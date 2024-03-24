В России проходит общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 24 марта, в России проходит день общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.

В связи с общенациональным трауром по всей стране приспущены флаги. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия (так, в Казани приостановили свою работу кинотеатры). Изменена сетка вещания телеканалов: из нее убрали развлекательные программы. Перенесены спортивные события.

Во многих российских городах возникли стихийные мемориалы. В Татарстане их организовали, в частности, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Менделеевске. Соболезнования родным и близким погибших выразили в том числе Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

В знака солидарности с Россией траур объявили Никарагуа и Республика Сербская, являющаяся частью Боснии и Герцеговины.

Это 30-й раз за современную историю России, когда в стране объявляют общенациональный траур. До этого в последний раз траур объявляли в 2018 году из-за гибели 60 человек в Кемерове при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».