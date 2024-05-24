Ирина Роднина о санкциях в спорте: «Западу нас не огорчить, сами терпят большие убытки»

Ирина Роднина посетила в Казани «Игры долголетия»

Фото: kzn.ru

Пора переходить от лозунгов к делу

Вы 12 лет жили и работали в США. Какая страна, США или Россия, более спортивная?

Если говорить о чисто спортивных результатах, то мы, скорее всего, на равных. Нам еще нужно подтянуть количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Пора переходить от лозунгов о здоровом образе жизни вот к таким «Играм долголетия». Это первые такие игры, здорово, что они организованы. Такие мероприятия имеют огромное значение.

У нас много работы со старшим поколением, и в области культуры, и в области истории и традиций, которые есть в каждом регионе. Мы видели людей, которые занимаются спортом в таком внушительном возрасте. Они работали, учились, поднимали детей, поэтому не могли раньше уделять много времени спорту. А сейчас у них достаточно времени, чтобы стать примером для других.

А старшую внучку Соню, дочь вашего сына Александра, вы на коньки уже поставили?

Во-первых, на коньки не ставят. На коньках учат кататься. Стоять можно на каблуках. Во-вторых, мне кажется, что ребенок сам должен попробовать то, что ему нравится. И я никогда не заставляла своих детей, а тем более внуков, заниматься моим спортом.

Я очень хорошо помню, что когда Саша начал кататься и был со мной на тренировке, одна женщина подошла и сказала: «Ну что же ты, Сашенька, делаешь, надо как мама». И мне стало страшно, что моим детям и внукам все время будут напоминать про маму и бабушку. У каждого человека есть свои личные интересы и задачи, планы в жизни.

«Я никогда не заставляла своих детей, а тем более внуков, заниматься моим спортом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как вы относитесь к планам по открытию школы фигурного катания Алины Загитовой?

К открытию школы отношусь замечательно. Мне кажется, очень важно, чтобы наши именитые спортсмены приходили снова в спорт как педагоги и наставники. Это будет очень важно. Буквально вчера я была в Академии Евгения Плющенко и видела, какое количество детей занимается там. Как он сам с увлечением не просто приходит на работу, а вот видно, что это ему приносит огромное удовольствие.

Было время, у нас проводились соревнования «Страна чемпионов». Многие дети хотели бы выступать на соревнованиях имени Александра Карелина, той же Загитовой или Алексея Немова. Тогда и соревнования будут более направленными. И, естественно, каждый чемпион станет следить за этими соревнованиями, уделять им особое внимание, так как это его именные соревнования. Дети же всегда реагируют, когда им уделяют больше внимания и интереса.

А как вы воспринимаете метания Загитовой от бокса и фехтования до журналистики?

Это не метания. Она ушла из фигурного катания в ранге олимпийской чемпионки. И что? А почему вы не считаете, что ей будет полезно попробовать себя и там и там? Я тоже, когда закончила выступать, работала в ЦК ВЛКСМ…

Вместе с Владиславом Третьяком?

Нет, он там не работал. Потом я работала в институте, потом я руководила группой в парном катании, потом я работала по контракту в Международном центре фигурного катания. Почему нет? Молодежь имеет право мечтать, дерзать и действовать.

«Мы здесь проводили Игры юных соотечественников с участием ребят из 60 стран мира, чьи родители, бабушки-дедушки были выходцами из нашей страны» Фото: © «Татар-информ»

Казань – чемпион по соревнованиям

Приедете в Казань на Игры БРИКС?

Не знаю, у меня много своих программ идет. Но я очень люблю Казань, потому что здесь всегда на самом высочайшем уровне проводят любые соревнования. Мы здесь проводили Игры юных соотечественников с участием ребят из 60 стран мира, чьи родители, бабушки-дедушки были выходцами из нашей страны. Мы здесь проводили фестиваль школьного спорта стран СНГ. Соревнований очень много, и Казань в этом плане чемпион. У вас были построены потрясающие спортивные объекты к Универсиаде. И они не пустуют, работают на жителей города, на гостей, на республику, на всю страну.

Вы в курсе, сколько стран ввели против вас санкции в последние два года? Вас это как-то беспокоит?

Меня это не интересует. Если они лишили меня возможности к ним приезжать, то это их право.

А запрет на участие в международных соревнованиях, скажем, в фигурном катании, негативно влияет на развитие нашего спорта или есть свои плюсы?

Я вас умоляю. Мы нормально развиваемся, у нас хороший тренерский состав. И очень здорово, что среди них немало чемпионов, они накатались, насоревновались и теперь стали заниматься практикой. Западу не удастся нас огорчить. Они сами терпят большие убытки. Большие финансовые проблемы.

Возьмем Международный союз конькобежцев. Это одна из самых богатых спортивных организаций. До сих пор они награждают медалями из чистого золота. У меня дома килограмм золота! Но в данный момент свою штаб-квартиру в швейцарском Лугано этот союз поставил под рассрочку. А все потому, что нет прежних доходов от телевидения, рекламы, не интересно спонсорам без российских спортсменов. Не интересно смотреть такие соревнования, вот и несут большие финансовые издержки.

«Я очень люблю Казань, потому что здесь всегда на самом высочайшем уровне проводят любые соревнования» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Право каждого

А как вы относитесь к смене нашими спортсменами гражданства? Это нормальное явление для спорта?

А это нормально, что у нас за границу уехало так много специалистов IT? И вы здесь от этого не страдаете? Нет. А чего тогда страдать по спортсменам уехавшим? По этому поводу очень хорошо сказал наш Президент Владимир Путин. Это право каждого.

Как и участие в Олимпийских играх в Париже?

Участники Олимпиады представляют свою страну. Идет международная квалификация, чтобы принять участие в международных соревнованиях. Нас лишили такого права. В наше советское время олимпийская команда формировалась страной. К настоящему времени олимпийское движение очень сильно поменялось. И никто об этом не говорит. Я выступала на Олимпиадах в любительском статусе. Последние Олимпийские игры любителей прошли в 1992 году.

Не пора вам в Государственной Думе оформить спортивную фракцию – сплошь олимпийские чемпионы: Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Александр Карелин, Светлана Журова. Причем, кроме борца Карелина, все остальные соревновались на льду на коньках!

Зачем, для чего? У нас есть замечательная фракция «Единая Россия», которую мы все, вами перечисленные, представляем. Выделяться нам незачем.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»