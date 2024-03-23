news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 марта 2024 09:58

Мухаметшин: Трагедия в «Крокусе» отозвалась в сердцах татарстанцев горестным эхо

Скопировать ссылку

Теракт, произошедший накануне в концертом зале «Крокус Сити Холл», — это чудовищное преступление в отношении мирных граждан. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Соболезнования также выражены от имени депутатов татарстанского парламента.

«Горестным эхом отозвалось в наших сердцах чудовищное преступление по отношению к мирным гражданам. Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой утраты, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Стойкости и мужества вам в это тяжелое время. Многонациональный народ Татарстана скорбит вместе с вами», — отмечается в тексте.

Ранее соболезнования Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что жертвами теракта стали более 60 человек.

#Фарид Мухаметшин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2