Бариев: Мемориал в Казани — попытка передать слова поддержки пострадавшим в «Крокусе»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье стало большой трагедией для каждого жителя России. Казань не смогла остаться в стороне — в городе организован стихийный мемориал, заявил депутат Государственного Совета Татарстана Динар Бариев.

«Безусловно, это очень большая трагедия для каждого жителя России — то, что произошло [накануне в Подмосковье]. В Казани появился стихийный мемориал. Мы не можем остаться в стороне, потому что хочется в первую очередь передать слова поддержки родным и близких погибших, пострадавшим и, конечно, оказать всю возможную помощь», — прокомментировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.

Видео: © Салават Камалетдтинов / «Татар-информ»