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Зеленодольцы несут цветы, свечи и игрушки к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»
В Зеленодольске к стихийному мемориалу жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» люди возлагают цветы, свечи и мягкие игрушки.
«Зеленодольск скорбит, это наша общая боль, это большая трагедия. Выражаю свои соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы вместе», — сказал «Татар-информу» глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
Мемориал расположен возле стелы «Я люблю Зеленодольск». Он был открыт сразу после страшного известия о теракте.
«Первые цветы и свечи возложили к мемориалу ночью. С утра народ идет, идут целыми семьями. У всех в глазах боль. Поддержать и выразить слова сочувствия пришли представители исполкома, сотрудники администрации. Приехали учителя, врачи, люди до сих пор продолжают идти», — рассказали агентству в администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориала в Набережных Челнах.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
Видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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