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Мухаметшин: Трагедия в «Крокусе» отозвалась в сердцах татарстанцев горестным эхо
Теракт, произошедший накануне в концертом зале «Крокус Сити Холл», — это чудовищное преступление в отношении мирных граждан. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Соболезнования также выражены от имени депутатов татарстанского парламента.
«Горестным эхом отозвалось в наших сердцах чудовищное преступление по отношению к мирным гражданам. Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой утраты, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Стойкости и мужества вам в это тяжелое время. Многонациональный народ Татарстана скорбит вместе с вами», — отмечается в тексте.
Ранее соболезнования Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что жертвами теракта стали более 60 человек.
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