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Лидеры стран Африки выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Лидеры ряда африканских стран выразили соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Тексты посланий опубликовал ТАСС.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в своем послании российскому коллеге Владимиру Путину отметил, что трагедия продемонстрировала необходимость для стран мира «более тесно и эффективно работать для искоренения терроризма».
«По этому очень печальному поводу от имени конголезского народа и правительства, а также от себя лично я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования Вам, дружественному народу Российской Федерации и семьям погибших», – сказал Сассу-Нгессо.
Президент Сенегала Маки Саль осудил «подлый теракт», в результате которого множество людей погибли и получили ранения. «Выражаю солидарность с российским народом и правительством и приношу им свои искренние соболезнования», – сказал он.
Также послание с соболезнованиями в связи с терактом в концертном зале в Красногорске Владимиру Путину направил король Марокко Мухаммед VI.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера решительно осудил случившееся и от имени Правительства и своего народа выразил глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии.
«Центрально-Африканская Республика наиболее решительным образом осуждает этот трусливый террористический акт против миролюбивого народа», – сказал Туадера.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК РФ, составляет 133 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура. В знак солидарности с российским народом траур объявлен в Республике Сербской и Никарагуа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске и Бугульме.
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