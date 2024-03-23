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Эмир Катара выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму российскому Президенту Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с атакой террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом передает ТАСС.
Такую же телеграмму направил глава Правительства, министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Эмир и Премьер Катара пожелали скорейшего выздоровления раненым во время происшествия.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
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