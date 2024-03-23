Блинкен: США решительно осуждают смертоносный теракт в Подмосковье

Американские власти решительно осуждают террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и выражают солидарность с гражданами РФ, скорбящими по погибшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт в Москве. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто был убит, и всем, кто пострадал в результате этого чудовищного преступления», – сказано в заявлении госсекретаря.

Блинкен заявил, что Штаты осуждают терроризм «во всех проявлениях и солидарны с российским народом, скорбящим по тем, чьи жизни унесло это ужасное событие».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.

Ранее соболезнования выразили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, МИД Румынии.