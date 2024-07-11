Фарид Мухаметшин о работе парламента шестого созыва: «Это было время новых вызовов»

Фарид Мухаметшин: «Пятилетний период работы парламента шестого созыва оказался непростым, был связан с решением сложных задач»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пятилетний период работы парламента шестого созыва оказался непростым»

– Фарид Хайруллович, завершается работа шестого созыва парламента. Как вы можете оценить деятельность депутатов, насколько активно и эффективно они себя проявили в общественной и политической жизни республики? Чем отличается работа Госсовета Татарстана шестого созыва от предыдущего, какие новшества внесли парламентарии?

– Да, парламент шестого созыва завершает свою работу. И на его заключительном заседании сегодня мы подведем итоги. Каждый созыв чем-то отличается от предыдущего. Пятилетний период работы парламента шестого созыва оказался непростым, был связан с решением сложных задач, с которыми наша республика, да и вся страна в целом столкнулись впервые.

Это было время новых вызовов, когда пришлось преодолевать последствия пандемии Covid-19. Приходилось искать новые формы и методы работы, в том числе в законодательной сфере. Мы были озабочены возможностями работы с избирателями, принимали решения в поддержку граждан и бизнеса, системы здравоохранения.

Отдельно я бы отметил поддержку экономического блока республики. Мы приняли ряд законов, облегчающих предпринимательскую деятельность, в том числе ввели новые налоговые льготы и преференции, приняли меры по обеспечению доступности кредитов.

Период новых непростых испытаний был связан с проведением специальной военной операции, введением санкций западных стран в отношении нашей страны. СВО очень серьезно повлияла на работу парламента. Мы решали совершенно новые задачи, связанные с оказанием помощи военнослужащим и членам их семей, поддержкой жителей новых территорий, разъяснением ситуации, отправкой гуманитарных грузов.

Появились трудности в реализации произведенной продукции, нужно было искать новые рынки сбыта. В этих условиях слаженно работало Правительство республики под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. А депутаты предлагали и принимали законодательные решения по этим насущным проблемам. В немалой степени именно благодаря такой слаженной работе, единению общества, бизнеса и власти, всего нашего многонационального народа мы смогли преодолеть многие трудности.

За счет предпринятых мер, в том числе и федеральной поддержки, удалось смягчить санкционное давление, которое оказывалось на экономику, предприятия и производства. Ни один завод, ни одно предприятие в Татарстане не закрылись. Люди трудятся и получают заработную плату.

Новые вызовы потребовали от депутатов более активной и углубленной работы. И эта работа велась вдумчиво: как помочь людям, что еще нужно сделать? Именно в период работы Госсовета шестого созыва увеличилось количество социально значимых законов, которые решают повседневные проблемы людей.

Если говорить об отличительных особенностях, то должен заметить, что парламент шестого созыва имеет большее политическое представительство. В его составе две фракции – «Единая Россия» и КПРФ, есть представители от других партий – ЛДПР, «Партии роста», «Справедливой России».

Кроме того, мы вышли на законотворчество с привлечением широкого круга экспертов. Экспертные советы, созданные 10 лет назад, сегодня работают при каждом профильном комитете. В их составе – представители органов государственной и муниципальной власти, общественных объединений, научных учреждений, профильных сообществ. Именно на экспертное сообщество возлагаются функции анализа правоприменения. Кроме того, члены экспертных советов проводят большую разъяснительную работу, рассказывая о новшествах республиканского законодательства, вовлекая татарстанцев в процесс законотворчества.

Усилилась и контрольная функция парламента. Контрольные вопросы, связанные с мониторингом действующего законодательства, рассматривались на каждом заседании комитетов и президиума парламента. На заседаниях Госсовета вошло в практику рассмотрение отчетов о работе органов исполнительной власти.

«Самый главный документ, конечно, – это бюджет. Этот документ ложится в основу всей финансово-экономической, хозяйственной и политической жизни республики» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ежегодно удавалось принимать бюджет, не уменьшая его социальную направленность»

– Вы сказали, что одной из отличительных черт работы парламента шестого созыва стало большее политическое представительство. А насколько важно, по вашему мнению, представительство разных политических партий в парламенте республики? И как «уживались» депутаты разных партий в Госсовете РТ шестого созыва, удавалось ли прийти к единому мнению?

– Дискуссии у нас идут очень активно. Но парламент – это место для дискуссий. Разные мнения, на мой взгляд, приводят к принятию более качественных, выверенных законов. А в этом созыве представители сразу нескольких политических партий выходили с инициативой о принятии законов. Например, законопроект о комплексном развитии территорий объединил политических оппонентов.

Законопроект, связанный с изменениями в республиканском законе об обеспечении защиты жилищных прав граждан, был разработан и внесен в парламент депутатами, которые представляют «Единую Россию», КПРФ и «Справедливую Россию». Такая конструктивная совместная деятельность, пожалуй, один из ярких примеров консолидированной работы в истории татарстанского парламентаризма.

Руководители парламента и фракций должны искать возможности объединения, точки соприкосновения, привести дискуссию к общему согласию. Ведь решение проблемы подразумевает принятие закона. В этом созыве это удавалось сделать.

И я признателен депутатам всех фракций за активную позицию. Мало тех, кто не высказывается в парламенте, в основном – просят слово. И самое главное – обосновывают свои предложения, которые затем мы обсуждаем и приходим к общему знаменателю.

– Какие ключевые законы принял Госсовет РТ шестого созыва и какое влияние они оказали на жизнь республики?

– В общей сложности депутатами было принято более 556 законов. Самый главный документ, конечно, – это бюджет. Закон о бюджете, вносится в Государственный Совет Раисом республики Рустамом Миннихановым. Его рассмотрению в парламенте предшествует очень большая работа. Мы проводим встречи, круглые столы, заседания фракций. Обязательно обсуждаем документ с муниципалитетами, депутатами городов и районов республики. И этот документ ложится в основу всей финансово-экономической, хозяйственной и политической жизни республики.

Несмотря на сложности, нам ежегодно удавалось принимать бюджет, не уменьшая его социальную направленность и программную составляющую. Каждый раз на первоочередные и социально значимые расходы направляется более 80% средств. В целом Татарстан – один из лидеров в решении задач финансово-экономического развития своей территории, обеспечении прав граждан.

Важнейшим направлением работы депутатов Госсовета шестого созыва стало совершенствование конституционного законодательства. Поправки в Конституцию России приняты на всенародном голосовании в 2020 году. Представители Татарстана были включены в рабочую группу по подготовке поправок. И это позволило закрепить позицию республики по государственной защите этнокультурного и языкового многообразия народов многонациональной России.

Конституционные изменения отразились на законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», принятом в 2021 году. Наши депутаты внесли 18 поправок, пять из которых были поддержаны Госдумой.

Изменениям подверглась и Конституция Татарстана. Безусловно, основополагающие ее принципы остались неизменными. А внесенные поправки закрепили дополнительные меры поддержки граждан.

Важным направлением в работе стало законодательное регулирование вопросов патриотического воспитания. Парламент республики одним из первых в России принял отдельный закон о патриотическом воспитании граждан. Мы утвердили единые подходы к правовому регулированию отношений в этой области.

Безусловно, значительная часть законопроектной работы была связана с предоставлением дополнительных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, они освобождены от транспортного налога, если автомобиль зарегистрирован на мобилизованного гражданина. Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатную юридическую помощь. Если у военнослужащего многодетная семья, он имеет право на получение земельного участка. При этом не учитывается факт нуждаемости и постоянное проживание в Татарстане не менее пяти последних лет.

«Важнейшим направлением работы депутатов Госсовета шестого созыва стало совершенствование конституционного законодательства» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В общей сложности в Госдуму была направлена 21 законодательная инициатива»

– Какие наиболее важные законодательные инициативы вынес Госсовет Татарстана на федеральный уровень? Что из них поддержано, какие еще находятся на рассмотрении?

– Правом законодательной инициативы мы пользуемся активно. В общей сложности в Госдуму была направлена 21 законодательная инициатива. Четыре проекта приняты в качестве федеральных законов. Они касаются уточнения компетенции органов по государственному земельному надзору и органов госвласти субъектов РФ в области содействия занятости населения, проведения сходов граждан по самообложению на части территории населенного пункта, ответственности за нарушение пользования недрами.

Три законопроекта сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. В частности, мы предложили ограничить доступ в интернете к информации, связанной с неуважением к государственным символам субъектов РФ, повысить размер штрафов за нарушение правил охоты, а также установить минимальный срок лишения права на охоту. Еще одна законодательная инициатива – в части совершенствования системы обращения с отходами.

К работе по продвижению наших законодательных инициатив мы активно подключаем депутатов Госдумы, избранных от Татарстана.

– А насколько эффективно складывается работа татарстанских депутатов с депутатами Госдумы от Татарстана?

– В шестом созыве продолжилась совместная работа по привлечению средств федерального бюджета в экономику республики, обеспечению участия Татарстана в федеральных целевых программах и продвижению законодательных инициатив в Госдуме.

В Государственной Думе работают 15 депутатов, избранных от Татарстана. Это немало, это большая сила. Мы вторые после Москвы по количеству депутатов в Госдуме.

Встречи руководства республики с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании стали уже традиционными. Регулярно с парламентариями встречается и Раис Татарстана Рустам Минниханов. В республике создано 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат или сенатор. В состав рабочих групп входят также представители республиканских министерств и ведомств.

Мы практически ежеквартально собираем депутатов и ставим перед ними задачи. Организовали очень серьезную и требовательную работу по приему граждан.

– У Государственного Совета Татарстана традиционно крепкие межпарламентские связи. Но в этом созыве, не кажется ли вам, данное направление работы вышло на новый уровень. Парламент занял место соорганизатора ряда дискуссионных площадок в рамках крупных мероприятий, а Татарстан все чаще стали называть дипломатическим хабом в отношениях со странами мусульманского мира. Какие перспективы в развитии межпарламентских связей вы видите?

– Госсовет Татарстана развивает межпарламентское сотрудничество не первое десятилетие. Оно проявляется в разных формах. На данный момент заключено 44 соглашения о межпарламентском сотрудничестве с 37 субъектами России, два соглашения с федеральными органами государственной власти, 11 соглашений и протоколов с зарубежными партнерами. Все это идет в общую копилку укрепления возможностей Татарстана как опорного региона в составе России.

Особое значение мы придаем внешним связям, поскольку именно на региональном уровне, через парламентскую дипломатию нам удается наращивать контакты, развивать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, сохранять взаимодействие между людьми.

В период шестого созыва Госсоветом заключены соглашения о межпарламентском сотрудничестве с законодательными собраниями Санкт-Петербурга, Чувашии, Республики Тыва, Иркутской области, Марий Эл, Башкортостана, Алтая. Продолжили развивать сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. Особое место среди них традиционно занимают государства СНГ и Евразийского экономического союза.

Происходит обмен делегациями с парламентариями Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана. Значительно активизировались взаимосвязи с Республикой Беларусь. В 2022 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Минским областным Советом депутатов, а в прошлом году – соглашение об установлении дружественных отношений между Рыбно-Слободским районом Татарстана и Стародорожским районом Минской области.

Кроме того, в Татарстане уделяют особое внимание сотрудничеству с государствами Исламского мира, Азии и Африки. Активизировались контакты парламентариев, представителей общественности и науки. Татарстан неоднократно посещали парламентские делегации и представители из Алжира, Туниса, Египта, Судана, Сенегала, Конго, ЮАР.

Мы признательны Президенту России Владимиру Путину, который доверяет Татарстану проведение масштабных для всей страны мероприятий. Например, «Игры будущего», Игры БРИКС, саммит стран БРИКС, а также форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который второй год подряд проходит в статусе федерального.

Для Татарстана как одного из ведущих субъектов России, сотрудничество с государствами Исламского мира традиционно входит в число приоритетных. По поручению Президента России Раис Татарстана Рустам Минниханов координирует деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в качестве ее председателя.

Парламент республики активно участвует в крупных мероприятиях. И мы заинтересованы в том, чтобы молва о Татарстане была слышна далеко за пределами нашей страны. Все это послужит развитию межкультурных и экономических связей. Такие связи серьезно обогащают любой регион России, в том числе и Татарстан.

«Депутаты активно участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов на Донбасс» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Считаю, что ни одно обращение не должно оставаться без ответа»

– Фарид Хайруллович, мы знаем, что депутаты помогают участникам СВО и их семьям. Расскажите поподробнее об этой деятельности.

– Поддержка участников спецоперации и членов их семей, помощь жителям новых регионов стали приоритетом в работе всех органов государственной власти республики, в том числе и парламента. За каждым участником спецоперации, за каждой семьей военнослужащего закреплен конкретный депутат.

Депутаты активно участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов на Донбасс, особенно в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное. Многие сами ездили в зону проведения СВО. А депутаты Эдуард Шарафиев и Марат Галиев приняли решение участвовать в спецоперации. За проявленный героизм они удостоены высокой награды – ордена Мужества.

От партии «Единая Россия» бойцам, жителям новых регионов, подшефных городов из Татарстана отправлено 2,5 тонны гуманитарной помощи на общую сумму около 212 млн рублей. За весь период СВО партией в ЛНР направлено 159 грузовых машин. Отправляем самое необходимое, то, что просят жители новых территорий и участники спецоперации. Это строительные материалы, продукты питания, одежда, лекарства.

Кроме того, Татарстан первый в России принял решение назначить еще одного вице-премьера для координации работы в подшефном регионе.

Татарстанцы, которые служат в зоне СВО, – это настоящие герои. Они проявляют геройские поступки, служа Отечеству, защищая Россию и родной Татарстан. Наш долг и обязанность их поддерживать.

– Как выстроена работа парламентариев с населением, их обращениями? Все ли вопросы удалось решить?

– Работа с обращениями граждан всегда была важным направлением в деятельности парламента. За шестой созыв депутатами Государственного Совета было рассмотрено более 76 тыс. обращений. Во время приема граждан к парламентариям обратились свыше 25 тыс. человек.

Всегда ратовал за активную работу депутатов в избирательных округах, в том числе с обращениями граждан. Считаю, что ни одно обращение не должно оставаться без ответа. Это вопрос доверия наших избирателей к законодательному органу государственной власти.

Конечно, все вопросы сразу на сто процентов не решить, но сама система отлажена. Депутаты закреплены за районами республики, принимают граждан в общественных приемных партии «Единая Россия» и Президента России. Контакты налажены.

Более того, я всегда прошу, чтобы в заседаниях городских и районных советов участвовали депутаты, закрепленные за муниципалитетом. Ведь там обсуждаются вопросы, касающиеся определенной территории. Депутат должен понимать, что необходимо предпринять, чем поддержать и помочь. Думаю, что такие заседания помогают серьезно активизировать работу на местах.

«Хочется, чтобы пришли активные и нацеленные на результат депутаты»

– Партия «Единая Россия» перед выборами депутатов Государственного Совета РТ седьмого созыва провела предварительное голосование. Как вы оцениваете его результаты?

– «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты путем всенародного предварительного голосования. Эта процедура стала обязательной для всех, кто планирует идти на выборы в парламент республики от партии «Единая Россия».

Предварительное голосование проводится только с одной целью – быть ближе к народу. Мы опираемся на мнение людей, на их выбор и одобрение кандидатов. То есть мы таким образом обращаемся к народу: «Кому вы доверите быть депутатом Госсовета и защищать ваши интересы?»

Считаем, что предварительное голосование, которое нас сближает с избирателями, стало хорошим инструментом. И оно показывает, что интерес к партии высокий, надежды на нее немалые и поддержка хорошая.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва назначены на 8 сентября. Хочется, чтобы избиратели осознанно и осмысленно проголосовали. Выбор есть.

– Ожидаются некоторые изменения в составе депутатов Госсовета седьмого созыва. Насколько они будут масштабными?

– Всего будет избрано сто депутатов парламента: 50 – по единому избирательному округу и 50 – по одномандатным округам. Каждые выборы происходят изменения в составе, обновление – кто-то уходит по собственному желанию, кто-то не получает поддержку избирателя.

Мы ожидаем новые лица в парламенте седьмого созыва. Думаю, называть фамилии будет неправильно, но есть и те, кто уходит. Сказали, что получили хорошую школу в парламенте, но надо сконцентрироваться на производстве, бизнесе. Есть и те, кто хочет начать депутатскую работу. Вообще работа в парламенте – это жизненная школа.

Хочется, чтобы пришли активные и нацеленные на результат депутаты, которые могли бы принести пользу жителям республики, органам государственной и местной власти. Не потерять взаимопонимание между ветвями власти тоже важно. В Татарстане всегда все органы власти вместе ищут решения тех или иных проблем, которые беспокоят избирателей, ответственно подходят ко всем вопросам.

И мы всегда ожидаем, что новый депутатский корпус будет действенным, сильным, авторитетным и уважаемым избирателями, что доверие будет крайне высокое.

Думаю, что большинство избирателей придут на выборы и проголосуют, чтобы сформировать достойный парламент седьмого созыва, который продолжит работу по развитию республики.

– Как вы оцениваете шансы «Единой России» вновь получить численное большинство в парламенте?

– Мы такую задачу не скрываем. Нам важно, чтобы политическая партия имела в Госсовете седьмого созыва значительную фракцию, состоящую из активных депутатов. В то же время мы не говорим о том, чтобы не было других фракций. Мнение других политических партий тоже должно быть услышано, озвучено при обсуждении того или иного животрепещущего вопроса.

Наша задача – в дискуссиях, путем диалога с различными политическими партиями найти лучший вариант решения той или иной проблемы. Тогда это будет действенный парламент. Это будет парламент, которому доверяют все избиратели. Мне кажется, что многопартийность должна работать именно так.

– Осталось менее двух месяцев до момента, когда мы увидим новый состав парламента. Какие ключевые вопросы предстоит решать депутатам Госсовета седьмого созыва?

– После выборов нужно будет сформировать состав Государственного Совета – избрать руководителей фракций, профильных комитетов и комиссий.

Есть актуальные задачи, которые останутся в работе. Главная – сохранить межнациональный мир и согласие в Татарстане, уверенное экономическое развитие, благополучие наших граждан. В приоритете должна быть поддержка сельского хозяйства и жителей сельской местности как хранителей традиций, языка и культуры. Думаю, что эти вопросы должны рассматриваться в парламенте регулярно, а не от случая к случаю.

Не менее важно наладить тесное взаимоотношение с федеральным центром. Мнение Татарстана должно быть услышано на федеральном уровне по любой теме.