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Поджигатели релейных шкафов в суде: «Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят»
В Верховном суде РТ зачитали переписку обвиняемых в поджогах релейных шкафов на железной дороге в Татарстане. 20-летнего юношу и двоих подростков судят за совершение диверсии, еще один, самый младший, проходит по делу свидетелем. Мать самого старшего из группы сегодня рассказала, как ее сын стал преступником. Из зала суда репортаж «Татар-информа».
«Он был отзывчивым и добрым ребенком»
Сегодня в суде выступила мать Булата Ибрагимова – того, кто нанял троих подростков для поджога релейных шкафов на железной дороге, единственного, кто находится под стражей. Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Ибрагимова завербовал неизвестный пока кураторор для совершения диверсий.
Однако парень решил не рисковать сам и переложил все обязанности на троих подростков, пообещав позже разделить с ними вознаграждение.
Всех фигурантов дела обвиняют по статье о диверсии. На момент совершения преступления двоим было по 16 лет, еще одному – 15. В силу возраста он проходит по делу в качестве свидетеля.
Релейные шкафы на железной дороге в Тукаевском районе Татарстана они подожгли, чтобы помешать движению эшелонов в зону специальной военной операции.
Мать Булата Ибрагимова – врач-остеопат. Живет в Санкт-Петербурге, сегодня она приехала, чтобы поддержать сына. Она пролила свет на его детство и попыталась объяснить, почему он, по ее мнению, преступил закон.
«Булат был добрым отзывчивым ребенком», – рассказала мать Ибрагимова.
Когда-то, еще до первой судимости, Булат, по словам матери, был прилежным учеником и подающим надежды борцом. Он занимался дзюдо и имел множество наград, однако ушел из спорта из-за проблем со здоровьем.
«Те тяготы, которые он перенес, привели к тому, что он остановился в своем психическом развитии»
Когда Булату было 14 лет, его мать ушла из семьи. Произошло это после того, как ее теперь уже бывший муж – отец Булата – попытался ее убить.
«Он попытался убить меня металлическим метательным четырехметровым копьем на глазах у детей», – рассказала мать Булата Ибрагимова.
По словам женщины, это стало последней каплей, после чего она ушла из семьи, попытавшись забрать с собой Булата. Но тот, имея право выбора по возрасту, принял решение остаться с отцом. С его стороны это было ошибкой, считает мать, отец им совсем не занимался.
«Даже когда я уехала в Санкт-Петербург, бывший муж продолжал звонить мне и сыпать угрозами. Даже на работу мне звонил», – пожаловалась мать подсудимого.
По словам матери, ситуация достигла апогея, когда отец Булата снова женился и окончательно обозлился на сына. Он не давал ему денег, не уделял внимания и даже прятал от него еду, рассказала в суде мать Булата. Тогда вслед за ней из семьи ушел и сын. Он отправился жить к бабушке, которая вскоре умерла от ковида. Злой рок будто преследовал Булата.
Все это вылилось в проблемы с законом и, как считает его мать, с психикой. Стоя прямо напротив своего сына в зале суда, она расскажет: «У него не было друзей-ровесников. Его лучший и единственный друг, о котором я слышала, гораздо младше него. Я считаю, что все те тяготы, которые он перенес, привели к тому, что в какой-то момент он остановился в своем психическом развитии».
«Сначала попался в качестве курьера преступников, потом сам нанял исполнителей»
Судя по хронологии событий, дальше шло отчисление из колледжа и поиск работы. Только не той, которая требует профессиональных навыков, опыта или даже особого труда. А такой работы, где человек получает много денег, прикладывая минимум усилий.
Здесь происходит переломный момент – первая судимость Булата. Он выступил курьером для мошенников, которые выманили крупную сумму денег у наивной бабушки. Та искренне верила, что отправляет деньги на лечение любимой внучки, оказавшейся в реанимации.
Выйдя в тот раз практически сухим из воды, Ибрагимов для следующего преступления уже сам нанял наивных подростков.
Выступая ретранслятором таинственного куратора, он подготавливал подростков к совершению диверсий. Даже создал чаты в Телеграме, где ребята общались на тему «работы». Проводились натуральные инструктажи, давались советы по выполнению заданий.
«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?»
«Себя снимать на видео не надо, только жест рукой. Само видео снимать надо с выключенной геолокацией и в авиарежиме. Работать строго в перчатках», – отрывок из инструктажа, проведенного онлайн, где предположительно Ибрагимов объясняет подросткам нюансы выполнения поставленных задач.
Помимо поджога релейных шкафов в данных чатах обсуждалась возможность настоящего теракта.
«На телефоне, изъятом у Ибрагимова, были найдены приложение для хранения и переводов криптовалюты и переписки в одном из мессенджеров, где обсуждалась работа по поджогу релейных шкафов, вышек сотовой связи, а также создание и применение СВУ для возможного совершения взрыва в торговом центре в Чистополе», – рассказала суду государственный обвинитель.
Данное задание, по версии следствия, было выдано Ибрагимову таинственным куратором под псевдонимом Тони Монтана. После Булат напишет юношам:
«От 4 до 10 лямов за взрывчик – работаем?»
Не очень понятно, поднималась ли данная тема дальше, но в любом случае радует то, что подростков остановили до того, как они кому-то серьезно навредили.
Хотя стоит отметить, что в результате совершенного ими преступления эшелоны с продукцией челнинских заводов, едущих в зону СВО, теперь стабильно опаздывают: уничтожение только одного релейного шкафа привело к нарушению работы на отрывке железной дороги длиной в 7 км.
А позже целая деревня и зона в радиусе двух километров вокруг остались без связи почти на сутки из-за поджога вышки сотовой связи.
На вопрос о том, как смотрели на совершение диверсий за деньги сами подростки, четко отвечает цитата из чата для обсуждения «работы»:
«Все равно, что они хотят, главное – сколько нам за это предложат».
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