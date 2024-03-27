Поджигатели релейных шкафов в суде: «Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят»

Всех фигурантов дела обвиняют по статье о диверсии. На момент совершения преступления двоим было по 16 лет, еще одному – 15. В силу возраста он проходит по делу в качестве свидетеля

Фото: Кирилл Гумиров / © «Татар-информ»

«Он был отзывчивым и добрым ребенком»

Сегодня в суде выступила мать Булата Ибрагимова – того, кто нанял троих подростков для поджога релейных шкафов на железной дороге, единственного, кто находится под стражей. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Ибрагимова завербовал неизвестный пока кураторор для совершения диверсий.

Однако парень решил не рисковать сам и переложил все обязанности на троих подростков, пообещав позже разделить с ними вознаграждение.

Всех фигурантов дела обвиняют по статье о диверсии. На момент совершения преступления двоим было по 16 лет, еще одному – 15. В силу возраста он проходит по делу в качестве свидетеля.

Релейные шкафы на железной дороге в Тукаевском районе Татарстана они подожгли, чтобы помешать движению эшелонов в зону специальной военной операции.

Мать Булата Ибрагимова – врач-остеопат. Живет в Санкт-Петербурге, сегодня она приехала, чтобы поддержать сына. Она пролила свет на его детство и попыталась объяснить, почему он, по ее мнению, преступил закон.

«Булат был добрым отзывчивым ребенком», – рассказала мать Ибрагимова.

Когда-то, еще до первой судимости, Булат, по словам матери, был прилежным учеником и подающим надежды борцом. Он занимался дзюдо и имел множество наград, однако ушел из спорта из-за проблем со здоровьем.

Релейные шкафы на железной дороге в Тукаевском районе Татарстана они подожгли, чтобы помешать движению эшелонов в зону специальной военной операции Фото: © «Татар-информ»

«Те тяготы, которые он перенес, привели к тому, что он остановился в своем психическом развитии»

Когда Булату было 14 лет, его мать ушла из семьи. Произошло это после того, как ее теперь уже бывший муж – отец Булата – попытался ее убить.

«Он попытался убить меня металлическим метательным четырехметровым копьем на глазах у детей», – рассказала мать Булата Ибрагимова.

По словам женщины, это стало последней каплей, после чего она ушла из семьи, попытавшись забрать с собой Булата. Но тот, имея право выбора по возрасту, принял решение остаться с отцом. С его стороны это было ошибкой, считает мать, отец им совсем не занимался.

«Даже когда я уехала в Санкт-Петербург, бывший муж продолжал звонить мне и сыпать угрозами. Даже на работу мне звонил», – пожаловалась мать подсудимого.

По словам матери, ситуация достигла апогея, когда отец Булата снова женился и окончательно обозлился на сына. Он не давал ему денег, не уделял внимания и даже прятал от него еду, рассказала в суде мать Булата. Тогда вслед за ней из семьи ушел и сын. Он отправился жить к бабушке, которая вскоре умерла от ковида. Злой рок будто преследовал Булата.

Все это вылилось в проблемы с законом и, как считает его мать, с психикой. Стоя прямо напротив своего сына в зале суда, она расскажет: «У него не было друзей-ровесников. Его лучший и единственный друг, о котором я слышала, гораздо младше него. Я считаю, что все те тяготы, которые он перенес, привели к тому, что в какой-то момент он остановился в своем психическом развитии».

Переломный момент – первая судимость Булата Фото: © «Татар-информ»

«Сначала попался в качестве курьера преступников, потом сам нанял исполнителей»

Судя по хронологии событий, дальше шло отчисление из колледжа и поиск работы. Только не той, которая требует профессиональных навыков, опыта или даже особого труда. А такой работы, где человек получает много денег, прикладывая минимум усилий.

Здесь происходит переломный момент – первая судимость Булата. Он выступил курьером для мошенников, которые выманили крупную сумму денег у наивной бабушки. Та искренне верила, что отправляет деньги на лечение любимой внучки, оказавшейся в реанимации.

Выйдя в тот раз практически сухим из воды, Ибрагимов для следующего преступления уже сам нанял наивных подростков.

Выступая ретранслятором таинственного куратора, он подготавливал подростков к совершению диверсий. Даже создал чаты в Телеграме, где ребята общались на тему «работы». Проводились натуральные инструктажи, давались советы по выполнению заданий.

От 4 до 10 «лямов» обещали подросткам за совершение диверсии Фото: © «Татар-информ»

«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?»

«Себя снимать на видео не надо, только жест рукой. Само видео снимать надо с выключенной геолокацией и в авиарежиме. Работать строго в перчатках», – отрывок из инструктажа, проведенного онлайн, где предположительно Ибрагимов объясняет подросткам нюансы выполнения поставленных задач.

Помимо поджога релейных шкафов в данных чатах обсуждалась возможность настоящего теракта.

«На телефоне, изъятом у Ибрагимова, были найдены приложение для хранения и переводов криптовалюты и переписки в одном из мессенджеров, где обсуждалась работа по поджогу релейных шкафов, вышек сотовой связи, а также создание и применение СВУ для возможного совершения взрыва в торговом центре в Чистополе», – рассказала суду государственный обвинитель.

Данное задание, по версии следствия, было выдано Ибрагимову таинственным куратором под псевдонимом Тони Монтана. После Булат напишет юношам:

«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?»

Не очень понятно, поднималась ли данная тема дальше, но в любом случае радует то, что подростков остановили до того, как они кому-то серьезно навредили.

Хотя стоит отметить, что в результате совершенного ими преступления эшелоны с продукцией челнинских заводов, едущих в зону СВО, теперь стабильно опаздывают: уничтожение только одного релейного шкафа привело к нарушению работы на отрывке железной дороги длиной в 7 км.

А позже целая деревня и зона в радиусе двух километров вокруг остались без связи почти на сутки из-за поджога вышки сотовой связи.

На вопрос о том, как смотрели на совершение диверсий за деньги сами подростки, четко отвечает цитата из чата для обсуждения «работы»:

«Все равно, что они хотят, главное – сколько нам за это предложат».