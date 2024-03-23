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МИД Румынии в связи с терактом в «Крокусе» заявил, что осуждает любую форму терроризма
Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнования семьям погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).
«Румыния решительно осуждает любую форму терроризма и все нападения на гражданское население», – сказали в МИД.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
Ранее соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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