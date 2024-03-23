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Эрдоган в беседе с Путиным осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.
«Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве», – рассказали в канцелярии Эрдогана.
Турецкий Президент «самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершенный против невинных людей» и заявил, что «нападение продемонстрировало необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе».
Также Эрдоган выразил готовность развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
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