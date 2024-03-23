Нижнекамцы несут цветы и лампады к мемориалу в память о жертвах в «Крокус Сити Холле»

В Нижнекамске, у Дома народного творчества, появился стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Нижнекамцы несут цветы и лампады в память о жертвах нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл».

«Страшные события в Москве, которые унесли жизни мирных людей, потрясли нас. Примите мои искренние соболезнования и слова поддержки от имени всех нижнекамцев. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. И желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — прокомментировал трагедию глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

На улицах города в память о жертвах теракта также появились баннеры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске, Альметьевске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

24 марта в России объявлено днем общенационального траура – об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин.