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Нижнекамцы несут цветы и лампады к мемориалу в память о жертвах в «Крокус Сити Холле»
В Нижнекамске, у Дома народного творчества, появился стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Нижнекамцы несут цветы и лампады в память о жертвах нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл».
«Страшные события в Москве, которые унесли жизни мирных людей, потрясли нас. Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки от имени всех нижнекамцев. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. И желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — прокомментировал трагедию глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
На улицах города в память о жертвах теракта также появились баннеры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске, Альметьевске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
24 марта в России объявлено днем общенационального траура – об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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