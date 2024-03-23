Асад в беседе с Путиным сказал, что сирийцы разделяют скорбь и боль российского народа

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор. Лидер Арабской Республики решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и сказал, что сирийские граждане разделяют боль и скорбь российского народа. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«[Асад] пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказано в сообщении.

Президенты обсудили сложившуюся кризисную обстановку на Ближнем Востоке и текущую ситуацию в Сирии, напрямую сталкивающейся с террористической угрозой. Лидеры условились активизировать контакты как в сфере антитеррора, так и по всем другим направлениям двустороннего взаимодействия.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

Ранее соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, МИД Румынии, госсекретарь США Энтони Блинкен.