Евгений Варакин: «Чистая вода, промпарки, курортный комплекс – планов громадье»

Евгений Варакин: «Каким бы ни было время – Средневековье или наши дни, война несет одно только горе»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если бы я туда не поехал, это было бы предательством истории моей семьи»

Евгений Анатольевич, вы в течение двух лет работали на Донбассе, курировали восстановление Лисичанска и Рубежного в качестве вице-премьера Татарстана. Что было для вас самым сложным в это время? Какой опыт стал самым ценным как для управленца и как для личности с точки зрения развития кругозора, пересмотра каких-то ценностей?

Первое, что я вынес оттуда: каким бы ни было время – Средневековье или наши дни, война несет одно только горе. Я рос на рассказах бабушки и дедушки – дед три войны отлетал, бабушка с двумя детьми ждала его. Все, что они рассказывали, у меня всплывало в памяти. Мне часто задают вопрос, как я согласился туда ехать. Я всегда говорю: «Я поехал туда, не думая». В противном случае это было бы предательством истории моей семьи. Не поехать туда я не мог.

Что касается профессиональных навыков – это колоссальнейший опыт. Представляете – приехать в город, когда линия боевого соприкосновения находится в трех километрах от тебя, когда ты отчетливо слышишь стрелковый бой. Это не где-то там вдали арта работает, которая может стрелять на 40 километров, – это где-то за холмом идет бой.

Нет света, воды, газа, вообще никаких коммунальных услуг и самое главное – связи, а ты должен обеспечить питанием и какие-то условия жизни создать для населения города, которое на тот момент составляло 9 тысяч человек. Это люди, которые не стали никуда уходить, несмотря на то, что ВСУ обстреливали город, чтобы спровоцировать горожан уйти на ту сторону.

Поэтому этот опыт был колоссальным – и для меня, и для моей команды. Когда ты должен решить очень важную задачу, от которой зависят жизни людей, а у тебя нет связи, но ты ее все равно как-то решаешь, это дает колоссальный опыт.

«Представляете – приехать в город, когда линия боевого соприкосновения находится в трех километрах от тебя, когда ты отчетливо слышишь стрелковый бой» Фото: © «Татар-информ»

Можно ли сказать, что вы вернулись оттуда совсем другим человеком, с другими ценностями?

Однозначно. Я всегда рассказываю этот пример: с нами там сотрудничал Сергей Далишин. Это коренной житель Лисичанска, который был очень богатым человеком. У него было свое АТП, он занимался грузовыми и пассажирскими перевозками. Он оказался патриотом и остался в городе.

Он рассказал мне, что к нему на базу зашли подразделения ВСУ и за два налета российской авиации он лишился всего богатства – у него ничего не осталось, сгорело большое количество автобусов, фур. Но он не озлобился, он остался патриотом своего города. У него золотые руки, он так много нам помогал – восстанавливал технику, которую невозможно, казалось бы, восстановить. И я для себя сделал вывод, что самое главное, что у нас есть, – это жизнь, наша собственная и жизни наших близких. Все богатство можно потерять за две секунды, а поменять его на то, чтобы вернуть своего родственника, невозможно. Поэтому однозначно я приехал оттуда другим человеком.

«Когда мы зашли в Лисичанск, в городе жили от 9 до 12 тысяч человек. Когда я уезжал, в городе уже жили 38 тысяч человек» Фото: © «Татар-информ»

«Людям сейчас есть где работать, нужно только хотеть работать»

Многие жители уехали из Лисичанска и Рубежного. Что ждет эти города, на ваш взгляд?

Приведу простые цифры: на момент, когда мы зашли в Лисичанск, в городе жили от 9 до 12 тысяч человек. Мы организовали десять пунктов выдачи, куда развозились продовольственные товары, где люди получали пайки. Когда я уезжал, в городе уже жили 38 тысяч человек. Люди стали потихонечку возвращаться, кто-то смог выскочить в сторону России, кто-то, у кого есть деньги и нет в семье людей призывного возраста, вернулся через Польшу и Германию. Эти люди очень любят свой город.

Главный врач города – очень состоятельная женщина, она очень хороший врач. Когда началась СВО, она была вынуждена уехать в Польшу, но, несмотря ни на что, вернулась. С ней мы смогли восстановить систему здравоохранения в городе.

Многие не верили, что мы открыли круглосуточный стационар на 80 коек в то время, когда в городе не было света, газа и воды. Она мне сказала, что очень любит свой город. У нее были деньги, она могла спокойно оставаться в Польше. Но, по ее собственному признанию, она там никому не нужна.

И таких патриотов в Лисичанске и Рубежном много.

Есть ли там оживление в плане экономики?

Первым в городе начал просыпаться малый бизнес. Магазины, продукты питания, службы быта, парикмахерские и тому подобное. Сейчас потихонечку экономика восстанавливается – создано пять МУПов. Среди них МУП по грузопассажирским перевозкам, который возглавил тот самый Сергей Далишин. Создан МУП ПАТП, который занимается уборкой города. Людям предоставляются рабочие места.

Мы смогли возродить и создать на манер Российской Федерации администрацию города и другие необходимые городу службы. Людям сейчас есть где работать, нужно только хотеть работать.

«Они говорят: «Все будет хорошо, вот увидите. Мы восстановим город и заживем еще лучше». Фото: © «Татар-информ»

«Любое дело они начинают с именем Бога»

На какие привычки жителей этих городов вы обратили внимание? Чем их менталитет отличается от нашего?

Первое, что бросилось в глаза, – они очень набожные люди, почитают все религиозные праздники. Люди там ходят в церковь даже несмотря на угрозы ракетных или артиллерийских ударов. В праздники они все там.

Уходя, ВСУ заминировали кладбище. Для нас было большой проблемой не пустить туда людей на православные праздники, в которые по традиции поминают усопших. Ведь на тот момент кладбище еще не было разминировано, а люди хотели пойти и отдать дань памяти. Любое дело местные жители начинают с именем Бога.

Второе, на что я обратил внимание, и они сами об этом говорят, – особая любовь к этой земле. Они говорят: «Все будет хорошо, вот увидите. Мы восстановим город и заживем еще лучше».

Поддерживаете ли сейчас связь с лисичанами и рубежанами? Мы знаем о том, что к вам продолжают обращаться и вы продолжаете помогать жителям ЛНР.

Скажу честно, это ни для кого не секрет, – связь не оборвалась, мы ежедневно разговариваем. И если бывает нужна помощь Фанилю Анваровичу (вице-премьер РТ Аглиуллин, курирующий восстановление подшефных городов – ред.), всегда помогаем. Все-таки мы за два года наработали большие связи с военными и со всем правительством.

Расскажу на примере: позавчера привезли ребенка с онкологией на операцию в Казань. К сожалению, в Лисичанске невозможно ее сделать. Врач Кирилл Булатов организовал, мы помогли с эвакуацией, медики купили маме билет. Вчера прошла операция, и мы очень надеемся, что спасем этого ребенка.

Ко мне обращаются по всем вопросам, люди не перестают звонить. Мэр города звонит, все службы города звонят, Сергей Далишин постоянно звонит. Мы, живя в Казани, можем решить какую-то проблему одним звонком, а там это целая войсковая операция. Особенно так было в первое время, когда мы только зашли, сейчас стало попроще.

Моя работа в этом направлении продолжается, я чувствую за собой ответственность. Отдано два года жизни моих и моей команды. Люди в нас поверили, и мы не можем просто взять и сказать: «Ребята, мы больше там не работаем, вот Фаниль Анварович – все к нему». Я не могу так поступить, это не в моих принципах.

21 ноября у меня был день рождения, мне было удивительно и приятно, что с Донбасса было не меньше поздравлений, чем отсюда. Я понимаю, что оставил там свой след, и, повторюсь, не могу там людей бросить.

Работа с ветеранами, участниками специальной военной операции и их семьями — один из ключевых приоритетов для главы Верхнеуслонского района Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

«Я всегда говорю Ильсуру Раисовичу: “На тот момент вы город спасли от голодной смерти”»

Став главой Верхнеуслонского района, вы организовываете сбор и отправку гуманитарной помощи, встречаетесь с бойцами, вернувшимися с СВО. Помогает ли опыт вашей работы на Донбассе? Насколько помощь Татарстана и волонтеров востребована там? Может быть, чего-то не хватает или что-то лишнее везут?

Я всегда на эту тему стараюсь очень аккуратно говорить, чтобы какого-нибудь главу не обидеть. Я всегда привожу в пример Ильсура Раисовича Мешина. Когда первый конвой «Доброй Казани» зашел туда, мы не понимали еще, как логистику выстроить, как туда завести груз, как везти эти тяжелые машины. Тогда еще мосты были разрушены и непонятно было, как это согласовывать с военными, как организовать конвой и охрану – было много вопросов.

Но конвой из пяти 20-тонных фур пришел. Я всегда говорю Ильсуру Раисовичу: «На тот момент вы город спасли от голодной смерти». И это не высокопарные слова. Девять тысяч человек населения – вы себе представляете? Как я уже говорил, в трех километрах идут бои, военные, все закрыто, заезд в город только по пропускам. Не каждый военный запустит машину, наши машины стали первыми.

Герои и водители, которые согласились тогда приехать туда. Они потом два года еще ездили, одни и те же ребята из «Доброй Казани». Мы даже семьями дружили, они нам чак-чак привозили. Поэтому та помощь, которая организовывается районами, там была необходима как воздух.

Представляете, в 12 часов дня в городе не было никого. Только мы и военные. Люди быстро выбегали из подвалов, набирали воды, еще что-то и снова прятались в подвалах. А когда мы последний раз ездили туда с моей командой, везли гуманитарный груз, увидели то же самое, что в Казани: люди гуляют по улицам, им есть куда сходить. Город живет своей жизнью.

Слава Богу, сейчас там все есть, все можно купить, магазины работают. Сейчас нужна точечная помощь – это стройматериалы, помощь в восстановлении городов. Если раньше нужно было буквально все, то теперь точечно нужно помогать. Сейчас уже нужно даже не помогать, а мотивировать людей выйти на работу.

Мы столкнулись с очень интересной ситуацией, когда они сами подходили и говорили: «Переставайте нам возить продукты. Мы знаем, что стабильно два раза в месяц получим продукты. Зачем нам выходить работать?»

Вообще самое главное сейчас – поддержать наших ребят на фронте. Те, кого никогда нельзя бросать, – это бойцы. Им нужно все и всегда. Несмотря на то что сейчас у них по сравнению с первым годом, когда не было даже необходимых вещей, все обустроено. Но скорость войны такова, что очень часто выходит из строя техника, в этом плане надо максимально продолжать помогать.

«Мы хотим, чтобы район вышел в лидеры и удерживался на лидерских позициях»

Каковы основные планы по развитию Верхнеуслонского района? Какими были ваши первые шаги в плане формирования команды, определения ключевых проблем, которые есть в районе?

Я вам так скажу, и это подтвердят те, кто меня знает. Когда я прихожу на новое место, я никогда не увольняю людей. Они сами не выдерживают мой темп и уходят. Такого, что я говорю: «Ты со мной работать не будешь», – не было ни разу за всю мою карьеру, я ни одного человека не уволил. Люди сами приходят и говорят: «Спасибо, но мы с вами не можем работать, потому что мы не выдерживаем ваш темп». Может, конечно, я им чем-то не понравился, но такого, чтобы я кого-то уволил, не было.

Со мной приехали мои ребята, больше я никого не брал. Старой команде, кто работал с Маратом Галимзяновичем, я сразу обозначил, на что мы будем делать упор. Мы хотим, чтобы район вышел в лидеры не только по показателям, которые сейчас есть у него, а чтобы мы удерживались на лидирующих позициях.

Команде была четко поставлена задача, за пять месяцев ушел только один человек.

Какие позиции у вас лидирующие?

Это очень интересная информация. Люди очень удивляются, когда я об этом говорю: мы лидируем по средней заработной плате. Это за счет Иннополиса, но это идет нам в зачет. Средняя заработная плата в районе – 173 тысячи рублей. Казань рядом с нами даже близко не стоит. Недавно я читал, что в Казани средняя зарплата 89 тысяч рублей – почти в два раза отставание. Но мы все понимаем, что это за счет Иннополиса.

«У нас есть проблема – маятниковая миграция. Образно говоря, утром весь наш район встает и уезжает на работу в Казань» Фото: © «Татар-информ»

«Строительство трассы М12 принесло в район колоссальные возможности»

Какие приоритетные задачи вы ставите? Где потенциал роста?

Вообще потенциал Верхнеуслонского района, как мы считаем, огромен. Во-первых, строительство трассы М12 принесло в район колоссальные возможности. Если сейчас это все правильно использовать, затащить бизнес, можно добиться успеха.

Создать промплощадку просто потому, что Верхний Услон – живописный и красивый, нельзя. Поэтому здесь нужен симбиоз: туризм, промплощадки, сельское хозяйство. Но у нас есть проблема – маятниковая миграция. Образно говоря, утром весь наш район встает и уезжает на работу в Казань.

Какая часть населения ежедневно уезжает в Казань на работу?

Очень большая – 70%. Перед нами стоит задача остановить маятниковую миграцию.

А вы считаете тех, кто по факту казанцы – зарегистрированы в Казани, но имеют жилье в Верхнеуслонском районе?

Нет, мы считаем только наше население. С цифрами не поспоришь. По данным нашего УВД, каждые выходные в летний период население Верхнеуслонского района составляет 110 тысяч человек. Вне сезона – 17 тысяч. Представляете разницу?

Заезжайте в любое село Верхнего Услона в выходные дни с апреля по октябрь – около каждого дома стоят две-три машины.

Инфраструктура района выдерживает такую нагрузку?

Так мы плавно переходим к задачам, которые я поставил перед своим районом. И это как раз одна из них.

Первая задача – это, конечно, парадоксально, но мы, находясь на реке, испытываем большой дефицит воды. Два водозабора, которые обеспечивают сам Верхнеуслонский район водой, морально устарели. Тот объем строительства жилья, который у нас происходит, уже не вытягивает.

Поэтому первое, что нам нужно решить, – это вопрос с водой, и не только в Верхнем Услоне и Нижнем Услоне, в маленьких населенных пунктах тоже. Раньше в них водоснабжение осуществлялось от водонапорных башен, которые уже старые, у них происходит усталость металла. В этом году у нас две аварийные ситуации были, которые мы героически решали.

Рустам Нургалиевич объявил программу по реформированию и реставрации ЖКХ по типу программы «Наш двор». Очень надеемся на нее и готовимся к вступлению в эту программу.

Второе – это однозначно организация рабочих мест за счет промышленных парков и производства. Повторюсь, благо, что трасса М12 построилась, я надеюсь, что люди, узнав, что здесь хорошая логистика, попытаются прийти в район и остаться.

Третья проблема – это маятниковая миграция, четвертая – это образование. Я был шокирован, когда мы приехали в школу в Печищах: школы в Лисичанске – в городе, который находился под обстрелами, – и в Печищах ничем не отличаются друг от друга. Поэтому одна из моих просьб к Рустаму Нургалиевичу, чтобы наши дети учились в хороших условиях.

Ну и туризм. На сегодняшний день мы на первом месте по количеству рабочих глэмпингов. Мы их объезжали, разговаривали с собственниками. Туда приезжает очень много людей, еще один новый объект открылся на базе бывшего пионерлагеря «Связист» с круглогодичным проживанием. Когда мы туда приехали, выяснили, что география туристов очень большая. И Москва, и Питер, и другие крупные города.

Еще одна задача – возродить сельское хозяйство. Да, я понимаю, здесь Волга, здесь М12, промпарки, но все-таки это сельский район, поэтому мы очень хотим возродить сельское хозяйство. В этой сфере нам нечем похвастаться, мы находимся на 38-м месте. Мы очень сильно хромаем. У нас нет такого надоя, как в Кукморе – 170 тонн в сутки, у нас всего 38. Куда двигаться – есть. Есть и люди, которые заинтересованы и готовы прийти в район. Сейчас рассматриваем все эти варианты, чтобы не осталось непаханых полей, чтобы животноводство развивалось.

«Сейчас мы запускаем пару проектов. Один из них – гора Соколка. Это очень живописное место, где каждый год проходит исторический фестиваль, посвященный освобождению Казани в 1918 году» Фото: © «Татар-информ»

«Развязка сократила путь от Верхнего Услона до Иннополиса до семи-восьми минут»

Всем известно про легендарную пробку на мосту через Волгу в пятницу вечером. Разгрузится ли она благодаря М7?

Эта пробка – результат того, что проводятся работы по реконструкции трассы М7. Сейчас, с вводом развязки, которая позволяет нам заезжать в Иннополис и сокращает путь от Верхнего Услона до Иннополиса до семи-восьми минут, эта пробка пропала. Не только из-за того, что закончился дачный сезон, она вообще пропала. Дальше поток все равно будет стоять, потому что идет реконструкция. Просто надо потерпеть – в будущем с двух полос мы выйдем на четыре, и скорость движения по трассе увеличится.

Многие знакомые, у кого есть дачи в Верхнем Услоне, говорят, что со строительством М12 колоссально ускорилось прибытие на место.

Как обстоит дело со строительством канатной дороги? Нужна ли она Верхнему Услону?

Я очень глубоко в это погрузился, когда только стал главой. У нас в стране есть успешный опыт канатных дорог в двух местах: Сочи – мы понимаем, что это связано с туристическим потоком, – и Нижегородская область. Там канатная дорога проходит от Нижнего Новгорода до города Бор. Там дорога хорошо работает, потому что в городе-спутнике Бор находится градообразующее предприятие по выпуску автомобильных стекол. Поэтому канатная дорога обеспечена постоянным трафиком.

Но это очень дорогой вид транспорта: обслуживание и само строительство очень дорогое. Я не отношусь к этому скептически, я понимаю, что канатная дорога – очень хорошая вещь. Но нам надо, чтобы человек захотел ехать домой на канатной дороге, когда у него уже есть три разных варианта. Я думаю, что добираться на «канатке» не каждый будет.

Что делается для привлечения туристов в район?

Сейчас мы запускаем пару очень крупных проектов.

Один из них – гора Соколка. Это очень живописное место, где каждый год проходит исторический фестиваль, посвященный освобождению Казани в 1918 году. В этом году я приехал туда как почетный гость и был шокирован, когда увидел 5 тысяч человек.

Я очень люблю историю, но тогда я впервые узнал, что Троцкий стоял на Свияге, что мы с Соколки погнали легендарного генерала Каппеля. Мне так стыдно, что я не знал, что Каппель и Троцкий были здесь и имеют отношение к событиям, которые происходили здесь. Мы себе поставили задачу, что Соколка должна стать местом притяжения туристов. Через нас трафик туристов идет огромный. Очень неплохой трафик туристов идет по реке. Мы сейчас с «Татфлотом» завязались, но основной трафик больше связан с дачниками, которые из Казани приезжают в район.

Мы видим, что в наших местах встают катера не из Татарстана – они идут по реке и останавливаются в красивых местах. Это все надо использовать. Это, конечно, не сотни тысяч человек, но около тысячи, наверное, есть.

С командой, которая занимается «Волжской тропой», мы вместе прорабатываем планы, как ее максимально задействовать. Опять же, это рабочие места. Вот человек идет по тропе, а тут пирожки продают или еще что-то.

«Если этот проект реализуется, это будет драйвер для района. На сегодняшний день в республике нет такого санаторно-курортного комплекса» Фото: © domadolcevita.ru

«Почему инвестор заинтересовался? Еще в прошлом веке здесь нашли лечебную воду»

А что с точки зрения пляжного отдыха? Многие города и районы РТ, находящиеся на Волге и Каме, активно занимаются этим вопросом.

Это тоже очень интересная тема. Мы ее изучаем. Но это не наша земля, она федеральная. К тому же у нас довольно близко находится судовой ход. Сейчас мы думаем, как можно это использовать. Тут очень много рисков, хотя дикие пляжи, как мы их называем, что в Верхнем Услоне, что в Нижнем Услоне летом переполнены. Мы обязательно будем двигаться в этом направлении. Есть сложности, но мы к ним готовы.

В Верхнеуслонском районе планируют открыть санаторно-курортный комплекс. Что на сегодня уже сделано, что еще предстоит? Как вы предполагаете, повысит ли он привлекательность района для татарстанцев и гостей республики?

На форуме «РОСТКИ» проект, который мы презентовали, произвел огромный фурор. Меня уже разрывают звонками. Инвестор хочет построить санаторно-курортный комплекс на 1400 человек.

Главный архитектор проекта Александр Зусик – лауреат премии ЮНЕСКО, профессор архитектуры, призер международных архитектурных премий. Под его авторством вышли многофункциональный комплекс «Ахмат Тауэр» в городе Грозном, дом в резиденции «Бочаров ручей» – это летняя резиденция Президента Российской Федерации, курортный комплекс «Филиппинская звезда» на Филиппинах и многие другие проекты.

Стоимость этого проекта – 39 млрд рублей. Мы ожидаем, что на пятый год работы «Аква Вита» будет привлекать до 500 тысяч человек ежегодно, а на восьмой год – до 650 тысяч человек. Это увеличит общий турпоток в Татарстан на 5 процентов.

Проект создаст в районе свыше 1500 рабочих мест, что должно снизить маятниковую трудовую миграцию из района в Казань. За 10 лет операционной деятельности сумма налоговых отчислений составит свыше 16,4 млрд рублей. Кормить гостей будут продукцией, которую будут покупать у местных производителей. По нынешним меркам закупка продукции будет осуществляться на более чем 2,8 млрд рублей.

Если этот проект реализуется, это будет драйвер для района. На сегодняшний день в республике нет такого санаторно-курортного комплекса.

Территориально комплекс разместится в Лесных Морквашах. Почему вообще инвестор заинтересовался? В 1940 году на прилегающей территории озера Покровское проводили изыскания и нашли бромсодержащую минеральную воду. Врачи подтвердили, что она полезна при лечении ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, кожных, гинекологический заболеваний, то есть большой спектр заболеваний лечит эта вода. Я считаю, это правильная концепция, когда курорт совмещен с лечением.

Какие еще точки привлечения в районе возможны? Не только для туристов, а в целом.

Сейчас у нас идет очень серьезное развитие трех промпарков. Это индустриальный парк «М7», «Промышленный парк М12» и промышленный парк «Услон». Сейчас идет реализация этих проектов. В ближайшее время заработает «М7». Дальше идет развитие «Промышленного парка М12» в Кильдеевском сельском поселении: 73 гектара – это будет самый большой промпарк. Сейчас достигнута договоренность с Wildberries – 60% этой территории они готовы забрать.

«По итогам 2023 года особая экономическая зона «Иннополис» пятый год подряд является лидером по эффективности среди ОЭЗ технико-внедренческого типа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Есть ли данные, сколько резидентов заявилось? Насколько они заполнены?

Я всегда очень осторожно отношусь к этому. В наше время экономику штормит. Я тот человек, которому нужно все потрогать. Если сказали, что нужно 50 резидентов, я говорю: «Не вопрос, они будут, когда вы все сделаете».

На сегодняшний день идет развитие этих промпарков. Вот сейчас два резидента вошли, и они строят большие объекты для себя. Они уже приходят к нам с согласованием эскизов проектов.

Еще раз говорю, я боюсь делать прогнозы, но то, что заявляют сами хозяева промпарков, это внушительные цифры для района.

Какую роль сейчас играет Иннополис в экономике района и каково его влияние на Верхнеуслонский район в целом?

Флагманом экономического роста района, безусловно, является Иннополис. Сегодня в городе реализуются большие инфраструктурные объекты: два новых технопарка на 4 тысячи рабочих мест, первая очередь центра обработки данных (ЦОД) «Иннополис» – крупнейшего дата-центра Приволжского федерального округа, жилой комплекс бизнес-класса «Квартал Ю» на 275 квартир, жилой комплекс «Зион» коттеджного типа на 399 квартир, роботизированный отель KRAVT Innopolis на 44 номера и отель ION на 25 номеров.

По итогам 2023 года особая экономическая зона «Иннополис» пятый год подряд является лидером по эффективности среди ОЭЗ технико-внедренческого типа. На площадке ОЭЗ «Иннополис» создано более 8 тысяч рабочих мест за все время. Объем привлеченных инвестиций нарастающим итогом составляет 145,28 млрд рублей, выручка компаний – 226,32 млрд рублей. Статус резидентов, партнеров и стартапов имеют 338 компаний.

«У нас есть девять современных мечетей и одиннадцать храмов. Есть Макарьевский монастырь, о котором знают православные со всей России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нация, которая забыла свою историю, обречена на уничтожение»

Мы знаем, что в Верхнеуслонском районе много старинных храмов, которые представляют историческую ценность. Восстанавливать их помогают волонтеры, которые объединяются в различные движения. Подключается ли к этой работе администрация района? Как вы считаете, есть ли смысл восстанавливать храмы в селах, где живет два-три десятка человек?

У нас есть девять современных мечетей и одиннадцать храмов. Есть Макарьевский монастырь, о котором знают православные со всей России. Есть село Большие Меми, где стоит деревянный храм, построенный в конце XIX века.

Есть храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Ключищи, куда очень много людей приезжает. Очень много исторических объектов. Мы сейчас очень плотно работаем с Иваном Гущиным – с Комитетом по охране объектов культурного наследия.

Сейчас стоит вопрос, нужно ли восстанавливать храмы в селе, где живет 20 человек. Я считаю, что надо восстанавливать. Я в начале нашего интервью сказал, что на Донбассе люди очень набожные и их вера помогала и помогает им выжить. К религии я отношусь очень серьезно.

У нас есть волонтеры, есть люди, которым под 90 лет, и они хранят память о своих предках. Они приходят и говорят, что будут восстанавливать, и помогают потихонечку. В каждом поселке, где есть церковь, быть может неизвестная общественности, везде ведется работа. Даже есть церковь, которая восстанавливается, а села самого уже нет, там никто не живет уже.

Это наша история. Как говорил Наполеон: «Нация, которая забыла свою историю, обречена на уничтожение». Поэтому я считаю, что это надо делать.

Какие цели вы для себя ставите на 2025 год?

Однозначно на следующий год мы ставим себе задачи по воде. Реализация проектного решения и попытка заявиться в программу «Чистая вода». Потому что мы понимаем, что строительство водонапорного забора – это очень недешевая история.

Это одна из важнейших задач. Вода нам сейчас жизненно необходима.

Второе – это строительство школ, если нас очень сильно поддержат. Я верю, что нас услышат.

Я оптимист, я очень верю, что СВО закончится, хочу, чтобы ребята скорее вернулись. На сегодняшний день от района воюют 200 человек. Мы хотим, чтобы они стали драйвером экономики, лидерами общественного мнения, чтобы занялись патриотическим воспитанием молодежи. Это основное, что мы хотим.

Не менее важно строительство дорог. Также не менее важна реконструкция очистных сооружений – это тоже громаднейшая работа. Сделать воду, но не построить очистные сооружения мы не можем. Планов, как я всегда всем говорю, громадье, главное, чтобы хватило сил на их реализацию, но мы не сдадимся.