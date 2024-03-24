Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В «Крокусе» спасатели продолжают поисковую операцию
Накануне вечером спасатели завершили спасательную операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле», поисковая еще продолжается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших», – указал он.
В свою очередь в МЧС России сегодня сообщили, что в настоящее время на месте трагедии продолжается разбор конструкций с применением тяжелой техники для обеспечения доступа спасателей внутри здания.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников