Мухаметшин: Трагедия в «Крокусе» отозвалась в сердцах татарстанцев горестным эхо

Теракт, произошедший накануне в концертом зале «Крокус Сити Холл», — это чудовищное преступление в отношении мирных граждан. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Соболезнования также выражены от имени депутатов татарстанского парламента.

«Горестным эхом отозвалось в наших сердцах чудовищное преступление по отношению к мирным гражданам. Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой утраты, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Стойкости и мужества вам в это тяжелое время. Многонациональный народ Татарстана скорбит вместе с вами», — отмечается в тексте.

Ранее соболезнования Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что жертвами теракта стали более 60 человек.