Гурбангулы Бердымухамедов уверен, что все виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов позвонил главе Совфеда Валентине Матвиенко, чтобы выразить соболезнования родным и близким погибших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и всем россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале СФ.

«Национальный Лидер туркменского народа категорически осудил это преступление, выразив уверенность в том, что все виновные — как исполнители, так и организаторы — будут установлены и понесут неминуемое наказание», – сказано в сообщении.

Бердымухамедов добавил, что Туркменистан готов оказать любую необходимую помощь нашей стране и пострадавшим россиянам, включая реабилитационную и медицинскую.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК РФ, составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

Ранее соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен.