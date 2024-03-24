В «Крокусе» спасатели продолжают поисковую операцию

Накануне вечером спасатели завершили спасательную операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле», поисковая еще продолжается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасательная операция на месте трагедии завершена. Поисковая еще продолжается. За сутки из-под завалов достали 133 тела, удалось предварительно идентифицировать личности 50 погибших», – указал он.

В свою очередь в МЧС России сегодня сообщили, что в настоящее время на месте трагедии продолжается разбор конструкций с применением тяжелой техники для обеспечения доступа спасателей внутри здания.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. МЧС сегодня утром уточнило число пострадавших: их 152. В субботу, 23 марта, Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил воскресенье днем общенационального траура.