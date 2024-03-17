«Можно ли есть макароны, ведь в них яйца?»: священник о том, что запрещено в Великий пост

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о суевериях на поминках. Сегодня казанский священник, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказывает, в чем смысл Великого поста, как правильно его соблюдать и кому разрешены послабления.

Когда начинается Великий пост в этом году и как рассчитывают дату его начала?

В этом году Великий пост начинается 18 марта – уже завтра. Это достаточно позднее начало поста. Существует целая схема отсчета даты его начала, которая была принята Соборами Церкви. Она связана с разными циклами, разными периодами церковного года и является основной точкой отсчета всего церковного календаря, который основан на дате празднования Пасхи.

У нас есть подвижные праздники, которые празднуются каждый раз в разные даты, например, Вознесение Господне отмечают через 40 дней после Пасхи, а день Святой Троицы отмечают через 50 дней после Пасхи. И есть даты неподвижные, к примеру, 7 января – Рождество Христово. Поэтому Пасха является главным событие церковной жизни, она же является и главным устремлением церковного человека. Ведь мы верим в то, что Господь пришел в этот мир ради нас, ради нашего спасения и ради нас был распят и воскрес. То есть он показал нам устремление в Царство Небесное.

Сколько длится Великий пост?

Великий пост – это самый продолжительный пост. Он длится 40 дней плюс Страстная седмица. Что интересно, его называют «святая четыредесятница», но если мы посчитаем и семь недель, которые продолжается пост, умножим на семь дней в неделе и вычтем один день Пасхи, получается 48 дней. Как так получается?

40 дней – это продолжительность самого Великого поста, потом идут Лазарева суббота, Вербное воскресенье и начинается Страстная седмица. Получается ровно 48 дней. Что интересно, между ними нет перерыва. Вот мы завершили Великий пост и сразу начинается Страстная седмица.

Почему 40 дней? Это символическое значение – столько же дней Господь пребывал в пустыне. В Евангелии сказано, что Иисус Христос после Крещения 40 дней провел в пустыне, у него были разные искушения. Поэтому мы, как и Господь, стараемся смирить себя, свою страсть, свою плоть, свои чувства и так далее.

Почему поститься так непросто? Можно ли облегчить пост?

Очень важно понимать, что пост – это инструмент. Очень важно понимать, что пост – это не сама цель, пост – это способ. В нашем формате он вполне гуманный. Если мы обратимся к образу Ветхого Завета, там, конечно, постных дней было меньше, но они были суровые – нельзя было ни есть, ни пить. Когда праотец Давид накладывал на себя разные постные ограничения, он не ел и не пил несколько дней. Поэтому когда люди говорят, что им тяжело поститься, пусть посмотрят, как постились во времена Ветхого Завета. Сейчас тебе просто предлагают не есть мясо, не пить молоко и параллельно стараться не есть людей.

Нужно понимать, что это самый гуманный, самый человеколюбивый пост из всех постов, который может быть. Мы можем долго рассуждать, что там, где жил Спаситель, были другие условия климата и условия жизни, но если вы начнете поститься по церковному уставу, вы поймете, что современный пост – это просто лайт-версия.

Обязательно ли верующему человеку держать пост? Великий пост – это вещь обязательная. Он предполагает под собой то, что человек находится на одной волне с Церковью, поэтому очень правильно понимать свое место в церковной жизни и свое отношение к Великому посту.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Можно ли поститься как-то по-другому?

Мы по всей строгости церковного устава постимся редко. Кроме этого, для разных людей бывают послабления по их немощи: у кого-то желудок больной, у кого-то работа тяжелая, у кого-то нет опыта и так далее. Тем не менее пост вещь необходимая. Часто спрашивают, можно ли поститься как-то по-другому. Можно ли поститься только первую и последнюю неделю Великого поста? Я вам сразу скажу, что нельзя. Не надо придумывать себе средство лечения.

Вот представьте, приходит человек к врачу, у него серьезное заболевание и ему назначают антибиотики. В аптеке эти антибиотики продают только по рецепту врача. Почему? Потому что от серьезного заболевания, требующего серьезного лечения, необходимо серьезное лекарство. То же самое и здесь: Великий пост – серьезное дело духовного подвига, то дело, которое требует благословения Церкви. Если человеку тяжело поститься и он говорит, что ему нужно какое-то послабление, пусть возьмет у священника благословение. Батюшка – как тот врач, который назначает антибиотики. Он скажет: «Хорошо, давай так: пей молоко, но Евангелие ты будешь читать? Вот давай вместо воздержания ты побольше почитаешь Евангелие или Новый Завет и обязательно сделаешь доброе дело, хороший христианский поступок».

Я просто призываю вас, чтобы вы правильно понимали мои слова, не вынимали их из контекста. Я не говорю, что не нужно поститься, поститься нужно обязательно – нужно брать благословение у священника, чтобы это было не вашей самодеятельностью. Не вашим самостоятельным употреблением антибиотиков, а чтобы это было действительно делом церкви. Чтобы вы обрели ту меру, тот способ и тот объем, который был бы полезен. Чтобы это было важно и нужно и стало основой духовной жизни.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как поститься в первый раз?

Очень важно в первую очередь взять у священника благословение. Нужно просто прийти в храм и сказать: «Я буду поститься в первый раз, что мне нужно делать?» Вам посоветуют. Главная ошибка, которую совершают те, кто постится в первый раз: они открывают церковный устав или читают советы в интернете и начинают поститься по той же строгости, что и монахи: в первый день мы ничего не едим, потом начинается сухоедение и так далее.

Человек постится по правилам первые дни и потом понимает, что больше не может, говорит: «Фух, пост – это не мое, больше не буду». Вывод сделан. Это глобальная ошибка. В какой-то степени это даже некая гордость, человек думает, что сам все знает и сам все сделает. И тут его подлавливает лукавый: «Ну ты молодец, ты попробовал, но это же не твое?» Поэтому берите благословение. Не надо заниматься духовным самолечением.

Когда человек берет меру поста неправильную, неверную, не соотнесенную со своими возможностями, тогда начинаются духовные проблемы и начинается отпадение человека от поста.

Обязательно ли ходить в храм во время поста?

Великий пост – это в первую очередь про богослужение. Когда человек находится на одной волне с Церковью, ему всегда проще поститься. Если Великий пост насыщен богослужениями, насыщен какими-то событиями, он всегда проходит легче. Если он просто не кушает что-то, он постоянно испытывается разными искушениями.

А ведь какие есть красивые богослужения Великого поста! В среду и пятницу совершается литургия Преждеосвященных даров – это очень красивая служба. Кстати, во многих храмах она совершается вечером, в ее уставное время, и человек работающий может прийти вечером и причаститься. Она имеет принципиально другую логику, другое построение и другую структуру даже. А вечером по воскресеньям совершается Пассия – это такое напоминание о страстях Христовых, повод для размышления.

По этому поводу есть масса дискуссий – дело в том, что это богослужение, пришедшее к нам с Запада, но насыщено оно именно православными текстами. Об этом есть серьезная богословская дискуссия. Также есть прекрасные службы под названием: Стояние Марии Египетской, Торжество Православия – это службы Страстной седмицы, каждый день которой посвящен чему-то очень важному. В начале поста четыре дня происходит чтение покаянного канона Андрея Критского, где каждая строчка, каждый текст насыщен мыслями, насыщен темой покаяния и изменения самого себя.

Поэтому Великий пост без богослужения – это просто диета, это не то измерение поста, которое должно было быть.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Говорят, что во время поста нужно делать добрые дела. Так ли это?

Великий пост – это время работы над самим собой. Очень важно понять каждому человеку, чего не хватает ему в его духовной жизни. Быть может, человек пришел поститься в первый раз, ему может не хватать банально какой-то церковности – он не читает утреннее и вечернее правила, он не знает, как прийти в храм на литургию. Значит, ему нужно подтянуть эти знания. Человек, который уже постится год, два или три, должен задуматься, может, он Евангелие уже давно не читал? Значит, нужно это сделать. А человек, который давно ходит в храм, уже такой профессиональный православный верующий и понимает многие моменты, должен задуматься, может, ему нужно начать бороться с внутренним фарисейством. Это когда человек думает, что он все знает и все умеет. У таких людей проглядывается некая гордыня.

А кому-то, может быть, действительно нужно делать добрые дела. Поэтому я всегда призываю людей: берите благословение. Не надо заниматься самолечением. Для меня сложный момент, когда приходит человек, например, на Пасху, уже в саму Пасхальную ночь, говорит: «Здрасьте, батюшка, я постился, поисповедуйте меня». Тогда я спрашиваю: «А вы были на богослужениях хоть раз? Не были? Ну тогда извините». И с таким человеком начинаются самые сложные разговоры. Потому что сложно объяснить человеку, что он молодец, но делал не то.

Поэтому каждый должен понять, над чем ему нужно работать. Я сегодня уже много раз говорил: «Приходите, спрашивайте». Но это ведь нужно делать не в последний день поста. Задайте заранее вопросы до начала поста. Пост должен быть процессом духовного роста, а не диетой.

Что можно, а чего нельзя есть в Великий пост?

Отвечу издалека. У нас очень большая практика Великого поста, уже больше двух тысяч лет Христианская Церковь находится в разных условиях климата, в разных условиях погоды, природы, в конце концов в разных внешних условиях. Нужно понимать, что устав предполагает воздержание от мясных продуктов, продуктов животного происхождения, таких как молоко и яйца, в том числе и от рыбы.

Важно понимать, какая возможность есть у вас: есть возможность поститься строго – поститесь, а если нет – поститесь с послаблениями, но берите благословение. Вообще это вопрос, на который я стремлюсь отвечать меньше всего, потому что каждый более-менее понимает, что ему нужно, а тех, кто не понимает, зовем на беседу и призываем, чтобы это было максимально осмысленным действием.

Можно ли есть макароны, ведь в их составе есть яйца? Нужно ли изучать состав продуктов?

Одна из форм фарисейства современного человека – изучение состава продукта. Один раз я купил пачку печенья, и там было написано: «В продукте могут содержаться следы масла». Постное оно или не постное, я так и не понял. Я призываю православных людей не разбирать продукт по молекулярному составу. Да, может быть, там есть яйца, но так можно разбирать до молекул каждое блюдо. Не надо с лупой в руках рассматривать каждый продукт.

Я думаю, что каждый со временем вырабатывает сам для себя ту меру поста, ту меру здорового фарисейства, которая должна быть в каждом православном человеке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Я могу внести благотворительное пожертвование вместо того, чтобы держать пост?

Если человек не может держать пост по той или иной причине, то нужно попросить благословение на то, какой аналог духовного усилия человек может для себя приобрести. Он может читать Евангелие, он может делать какие-то христианские поступки и так далее. То есть тот факт, что человек не может поститься по каким-то физическим причинам, его от Церкви не отдаляет. В некоторых церковных документах даже прописано, если человек не соблюдает пост в условиях, допустим, военного общежития, светского общежития или просто в условиях больницы и так далее, то это не является грехом, это не является поводом не причащаться.

В документах об участии верных в евхаристии пишут, что ваше вынужденное несоблюдение поста не делает вас хуже, не отталкивает вас от Церкви. Поэтому когда человек приходит и говорит: «Знаете, батюшка, я две недели пролежал в реанимации, поэтому я причащаться не буду», я такого не понимаю.

Что делать, если случайно съел непостный продукт?

Ничего. Перекреститься и поститься дальше. Главное, не впадать в уныние: «Все, я съел конфету, в конфете было сухое молоко, я согрешил и остальные дни не пощусь». Так делать не надо.

Можно ли курить в пост?

Великий пост – это время воздержания от страстей, поэтому если у человека есть страсти, которые привязывают его к этому миру, нужно постепенно всеми силами от этого воздержаться. Может быть так, с Божьей помощью, человек бросит эти неполезные привычки. Важно понимать, что Великий пост – это то время, когда мы как никогда сильно понимаем нашу связь с миром. На самом деле, человек очень связан с миром: мы не покушали: «Ой, как же так», интернет выключили: у нас стихийное бедствие. Кто бы мог подумать еще 50 лет назад, что от того, что не работает мессенджер, у нас случится катастрофа!

Когда мы готовы отказаться во время поста от всех этих вещей, это показывает наш хотя бы временный разрыв с этим материальным миром. Очень важно, чтобы человек, с одной стороны, понимал связку с этим миром, а с другой, понимал, что Господь нас призывает к миру духовному, к миру небесному. Постясь, человек может понять, что момент его отказа – это момент выхода из постоянной цепи потребления.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Можно ли смотреть ТВ и сидеть в интернете во время поста?

В Великий пост нужно постараться отказаться от всего того, что является пожирателем вашего времени. Если человек долго сидит в телефоне, если он не может не посмотреть телевизор, если он чем-то сильно поглощен, ему нужно постараться от этого отказаться хотя бы на время. Это будет прекрасным аскетическим упражнением. Откажись от того, что вас связывает, и вы поймете ту свободу. Это к вопросу «религия – это свобода или ограничение?» Ты не съел в пост мясной пирожок – ты свободен от искушения.

Почему пост называется Великий?

Так пост был назван отцами Церкви. Может быть, по его продолжительности, а может быть, по тому значению, которое он имеет для духовной жизни каждого человека.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».