В медиалаборатории «Кәеф» представили книгу Рамиса Латыпова «Атмый калган таң»

Фото: «Татар-информ»

14 марта в медиа-лаборатории «Каеф» прошла презентация карманной книги «Атмый калган таң» за авторством главного редактора «Интертат», члена Союза писателей РТ Рамиса Латыпова.

Выход двадцать пятой книги прокомментировал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков:

«Это уникальная книжная серия. Сегодня мы проводим презентацию уже двадцать пятой книги. Общий тираж всех двадцати пяти книг составил 65 тыс. экземпляров, из них продано 50 тыс. Для татароязычной книги это очень хорошие новости. Это значит, что татарские книги читают, книгами увлекаются и эти книги им нужны. Самая важная задача этой [книжной] серии — поиск новых авторов. Мы искали в Башкортостане, Татарстане и других регионах. Сегодня в качестве писателя перед вами предстал Рамис», – говорит Шамиль Садыков.

Редактор книги, писатель и публицист Вакыйф Нуриев отметил, что в каждом рассказе есть «свой яд, своя боль, мудрость»:

«Например, в "Атмый калган таң" видим загадку: девушка возвращается из могилы. В "Кытай елгасы" — варварство, в "Салдат мәхәббәте" — любовь. В "Урман тукталышы" —колебания души и так далее», – поделился он.

О сюжете сборника сам Рамис Латыпов сказал следующее:

«События книги взяты из жизни. Герои рассказов — настоящие люди. "Атмый калган таң" обсуждался в "Әдәби суд" (прим. «Литературный суд» — проект журнала «Идел»)», – прокомментировал автор.

В ходе презентации также выступили заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин с отрывком из «Салдат мэхэббэте» и старший научный сотрудник Музея Салиха Сайдашева Раушания Зигангирова с песней «Солдатлар».

Ведущей встречи стала SMM-специалист сайтов «Татар-информ» и «Интертат» Милена Новикова. Студенты Высшей школы национальной культуры и образования КФУ приняли участие в викторине. В конце все участники сделали общее фото, также состоялась автограф-сессия. Книгу можно приобрести в редакции журнала «Казан утлары», а также во всех точках продаж медиахолдинга «Татмедиа».

Жамиль Салимгареев