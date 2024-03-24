ЦТАК: Ким Чен Ын выразил соболезнования и осудил теракт в «Крокусе»

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил Президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер «от имени Правительства и народа КНДР, от себя лично выразил глубокие соболезнования и сочувствие Президенту РФ и в его лице Правительству и народу РФ, семьям погибших и пострадавшим». Кроме того, он подчеркнул, что «варварскому теракту, угрожающему жизни человека, не может быть оправдания».

«Наш народ считает несчастье и горе дружественного российского народа своей болью и выражает крепкую поддержку и солидарность справедливому делу российского народа для укрепления социально-политической сплоченности и стабильности вокруг вас для защиты безопасности и суверенных прав страны», — добавил Ким Чен Ын.

Председатель государственных дел Северной Кореи также пожелал «Правительству и стойкому народу России скорейшего преодоления последствий теракта, а семьям погибших и пострадавшим — покоя».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. Поисковая операция продолжается. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Upd. (10.16): Кроме того, выразили соболезнования лидеры и представители иностранных держав: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководители стран Африки, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен и многие другие.