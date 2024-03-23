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Общество 23 марта 2024 08:10

Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями Собянину и Воробьеву

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Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями Собянину и Воробьеву
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования после трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей накануне. Телеграммы направлены в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Татарстане глубоко опечалены известием о гибели множества невинных людей в результате террористического нападения, совершённого в „Крокус Сити Холле“. Мы все глубоко скорбим о жертвах этого чудовищного и бесчеловечного преступления», — говорится в тексте.

Руководитель республики от себя и татарстанцев передал слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии. Также он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По данным на 3 утра 23 марта, в регультате теракта погибли свыше 60 человек.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» и передал благодарность медицинским работникам.

#Рустам Минниханов #соболезнования
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