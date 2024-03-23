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Жители и власти Челнов несут цветы к мемориалу погибшим в Подмосковье — видео
Возле здания мэрии Набережных Челнов организован мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры в своем телеграм-канале публикует исполком города.
К мемориалу несут цветы жители города, в церемонии приняли участие руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов и сотрудники мэрии, депутаты Госсовета Татарстана, городского совета.
«Челнинцы вместе со всей страной скорбят о погибших в кровавом теракте в столичном „Крокусе“», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Казани мемориал огранизован у часов на центральной улице Баумана.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
Фото, видео: https://t.me/nabchelnyofficial
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