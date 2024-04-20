«97 лет, 30 кило веса – и так все понятно»: можно ли в Татарстане похоронить без вскрытия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В феврале в «Интертате» вышла публикация, в которой журналист Гульназ Шамси поделилась печальной историей ее отца. Фанис Мавлиев, всю жизнь страдавший от болезни сердца, умер в возрасте 83 лет. При жизни самой большой его просьбой была не подвергать тело вскрытию после смерти. Однако дочери так и не удалось убедить врачей не проводить эту процедуру.

После публикации в редакцию поступило несколько обращений, полных отчаяния, в которых люди рассказывают о подобных случаях со своими близкими.

«Когда всех подряд стали отправлять на вскрытие, жители нашего села скинулись и купили специальный прицеп, чтобы возить тела умерших в морг в райцентр Муслюмово. Раньше он был нужен не так часто, теперь же даже у смотрителя кладбища есть такой прицеп. Это не просто люди сдались перед государственной машиной, это настоящее отчаяние и ощущение безысходности», – говорит об этой проблеме Гульназ Шамси, которая решила поднять вопрос перед руководством республики.

Невыполненная последняя воля

«18 апреля исполнилось три месяца, как умер папа. Три месяца я жила в стрессе. Сейчас я занимаюсь сбором подписей против обязательного вскрытия после смерти», – рассказывает журналист.

Фанис Мавлиев 47 лет состоял на учете в районной больнице с болезнью сердца. За последние 14 лет жизни он перенес три операции на сердце и две коронарографии. Пять лет жил на сильном анальгетике. Практически каждый месяц лежал в больнице. 15-27 декабря прошлого года он лечился в больнице, перед Новым годом дочь привезла его домой.

Фанис абый всегда боялся, что после смерти его тело подвергнут вскрытию. В 2016 году он написал заявление об отказе от патолого-анатомического вскрытия, но нотариус в Муслюмово его не заверил. «Надо было мне обратиться к нотариусу в соседнем Бакалинском районе [Республики Башкортостан]», – говорит журналист. В то же время в народе ходят слухи, что с 1 января такие заявления писать уже бесполезно.

Гульназ Шамси и Фанис Мавлиев Фото: из личного архива Гульназ Шамси

18 января Фанис Мавлиев умер. Всего за несколько часов до смерти его посетил участковый врач. Но Гульназ не удалось уберечь отца от вскрытия – участковый не стал подписывать заявление. Пришлось обратиться к главному врачу районной больницы, но и тот решил позвонить в Альметьевск, а уже оттуда стали звонить в Казань. В Казани выдали заключение: «Была температура. Возможно, умер от инфекции. Провести вскрытие». В итоге Фанис абый, всю жизнь надеявшийся, что будет похоронен без вскрытия, не смог избежать этой процедуры.

«Врачи в районной больнице папу знают как свои пять пальцев. Почему у главврача нет полномочий решить судьбу своего больного? Отцу поставили диагноз “смерть от внезапной остановки сердца”. Все умирают от остановки сердца. Кто же после остановки сердца остается в живых?» – с горечью рассказывает Шамси.

«Прокурор сказал: “А может, вы отравили отца?”»

Самые обидные для себя слова журналистка услышала на отчетно-выборном собрании Старокарамалинского сельского поселения.

«Я встала и рассказала об этом случае. “Были все показания – почему тело отца вскрыли? Что еще должен был сделать отец, чтобы его не вскрывали после смерти?” – спросила я руководство. Наш главный врач подошел к главе и шепнул ему что-то на ухо. Тот говорит: “В этом случае надо было обратиться ко мне”. Неужели по каждому вопросу надо тревожить главу?

И тут вскочил с места прокурор: “Откуда мы знаем? Может быть, вы отца задушили или ударили, а может, отравили? Вскрытие необходимо и для того, чтобы узнать правду”. Я сказала: “Не для этого я приехала из Казани и 15 лет ухаживала за отцом”. Такой криминальный исход бывает, наверное, раз на тысячу, две тысячи случаев. Нельзя же обо всех судить одинаково», – говорит Гульназ.

Глава Муслюмовского района Альберт Хузин на собрании в другом поселении заявил, что у отца журналистки была температура, поэтому его тело вскрыли. «Он не лежал с температурой», – возражает на это собеседница.

«После папы много было таких случаев. Всех подряд вскрывали – даже 97-летнюю бабушку. И 95-летнюю, и 90-летнюю… Некоторые уже совсем иссохли от болезней, 30 кило всего весят – и у всех понятно, от чего они умерли. Но всех отправляют на вскрытие. У нас есть бабушка, ей 105 лет. Ее сыну тоже сказали, что будут вскрывать. А в других городах тех, кто умер на попечении детей, вернули без вскрытия, и их похоронили целыми», – рассказывает журналистка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Морги не должны простаивать»

С этой проблемой сталкиваются не только жители Муслюмовского района.

«После публикации в “Интертате” мне написали из Башкортостана, Самарской области, Йошкар-Олы. В некоторых регионах умерших старше 70 лет уже не вскрывают. Морги не должны простаивать. Может, их хотят превратить в бизнес?», – предполагает Гульназ Шамси.

К такому выводу ее подтолкнули цены в моргах.

«Главный врач ходит на собрания в каждом поселении и заявляет, что в нашем районе вскрытие стоит 8 тысяч рублей, с бальзамированием – 10 тысяч. А по факту все стоит дороже. Я, например, за вскрытие заплатила 15 200 рублей. Кто-то заплатил 18 тысяч, кто-то – 24 тысячи. Получается, цены могут ставить любые, подогнать под выгодную им тарификацию», – отмечает наша собеседница.

На сайте Республиканского бюро судмедэкспертизы Минздрава РТ можно ознакомиться с ценами на эти услуги. Человеку без специального образования сложно разобраться в терминах, видимо, поэтому люди вынуждены соглашаться на сумму, озвученную сотрудниками морга.

«Не дают похоронить вовремя, как того требует религия»

«Люди считают, что морги выполняют план по вскрытиям, говорят: теперь уже даже на горе человека зарабатывают. К сожалению, права пожилых людей сегодня игнорируются, – констатирует журналист газеты «Акчарлак» Альбина Гайнуллина, хорошо знакомая с темой. – Люди у нас не неграмотные. Они всё хорошо понимают – и ситуацию в стране, и необходимость соблюдения эпидемиологических мер. Они даже не требуют, чтобы всем мусульманам дали возможность отказаться [от вскрытия] по религиозным мотивам. Всего лишь хотят, чтобы не тревожили тела тех, кто умер по болезни (не насильственной смертью, – прим. ред.), кто старше определенного возраста (80, 85 или 90 лет) и у кого нет сомнений в причинах смерти».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто-то даже готов заплатить, чтобы избежать вскрытия. Не секрет, что пожилые люди не хотят даже ложиться в больницу, чтобы спокойно умереть у себя дома. «Сначала ищешь врача по знакомству, чтобы получить хорошее лечение, а теперь, чтобы спокойно умереть, тоже нужен блат – сокрушаются они. Потому что те, кто имеет связи, все-таки добиваются своего, хоронят близких без вскрытия. Есть даже случаи, когда тело везут в морг для виду, делают документ фактически без вскрытия», – отмечает журналистка.

В связи с обязательным вскрытием перед людьми встала еще одна проблема – умершего не удается похоронить в короткие сроки, как того требует мусульманский обычай. «Почему нет никакого уважения к мусульманину, который умер в возрасте старше 90 лет, был религиозным, совершал хадж, человеку истинной веры? Даже тех, кто годами не вставал с постели, болел и причины смерти очевидны, тоже отправляют на вскрытие. Увозят в морг, держат усопших без молитвы, не дают вовремя похоронить, как предписывает шариат», – приводит слова жителей села Верхние Челны Нижнекамского районе Татарстана Гайнуллина.

Она приводит в пример случай, когда 93-летнюю покойницу пришлось предать земле после наступления темноты из-за задержки в морге. По рассказам дочери, ее мама болела с 2018 года, умерла ночью. «Из морга приехали в 3 часа ночи. Небрежно завернули тело в одеяло, положили в холодную машину. Сказали забрать тело в 8 утра. Мы даже не думали, что в течение дня не успеют сделать… Могилу подготовили, люди ждут. Мороз 30 градусов, люди замерзли. Ждали весь день, вскрытие чуть не перенесли на следующий день. Кое-как удалось привезти тело, и похоронили маму только вечером, когда уже стемнело», – рассказывает журналистка.

«Хочется плакать от отчаяния»

85-летний отец Ильдуса Хатипова умер в больнице Зеленодольска.

Ильдус Хатипов Фото: © «Татар-информ»

«Отец умер 30 января. Говорят, раз умер в больнице, надо сделать вскрытие, чтобы исключить врачебную ошибку. Это же немыслимо! Ни разу еще не было такого, чтобы вскрыли тело, выявили вину врача и подали в суд. На следующий день в 7 утра я пришел в морг Зеленодольска. Подошел патологоанатом, сказал, что нет истории болезни. Заведующий отделом тоже сказал, что бумаги передал начмеду. Тело после вскрытия нам отдали только в 12 часов дня. В тот день только в больнице умерли пять человек, потом еще два человека. Семь тел в очереди на вскрытие! В такой момент просто хочется плакать от отчаяния», – признается Хатипов.

Жители Татарстана, привыкшие с уважением относиться и соблюдать традиции ислама, очень переживают, что не могут похоронить своих близких по канонам религии. Напомним, они предписывают предать умершего земле как можно скорее, и обязательно до захода солнца.

«Рукой подписывает направление на вскрытие, ногами идет на ифтар»

Редакция «Интертата» направила запрос в Духовное управление мусульман Татарстана с просьбой оценить соответствие практики вскрытия тел канонам религии. В частности, мы попросили ответить на следующие вопросы: «Как ислам относится к вскрытию тела человека после его смерти? Какие суры Корана и хадисы комментируют эту тему? В каких случаях религия разрешает вскрытие и в каких – строго запрещает? Какова позиция Духовного управления мусульман РТ по вопросу вскрытия тел мусульман? Может ли принадлежность человека к исламу дать ему возможность избежать вскрытия?»

«Мы знакомы с этой проблемой, вопросы отправляйте, но будет ответ или нет, решим позже», – сказали представители духовного управления. В качестве ответа ДУМ РТ ограничилось приведением хадисов, подтверждающих, что по религии вскрытие тела умершего является запретным.

Фото: © «Татар-информ»

«Пророк сказал: “Резать, ломать кости умерших – как ломать их живому человеку”. То есть страдания покойного приравниваются к страданиям живого человека. Вскрытие разрешается только в том случае, когда человек был убит и только вскрытие позволяет узнать, кто это сделал», – такое пояснение дал кадый Казани Булат хазрат Мубараков.

Также мы хотели бы привести комментарий по этому вопросу имам-хатыба казанской мечети «Туган авылым» Нуруллы хазрата Зиннатуллина, который он дал в своем интервью «Интертату».

«Вскрывать тело покойного без веских на то причин, резать, ломать кости является порицаемым в исламе. Потому что при вскрытии не просто режут ткани, во время этой процедуры ломают ребра, вскрывается череп, иногда приходится ломать конечности», – пояснил хазрат.

«У нас в больнице торжественно, с приглашением гостей из муфтията открыли молельную комнату. Если вы создаете условия для мусульман, почему же позволяете вскрывать тела умерших мусульман, идя против их воли? Такой вопрос хочется им задать. Одно противоречит другому», – говорит Гульназ Шамси о ситуации в районной больнице Муслюмово.

Ильдус Хатипов считает, что, массово отправляя тела умерших на вскрытие, татары расписываются в своей безропотности.

«Наши врачи, министры в месяц Рамадан ходят на ифтары. Это же смешно! Он рукой подписывает направление на вскрытие, а ногами идет на религиозное мероприятие. Хотя бы не делали этого. Такое происходит только в Татарстане. В кавказских республиках за это давно сняли бы с должности. Это покорность татар. Никому не хочется браться за этот вопрос, “пачкаться” о него», – полагает собеседник.

Минздрав ограничился ссылкой на федеральный закон

Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий регулируется федеральным законом 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года. В законе прописаны случаи, при которых их можно не проводить.

Согласно документу, вскрытие является обязательным в случае:

1) подозрения на насильственную смерть;

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток;

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических препаратов;

5) смерти:

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов;

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него;

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли;

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно;

6) рождения мертвого ребенка;

7) необходимости судебно-медицинского исследования.

В остальных случаях по заявлению человека, составленному им при жизни, или же заявлению родственников вскрытие можно не проводить.

«По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится», – говорится в законе. При этом нотариальное заверение необходимым условием не является, достаточно простого заявления.

Фото: © «Татар-информ»

Но, очевидно, закон позволяет врачам направлять тела умерших на вскрытие практически без исключений. Как известно, в ведомствах есть и внутренние правила. Например, раньше считалось, что умерших в возрасте старше 85 лет не вскрывают.

Чтобы уточнить информацию, редакция обратилась в Министерство здравоохранения Татарстана, задав следующие вопросы: «В каких случаях патолого-анатомическое вскрытие является обязательным? В каких случаях вскрытие не проводится? Какой возраст покойного позволяет не проводить вскрытие? Может ли человек при жизни отказаться от вскрытия после своей смерти по религиозным мотивам, какие документы для этого требуются? Как официально оформить отказ от вскрытия?»

Вместо ответа в министерстве ограничились предоставлением ссылки на вышеупомянутый федеральный закон. Наши вопросы о случаях, когда человек умирает не в больнице, а у себя дома, о возрасте, позволяющем избежать вскрытия, религиозных мотивах, необходимых документах остались без ответа.

«Современная медицина позволяет установить причину смерти без вскрытия»

Многие из обратившихся в редакцию читателей склоняются к выводу, что вскрытие тел – просто источник дохода для учреждений, оказывающих эти услуги. «В Татарстане теперь всех подряд отправляют на вскрытие. Даже бедные старики, наши старенькие бабушки не могут спокойно умереть», – буквально плачут те, кто столкнулся с этими трудностями.

В то же время Ильдус Хатипов считает, что при современном уровне развития технологий вскрытие даже не нужно, процедура не имеет никакого смысла.

«Сейчас человеку еще при жизни можно ставить точный диагноз – есть томография, УЗИ, множество диагностических аппаратов. Человек умирает только по двум причинам – это или остановка сердца, или остановка дыхания. Вскрытие должно иметь основание. Если врач поставил диагноз, а вскрытие показало, что он был неправ и его надо привлечь к ответственности, – только в этом случае оно имеет смысл. Сейчас какой надо диагноз – такой и ставят. Верить результатам вскрытия ты тоже не можешь, поскольку сам не присутствуешь при этом. В наше время вскрытие – это только пускание пыли в глаза, никакого смысла в этом нет. Как и научной ценности. Вскрытие нужно для того, чтобы обеспечить персонал морга работой. Сейчас это способ зарабатывания денег. Если человек умер дома, его надо везти в морг, для этого вызвать специальную машину, заплатить санитарам, моргу. Еще до отправки покойного в морг начинают звонить ритуальные услуги. Это своего рода мафия», – уверен мужчина.

Энже Габдуллина, intertat.tatar; перевод с татарского