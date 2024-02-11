Генконсул Мирзахани: «В 2023 году товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос на 25%»

Генеральный консул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани: «Иран имеет значительные достижения в различных областях»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сегодня Иран является самой безопасной страной в самом небезопасном регионе мира»

Господин Мирзахани, мы рады приветствовать вас в нашей редакции и давайте поговорим про экономику. На одной из встреч с журналистами министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко поставил в пример Иран и рассказал, что эта страна уже много лет живет в условиях санкций и успешно развивает экономику. Поделитесь, в чем секрет успеха.

Прежде всего, благодарю вас за приглашение, а также приветствую прекрасный, добрый и гостеприимный народ Республики Татарстан.

В 2022 году торговый оборот между Исламской Республикой Иран и Республикой Татарстан составил 182 миллиона долларов. В 2023 году он вырос на 25% и достиг более 200 миллионов долларов. На мой взгляд, объем торгового оборота после реализации Соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом значительно вырастет. Так как на основе данного соглашения таможенные пошлины будут отменены приблизительно на семь тысяч товаров. Отмена пошлины облегчит ведение торговли и поможет увеличению объема торговли между странами.

Рабочий визит Президента (ныне – Раиса) РТ Рустама Минниханова в Иран в сентябре 2022 года Фото: rais.tatarstan.ru

11 февраля – день победы Исламской революции в Иране. Дата важная не только для Ирана, но и для многих дружественных для Ирана стран. Как вы оцениваете эти события спустя много лет. И к чему Исламская революция привела страну? Каков результат?

Исламская Республика Иран на пятом десятке своего существования имеет значительные достижения в различных областях. Остановлюсь на этих достижениях.

Самым важным достижением Исламской Республики Иран является политическая безопасность страны. Мы идем к независимости, автономии и отмене зависимости от других держав. День за днем наша республики продолжает развиваться и двигаться по выбранному пути.

Еще одним достижением Исламской Республики Иран является внутренняя безопасность и стабильность. Сегодня Иран является самой безопасной страной в самом небезопасном регионе мира. Исламская Республика Иран создает и обеспечивает собственную безопасность, и в этом плане не зависит от иностранных сил.

Одно из самых основных достижений Исламской Республики Иран за последние 45 лет – это достижение высокого уровня мощи оборонительного сдерживания.

Кроме этого, Иран за последние 45 лет достиг значительного прогресса в сферах космических технологий, производства стволовых клеток.

На торжественном приеме у консула ИРИ в Казани в честь 45-летия Исламской революции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Иран производит 97% необходимых медикаментов. Наша страна имеет хороший показатель в мире в нефтехимическом и сельскохозяйственном секторах, производства меди, металлов, цемента, автомобилей.

Согласно мировой статистике, Исламская Республика Иран является 17-й экономикой мира. Но важным моментом является, что Исламская Республика Иран достигла такого высокого развития не в обычных условиях и не в спокойной геополитической обстановке, а в условиях давления самых суровых санкций США. Это очень важный момент.

Слабым местом развития экономических отношений между Ираном и Татарстаном является вопрос логистики и транспорта

В настоящее время из-за введения санкций против России со стороны ряда западных государств активно обсуждается тема расширения международного транспортного коридора «Север – Юг». Вопрос, в том числе, обсуждался на экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». И в Татарстане уже реализуется ряд крупных проектов, которые помогут в развитии этого транспортного коридора, в частности строительство трассы М12, создание Свияжского логистического терминала, транспортного узла в аэропорту Казани. Как вы считаете, какой эффект дадут все эти меры и что увидят наши страны после реализации этих проектов?

По моему мнению, слабым местом развития экономических отношений между Ираном и Татарстаном является вопрос логистики и транспорта. Запуск международного транспортного коридора «Север – Юг» параллельно со строительством и реализацией проектов, о которых вы упомянули, а также строительство железной дороги Решт – Астара могут способствовать развитию торговли между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, в том числе с Республикой Татарстан и другими областями и республиками Приволжского региона.

На мой взгляд, Иран и Россия, находящиеся под санкциями Америки, должны сыграть более серьезную роль в запуске коридора «Север – Юг», особенно восточного направления данного коридора, так как реализация данного проекта также может помочь сформировать региональную цепочку создания стоимости.

«На мой взгляд, финансовые услуги этого банка будут развиваться» (на фото – открытие обновленного офиса «Мир Бизнес Банка» в Казани) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В октябре 2023 года в Казани открылся обновленный офис «Мир Бизнес Банка». Это подразделение иранского банка «Банк Мелли Иран». Дочка банка Мирас Ивка планирует играть важную роль в развитии исламских финансов в Татарстане и в целом в России. На ваш взгляд, насколько перспективно это направление сегодня?

«Мир Бизнес Банк», открывшийся в 2002 году в Москве, является банком со 100-процентным участием капитала иранского банка «Мелли». На данный момент функционируют два отделения банка – в Казани и Астрахани. В настоящее время «Мир Бизнес банк» в Казани предоставляет банковские услуги более чем 120 татарстанским компаниям. Финансовая компания «Мирас» является одной из дочерних компаний «Мир Бизнес Банка», обеспечивает финансовые потребности физических и юридических лиц в сфере закупок транспортных средств, автомобилей промышленного, дорожного, строительного, сельскохозяйственного и медицинского оборудования. На мой взгляд, финансовые услуги этого банка будут развиваться.

Генконсульство будет продолжать знакомить жителей Казани с культурой и традициями древнего и современного Ирана

Между Татарстаном и Ираном развиваются не только экономические взаимоотношения, но и культурно-национальные связи. В июне прошлого года вы привозили в Казань уникальную выставку изделий, изготовленных иранскими ремесленниками. Иран также участвовал в традиционном фестивале мусульманского кино, который много лет проводится в Казани. Какие события в плане знакомства с Исламской Республикой Иран ждут Казань и Татарстан в этом году?

Одним из планов генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани является ведение культурной деятельности с целью знакомства с культурой и традициями древнего и современного Ирана. Как вы упомянули, первым серьезным проектом генерального консульства в 2023 году стало проведение выставки изделий ручной работы Ирана в Казани.

Вторым шагом Генерального консульства в области культуры стало проведение праздника «Шаб-э Ялда» в Культурно-спортивном комплексе «Уникс» Казанского федерального университета. Мероприятие, на котором представили одну из старейших традиций древнего Ирана, посетили примерно 300 человек. В планах также есть проведение подобного мероприятия, приуроченного к празднику Навруз.

В повестку дня генерального консульства Исламской Республики Иран в 2024 году включены проведение выставки изделий ручной работы в Казанском федеральном университете, проведение концерта иранской музыки и выставки каллиграфии.

Давайте поговорим о сфере образования. Ряд вузов Татарстана имеют договорные отношения с вузами Ирана, у нас обучаются иранские студенты. Сколько их, на какие специальности обучаются? Какие тенденции?

В 2019 году в университетах Татарстана обучались около 200 иранских студентов. В настоящее время число обучающихся увеличилось примерно на 2000 человек. Иранские студенты обычно учатся на таких специальностях как лечебное дело, стоматология, фармация. Лица, заинтересованные в изучении персидского языка, могут обратиться в Центр иранистики института международных отношений КФУ.

То есть в Казани есть возможность изучить фарси?

Да, конечно.

«Первым серьезным проектом генерального консульства в 2023 году стало проведение выставки изделий ручной работы Ирана в Казани» Фото: rais.tatarstan.ru

«Еще одним направлением сотрудничества между Ираном и Татарстаном является туризм»

Насколько развита сфера туризма в Иране? Есть ли статистика по туристам из России, Татарстана? Как приехать в Иран обычному туристу?

С туристической точки зрения Иран входит в десятку привлекательных стран мира. Четыре города – Исфахан, Шираз, Йезд и остров Киш – пользуются большой популярностью среди иностранных туристов. К сожалению, туристам из Республики Татарстан и Приволжского региона они не знакомы. Так же как и красивый город Казань незнаком туристам из Ирана.

На мой взгляд, еще одним направлением сотрудничества между Ираном и Татарстаном является туризм. В этом направлении необходимо больше работать. Конечно, запуск прямого рейса между Тегераном и Казанью может помочь развитию торговли и туризма. Я надеюсь, что прямой рейс будет запущен при содействии правительства Республики Татарстан.

Туристы из Татарстана могут посетить различные города Ирана индивидуально и группами. Поездки группами от пяти человек могут получить групповые визы через аккредитованные агентства. А для групп меньше пяти человек необходимо получить туристическую визу. За ее получением туристы могут обратиться в Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани.

«День за днем наша республики продолжает развиваться и двигаться по выбранному пути» Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Сколько сейчас граждан Ирана находится в Татарстане? Чем они занимаются?

Иранцы, проживающие в Казани, – это в основном студенты. Консульский отдел Генерального консульства оказывает услуги им. В целом число иранцев, проживающих в Татарстане, небольшое. В основном они занимаются предпринимательской деятельностью.