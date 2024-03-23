Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в „Крокус Сити Холле“, подчеркнул, что решительно осуждает это варварское преступление, попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в сообщении.

Стороны подтвердили намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество.

Сегодня днем глава государства выступил с обращением к россиянам, во время которого он подчеркнул, что Россия рассчитывает на взаимодействие со странами в борьбе с международным терроризмом.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане отменены все массовые мероприятия. В центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее мемориалы появились в Набережных Челнах, Альметьевске, Менделеевске, Зеленодольске и Нижнекамске.