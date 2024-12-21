День откровений Путина, восточный вояж Минниханова и лучшие татары года

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2024 года в ходе большой пресс-конференции, Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочими визитами Азербайджан и Узбекистан, состоялась коллегия Минобороны РФ, народным голосованием выбрали лучших татар уходящего года: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь была совмещена с «Прямой линией»

Фото: kremlin.ru

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: 76 откровенных ответов Путина

Важнейшее событие недели в деле взаимной коммуникации народа и власти России – Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году вновь была совмещена с «Прямой линией».

За четыре с половиной часа, а это одна из самых продолжительных «Прямых линий», Президент России ответил на 76 вопросов, из которых многие были посвящены экономике, СВО, Украине и международным отношениям. Интерес к этому мероприятию был колоссальный – в ходе эфира количество вопросов первому лицу страны перевалило за 2,5 млн!

Главные заявления Владимира Путина были о ситуации вокруг специальной военной операции:

«Мы движемся к решению первостепенных задач СВО».

«С нами воюют практически все страны НАТО».

«Мы точно выбьем ВСУ из Курской области, но конкретную дату называть не буду, так не делается».

«Российская армия идет вперед, а ВСУ не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят».

«Происходит истощение боевой техники, боеприпасов и личного состава украинской армии».

«Украина набирает людей с улиц. Их хватают, как бродячих собак, и кидают под пули без подготовки».

«Перемирие дало бы возможность противнику переподготовить личный состав».

«Боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире».

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной и мало от кого зависим».

Отвечая на вопросы, российский лидер сделал неожиданный ход – предложил дуэль западным странам, которые сомневаются в возможностях «Орешника». Иностранным экспертам было предложено самостоятельно выбрать объект для поражения в Киеве, разместить для его охраны силы ПВО и попытаться перехватить российский ракетный удар. Безусловно, такой «дуэльный вызов» произвел огромное впечатление на всех, кто сомневался в нашем новейшем оружии.

Значительную часть своих ответов Путин посвятил экономическим темам. Главные из его заявлений:

за два года рост экономики России составил около 8%;

инфляция является тревожным сигналом, но Путин продолжает доверять руководству Центрального банка страны;

зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении;

безработица составляет 2,3% – такого никогда не было;

суверенитет – важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Рост нашей экономики в значительной степени связан с нашим суверенитетом.

«Как тут без татар? У нас без татар невозможно», – заявил Путин на предновогодней пресс-конференции в 2015 году. В этот раз Владимир Владимирович был невероятно щедр в похвалах нашей республике.

Так, отвечая на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова о том, оправдались ли его ожидания от Казанского саммита БРИКС, Президент выразил признательность Татарстану за высокий уровень организации этого события. Он отметил внутреннюю культуру татар и назвал их талантливыми людьми, которые бережно хранят традиции.

«Мы будем использовать все возможности столицы Татарстана, которые были созданы за десятилетия. Казань один из лучших городов Европы. Я помню, с Шаймиевым мы на окраине Казани видели, как люди в землянках жили, но должен отдать должное татарской культуре, было все прибрано. Но сейчас ничего нет подобного, Казань замечательный город. В Казани, в Татарстане люди живут талантливые, разных национальностей, в мире, согласии, ходят друг к другу в гости на религиозные праздники», – подчеркнул Путин.

С особой благодарностью он отметил руководство республики.

«Казань развивается, замечательный город. И метро появилось. Мы тогда говорили с Минтимером Шариповичем, что это нужно, и сделали, и новый руководитель Рустам Нургалиевич подхватил эту эстафету, очень эффективно работает», – сказал Президент России.

Эту пресс-конференцию и «Прямую линию» можно назвать, наверное, очень откровенным выступлением российского президента. Он публично поделился своими сокровенными переживаниями и надеждами.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – сказал Президент, говоря об изменениях в своей жизни после начала СВО. Таким огромным оказался груз ответственности за принятое решение.

Путин также ответил на вопрос, изменил ли бы он свое решение, будь у него возможность вернуться в февраль 2022 года.

«Я бы подумал, что решение об СВО нужно было принимать раньше и готовиться к ней», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что события февраля 2022-го начались без всякой «особой подготовки».

«Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет, заранее, надо было проводить системную подготовку», – объяснил Президент.

Когда Путина спросили, чего ему не хватает для счастья, глава государства ответил, что счастье не может быть полным, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, пока не обнимут их дети, пока наши люди – девушки и юноши – не будут создавать семьи и заводить детей.

Российский Президент в очередной раз с блеском продемонстрировал, что он глубоко вовлечен во все сферы жизни страны и контролирует ситуацию. Он обращался к широкому спектру тем – от СВО и международных отношений до вопросов ЖКХ и телефонного мошенничества. И на все находил ободряющие и успокоительные ответы. Наш лидер уверенно ведет наше общество в будущее, ему доверяют россияне.

«Я отношусь к России как к своей семье», – так охарактеризовал свое служение Родине Путин.

В этой связи невозможно не согласиться с вполне объективной самооценкой Президента РФ в конечной части пресс-конференции и «Прямой линии».

«Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной, суверенной державой, которая может принимать собственные решения», – резюмировал Владимир Путин.

Рустам Минниханов по приглашению Ильхама Алиева прибыл с рабочей поездкой в Баку Фото: rais.tatarstan.ru

За «Достлугом» и с инвестициями в Нагорный Карабах: состоялся визит Рустама Минниханова в Азербайджан

События недели во внешней политике Татарстана – визиты Раиса Татарстана в страны СНГ и исламского мира – Азербайджан и Узбекистан.

В начале недели Рустам Минниханов по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочей поездкой в Баку. Последний раз глава Татарстана встречался с азербайджанским лидером в Казани на полях саммита БРИКС 23 октября, где вручил ему татарстанский орден «Дуслык» («Дружба»). В этот раз уже Ильхам Алиев вручил Раису Татарстана орден «Достлуг» («Дружба»). Встреча прошла в его официальной загородной резиденции.

«Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана», — заявил Алиев, обращаясь к Минниханову.

На встрече не ограничились вручением орденов – стороны обсудили экономическое сотрудничество.

«У нас есть большой потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Ряд татарстанских предприятий давно работают в Азербайджане. Они готовы расширить свое присутствие», — отметил Раис РТ.

Он напомнил, что в последние годы связи заметно активизировались. По словам Минниханова, в 2023 году товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном составил $102 млн, а за прошедшие 9 месяцев текущего года - $81 миллион. Также он обратил внимание на то, что в торговле между РТ и Азербайджаном не используются речные и морские пути. Глава Татарстана предложил нарастить торговлю по воде и выстроить такую работу в рамках Волжско-Камского бассейна.

Также Минниханов поблагодарил Алиева за поддержку татарской общины Азербайджана. Всего в этой стране проживают порядка 18 тыс. наших соотечественников. В Татарстане же проживают около 8,7 тыс. азербайджанцев, и Раис отметил их активное участие в жизни республики.

Помимо встречи с Президентом Азербайджана, Рустам Минниханов посетил свободную экономическую зону «Алят».

Интересно, что сразу после этого визита Минниханова у Президента Азербайджана вышло интервью на телеканале ВГТРК, в котором он рассказал о том, что Татарстан первым реализовал инвестиционный проект в Нагорном Карабахе – им стал сервисный центр „КАМАЗ». Азербайджанский лидер отметил, что в церемонии открытия центра участвовал Рустам Минниханов. Сервисный центр открылся на территории промышленного парка «Экономическая зона Долина Араза» в Джебраильском районе Нагорного Карабаха на территории Восточно-Зангезурского экономического района.

Для Азербайджана развитие территорий Нагорного Карабаха, которые были освобождены в 2020 году, стало национальной задачей. И участие в ней Татарстана, да еще в качестве первого зарубежного инвестора – такое очень много значит для развития татарстанско-азербайджанского сотрудничества. Которое, безусловно, будет расширяться семимильными шагами.

Рустам Минниханов заявил, что строительство промпарка в Навои имеет важное значение для сотрудничества между РФ и Узбекистаном Фото: rais.tatarstan.ru

Куратор строительства промплощадки: в третий раз за этот год Раис Татарстана посетил Узбекистан

Сразу после Азербайджана Раис Татарстана отправился в другую страну СНГ – Узбекистан. Рустам Минниханов прибыл в узбекский город Навои, где встретился с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым. На этот раз в рабочем визите Раиса было больше экономической составляющей. Интерес для Татарстана в этой дружественной стране – строящаяся площадка Бухарского комплекса развития промышленности, которую Минниханов уже посещал в апреле. Площадка очень интересная – на ней расположатся два производственных корпуса общей площадью 93 тыс. кв. метров. Их собираются запустить в работу во II квартале 2025 года. По генеральному план развития территории вся площадь особой зоны составляет 1 тыс. гектаров. После пусконаладочных работ на этой площадке планируют развернуть производство полимерных труб и ПЭТ-волокна.

Интерес Татарстана к этой площадке не случаен – прорабатывается участие производственников республики в качестве ее резидентов, а само строительство площадки курируется ОЭЗ «Алабуга». Так что это совместный узбекско-татарстанский проект.

Рустам Минниханов заявил, что строительство промпарка в Навои имеет важное значение для сотрудничества между РФ и Узбекистаном. Соответствующему вопросу уделяют особое внимание главы двух государств.

Раис РТ отметил также, что на сегодняшний день сотрудничество Татарстана с Узбекистаном активно развивается, укрепляются торгово-экономические связи и осуществляются взаимные визиты. Так, например, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в этом году уже дважды посетил Казань.

К слову, соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Узбекистаном было подписано еще более 30 лет назад, а с 1992 года в Ташкенте и Казани работают «взаимные» постоянные представительства.

В завершение встречи Минниханов пригласил Турсунова и его делегацию посетить Татарстан в будущем году. Глава РТ предложил ему ознакомиться с условиями работы промышленных парков и свободных экономических зон нашей республики.

Нынешняя поездка Раиса Татарстана в Узбекистан стала уже третьей за год, что говорит о многом. Он уже был в Навои в апреле и июне, посетив тогда не только строящуюся промплощадку, но и другие предприятия. Так, в июне он побывал на заводе по производству горно-шахтного оборудования для горных работ и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также на заводе по производству перекиси водорода.

Хочется отметить, что сотрудничество Татарстана и Узбекистана в последние годы заметно выросло.

По итогам 2023 года товарооборот между республиками увеличился более чем на четверть по сравнению с 2022 годом – до $370 млн долларов. При этом Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов на встрече 5 октября 2023 года поставили задачу увеличить этот показатель до $1 млрд. Есть уверенность, что задача будет выполнена – во всяком случае, руководство Татарстана и Узбекистана делают для этого все возможное.

В Национальном центре управления обороной РФ прошла самая важная коллегия по итогам уходящего года Фото: kremlin.ru

«Красные черты» и перелом в СВО: какие задачи Путин поставил перед военными

На этой неделе в Национальном центре управления обороной РФ прошла самая важная коллегия по итогам уходящего года. На заседании были не только подведены основные итоги работы за 2024 год, но и определены задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию российских Вооруженных сил.

Андрей Белоусов впервые выступил с докладом на коллегии Минобороны после своего назначения министром в мае 2024 года. И дебют определенно удался – глава ведомства был лаконичен и содержателен.

Министр обороны привел шокирующие цифры потерь украинской армии: всего за время специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 1 млн человек, в ходе «курской авантюры» – 40 тысяч. При таких страшных потерях Украина контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российские войска освободили в уходящем году почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ, а скорость продвижения российских военных сейчас составляет в среднем 30 квадратных километров за сутки.

Белоусов предложил сформировать новый род войск – Войска беспилотных систем. Это может произойти уже в III квартале 2025 года. Тем самым министр подтвердил тот факт, что применение беспилотных систем на поле боя привело к самой настоящей революции в военном искусстве, и не учитывать эти изменения просто нельзя.

Владимир Путин выступил на коллегии с важными политическими заявлениями. Так, он заявил о происходящем переломе в ходе спецоперации. Только в этом году Вооруженными силами РФ освобождено 189 населенных пунктов.

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.

Путин обвинил страны Запада в том, что они толкают Россию к «красным линиям» – ситуациям, о которых Москва публично заявила, что она их не потерпит.

Российский Президент и дальше приводил факты наращивания Западом сил для эскалации напряженности. По его словам, обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тыс. километров. При этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин особо подчеркнул, что если США все-таки приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения по неразвертыванию ракет средней и меньшей дальности будут сняты.

В этом контексте серийный выпуск грозного «Орешника» необходимо наладить в ближайшее время. «И это, безусловно, будет сделано», – подчеркнул Путин. Президент поручил продолжать практику учений и держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы.

И еще российский лидер призвал активнее внедрять опыт, полученный в ходе СВО, в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования.

По словам Путина, нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами, с теми, кто готов и хочет работать с нами. А это большинство стран мира.

Не следует забывать и о самих военных – социальные гарантии военнослужащим, их семьям должны постоянно развиваться. Это важнейшая, системная задача государства.

Коллегия Минобороны показала, что сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей СВО, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны. Есть уверенность, что обозначенные цели будут достигнуты, а все поставленные задачи достойно решены.

«Татарином года» стал главный режиссер театра им. Камала Фарид Бикчантаев, «Татаркой года» – певица Саида Мухаметзянова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Конкурс «Татары 2024»: народным голосованием выбрали лучших

Событие недели для всего татарского мира – в Присутственных местах Казанского Кремля наградили победителей конкурса «Татары 2024 года». Премия учреждена редакцией «Миллиард.Татар» и вручается ежегодно с 2022 года. Ею награждают татар, внесших выдающийся вклад в развитие национальной культуры, науки, спорта и других сфер. Победителей выбирали путем народного голосования в соцсетях «Миллиард.Татар».

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов вручил награды «Татарин года» главному режиссеру театра имени Камала Фариду Бикчантаеву и «Татарка года» – певице Саиде Мухаметзяновой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила специальный приз конкурса за ледовое шоу «Хранители времени». Выдающаяся спортсменка так отреагировала на такое признание:

«Всегда приятно, когда твою работу замечают и высоко оценивают. Сегодня мне вручили награду за шоу «Хранители времени» как «Самое масштабное мероприятие Татарстана 2024 года», – написала в соцсетях Загитова.

Также был награжден один из самых авторитетных хаттатов Татарстана, представитель классической школы арабской каллиграфии, основатель и директор Центра арабской каллиграфии при РИИ Рамиль Насыбуллов.

За свои научные труды и вклад в развитие татарского народа был отмечен историк, энциклопедист, профессор, член-корреспондент АН РТ Искандер Гилязов.

Также был отмечен вклад казанского инженера Ильгиза Зигангирова, который практически в одиночку перевел интерфейс Telegram на татарский язык.

Еще одним историком среди награжденных стал заслуженный деятель науки РТ, археолог, этнограф, доктор исторических наук Искандер Измайлов.

Почетным дипломом была награждена доктор социологических наук, заведующая отделом этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Гульнара Габдрахманова.

Была отмечена и Фагиля Шакирова – блогер, журналист, которая много лет проработала в печатных изданиях, а также на радио и телевидении. Шакирова начала вести свой видеоблог о татарском мире и его традициях в 2018 году и за четыре года набрала более 80 тысяч подписчиков.

Наградой отметили также Гульшат Нугайбекову – коллекционера, реконструктора и популяризатора татарского национального костюма, Фаяза Хузина – археолога, историка, профессора, члена-корреспондента Академии наук РТ, автора более 750 научно-популярных публикаций, а также Миляушу Хайруллину – композитора, пианистку, лауреата всероссийских и международных конкурсов.

Такие события, как конкурс «Татары года», вносят огромную лепту в развитие нации, языка, культуры. Основанный на народном голосовании, этот конкурс является своего рода социологическим замером состояния нации. Эта премия действительно объединяет татар и дает повод гордиться ее номинантами и лауреатами. И хотя стаж конкурса пока совсем невелик, есть надежда, что он станет долгой и славной традицией.