин вручил ей медаль «Ана даны – Материнская слава».

Дети в этой семье умные, скромные и трудолюбивые. Старший ребенок в семье, дочь Карина, учится на втором курсе Кукморского аграрного колледжа. Сыновья Никита и Мирослав – учащиеся 9-го и 3-го классов Средне-Кушкетской средней школы. Ребята увлекаются хоккеем и футболом, посещают спортивные секции. А сестры-близнецы Дарина и Зарина пока еще совсем малыши, они ходят в детский сад.

Опыт поступления Карины в колледж показал, что льгот в этом деле дети из семьи ветерана боевых действий в Чечне не имеют.

«Хотя после смерти мужа такие же удостоверения получили и я, и мои дети, - уточняет Наталья. - Но льгот при поступлении нет, и это немного обидно. Мой муж ведь тоже защищал Родину».

Односельчане на вопрос о семье Терентьевых неизменно отмечают ее дружность. В их доме действительно царит особенная атмосфера — здесь все держится на любви и взаимовыручке. Наверное, поэтому на вопрос о том, что значит для женщины быть мамой, Наталья отвечает так:

«Это прежде всего счастье! Ведь уже с детства каждая девочка, играя в куклы, мечтает стать самой лучшей мамой для своего ребенка. Поэтому я всегда поддерживаю молодых девушек, которые не боятся рожать. Это же дар от Бога! А мое пожелание девушкам, которые не хотят думать о материнстве, - хорошо подумать об этом, чтобы потом не жалеть всю оставшуюся жизнь. Посмотрите хотя бы на тех женщин, которые хотят и не могут родить ребенка».

А статус Натальи в соцсети выглядит вот так: ∞♡*♥К. Н. М. Д. З. ♥*♡∞. Кажется, этим все сказано.

Фото предоставлено Натальей Терентьевой

Лейсан Габдуллина: «Быть мамой - это дар Всевышнего. Надо это ценить и быть благодарным»

Лейсан Габдуллина вместе с мужем воспитывает четырех детей, один из которых, 15-летняя Ксения, - приемный ребенок. Живет семья в городе Лаишево.

«Самое важное в нашей семье то, что мы верующие люди. Мой муж — хазрат в мечети «Рахман» на протяжении уже более 15 лет. Конечно, от этого напрямую зависят и мое материнство, и наше с мужем отношение к детям. Быть мамой - это дар Всевышнего, это очень ценно, это и есть счастье. Не каждой женщине дано, поэтому надо это ценить и быть благодарным Всевышнему. Кроме того, это еще и большая ответственность: мы будем отвечать перед Всевышним за воспитание наших детей. Религия не учит ничему плохому, только хорошему. Ислам уделяет много внимания воспитанию детей», - рассказывает Лейсан.

Конечно, дети Габдуллиных растут в такой атмосфере с самого рождения. Нравственное здоровье семьи Лейсан считает большой жизненной ценностью. Поэтому эта семья, в которой, к слову, только один представитель мужского пола, благополучна в самом широком смысле слова. Старшие дочери посещают мечеть и, более того, прошли там курс обучения и помогают маме. Лейсан с мужем — волонтеры проекта «Приют человека», который открыли в Лаишево полтора года назад. И по выходным их девочки помогают развозить еду.

«Просто хочется, чтобы они участвовали и в активной жизни тоже. Не только учебой занимались», - поясняет Лейсан.

В учебе, между тем, дочери делают большие успехи. 15-летняя Диляра, которая учится в химическом лицее для одаренных детей Зеленодольского района, стала в этом году призером заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по истории, а в прошлом году получила золотую медаль финального этапа всероссийского конкурса АгроНТРИ в номинации АгроВет. 13-летняя отличница Марьям в прошлом году стала призером муниципального этапа Республиканской олимпиады школьников «Родной (татарский) язык для учащихся-татар школ с русским языком обучения», а 2022-м заняла два первых места в районных соревнованиях по плаванию.

Фото предоставлено Лейсан Габдуллиной

А их мама тем временем успевает не только поддерживать семейное благополучие, но и работает воспитателем в Лаишевском реабилитационном центре и, как уже было сказано, занимается благотворительностью от мечети, в том числе ведет занятия по основам ислама и читает Коран в воскресной школе.

Говоря о поддержке многодетных семей, она замечает:

«Нам хватает. Вот нашим родителям не хватало, они воспитывали нас в тяжелые 1990-е. А у нас все возможности: и бесплатные кружки и секции, и бесплатное питание в школе, и материнский капитал, и Пушкинская карта, и так далее».

Габдуллины стараются как можно больше времени проводить вместе и как можно меньше сидеть в телефонах. Это, уверена Лейсан, делает отношения в семье гораздо более доверительными.

«Когда проводишь с детьми много времени, они тебе все рассказывают - что у них на душе, что происходит в школе, свои переживания. И тогда ты начинаешь лучше понимать своих детей. И дети начинают понимать, что, что бы не случилось, мы всегда рядом. Когда что-то происходит в школе или они просто расстраиваются, они сразу звонят и рассказывают - где, что, как, кто. Что случилось, кто расстроил. И я рада, что у нас есть эта связь, несмотря на то, что трое из них в подростковом возрасте. Поэтому проводить больше времени с детьми — это для меня своего рода цель. Чаще быть с ними и все время вдохновлять, окрылять, не подрезать им крылышки, чтобы они шли вперед. Все время их хвалить, все время говорить: ты сможешь, давай попробуй. Тогда они и в самом деле чувствуют уверенность и идут вперед», - заключает многодетная мама.

Фото предоставлено Лейсан Габдуллиной

Зоя Лукшина: «Знаю только, что «наши дети лучше нас». Мы с мужем готовы помогать им во всем»

У семьи Лукшиных довольно необычная жизненная траектория. Изначально, еще до рождения детей, будущая мама нацеливала себе на совмещение материнства и успешного карьерного пути в маркетинге.

«Я старший ребенок в семье госслужащего и милиционера и с детства впитывала традиционные семейные ценности, устои, мораль. Всего нас у мамы с папой три девочки. Но я не хотела быть мамой, которая сидит в бесконечном декрете в халатике с гулей на голове. Планировала строить семью, совмещая это с творчеством и работой. Творчество у меня в крови – художественная школа, училище и институт с красным дипломом. Училась вечером, а днем работала и упорно шла к своей цели стать авторитетным рекламщиком», - рассказывает Зоя Лукшина.

Так что к созданию семьи, рождению и воспитанию детей она подошла серьезно. Старший сын Влас родился, когда мама имела за плечами диплом и трудовой стаж. А вскоре еще небольшая на тот момент семья оказалась на полуострове Таймыр. Зоя трудилась в отделе маркетинга корпоративной торговой сети «Норильского Никеля». Там, в Норильске и родилась «наша добавка – замечательные карандаши-тройняшки», говорит она.

Мирон, Родион и Нонна появились на свет семимесячными. И борьба за жизнь детей, их выхаживание в отсутствие бабушек и других помощников сделали семью еще крепче. Тогда Зоя и ее супруг Александр научились рассчитывать только на самих себя и «просчитывать до минуты даже форс-мажоры».

Фото предоставлено Зоей Лукшиной

В это время мама стала лауреатом всероссийского конкурса «Успешная мама-2017», корпоративного конкурса «Норникеля» «Корпорация звезд», многократным участником всероссийского конкурса торговых знаков «Золотая блоха» и т.д.

И хотя все время материнства Зои главной ее ценностью были дети, а желание профессионально расти располагались чуть ниже по лестнице приоритетов, к моменту переезда в Татарстан она уже занимала должность главного менеджера дирекции по торговле корпоративной торговой сети.

Дети тем временем тоже начали делать первые успехи. Влас увлекся прыжками на батуте, имел 2-й взрослый разряд и получил приглашение в сборную Красноярского края, а тройняшки занимались спортивной гимнастикой. Мама была уверена, что дети должны быть всесторонне развиты, а занятия спортом в субарктическом климате для них просто жизненная необходимость.

В Татарстане семья живет уже почти три года. Здесь Зоя быстро открыла для себя возможности как профессионального, так и благотворительного роста. Помимо основных занятий – воспитания детей и работы, она по возможности помогает Православной службе милосердия и выступает волонтером в проекте службы «Корзина доброты».

Общими семейными развлечениями еще с «северного» этапа жизни остаются пазлы, шахматы, картины по номерам. С батутами у старшего сына в Татарстане не задалось, здесь этот вид спорта не так развит, но быстро нашлась замена — благодаря своему упорству он входит в сборную школы по волейболу. Тройняшки же активно участвуют во многих школьных, муниципальных и республиканских мероприятиях и конкурсах. В спорте они открыли для себя рукопашный бой.

Фото предоставлено Зоей Лукшиной

«Будет ли это с ними дальше? Не могу знать, знаю только, что «наши дети лучше, чем мы» и мы с папой готовы во всем помогать им, чтобы они были счастливы и стали полноценными успешными членами общества», - говорит Зоя.

Так получилось, что день ее рождения нередко выпадает на День матери (в России он отмечается в последнее воскресенье ноября), и тогда праздник становится двойным. Так случилось и в этом году. «А имя, данное мне, означает «жизнь». Так что «все в руку», как говорится», - заключает «успешно работающая многомама», как она сама себя называет.

Редакция «Татар-информа» поздравляет с Днем матери героинь этого материала и всех российских женщин — уже состоявшихся мам и будущих.