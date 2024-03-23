Зеленодольцы несут цветы, свечи и игрушки к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе»

В Зеленодольске к стихийному мемориалу жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» люди возлагают цветы, свечи и мягкие игрушки.

«Зеленодольск скорбит, это наша общая боль, это большая трагедия. Выражаю свои соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы вместе», — сказал «Татар-информу» глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Мемориал расположен возле стелы «Я люблю Зеленодольск». Он был открыт сразу после страшного известия о теракте.

«Первые цветы и свечи возложили к мемориалу ночью. С утра народ идет, идут целыми семьями. У всех в глазах боль. Поддержать и выразить слова сочувствия пришли представители исполкома, сотрудники администрации. Приехали учителя, врачи, люди до сих пор продолжают идти», — рассказали агентству в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориала в Набережных Челнах.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.