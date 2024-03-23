Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бариев: Мемориал в Казани — попытка передать слова поддержки пострадавшим в «Крокусе»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье стало большой трагедией для каждого жителя России. Казань не смогла остаться в стороне — в городе организован стихийный мемориал, заявил депутат Государственного Совета Татарстана Динар Бариев.
«Безусловно, это очень большая трагедия для каждого жителя России — то, что произошло [накануне в Подмосковье]. В Казани появился стихийный мемориал. Мы не можем остаться в стороне, потому что хочется в первую очередь передать слова поддержки родным и близких погибших, пострадавшим и, конечно, оказать всю возможную помощь», — прокомментировал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
Видео: © Салават Камалетдтинов / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»