Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями Собянину и Воробьеву

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования после трагедии в «Крокус Сити Холле», произошедшей накануне. Телеграммы направлены в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Татарстане глубоко опечалены известием о гибели множества невинных людей в результате террористического нападения, совершённого в „Крокус Сити Холле“. Мы все глубоко скорбим о жертвах этого чудовищного и бесчеловечного преступления», — говорится в тексте.

Руководитель республики от себя и татарстанцев передал слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии. Также он пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По данным на 3 утра 23 марта, в регультате теракта погибли свыше 60 человек.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» и передал благодарность медицинским работникам.