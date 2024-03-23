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Политика 23 марта 2024 12:15

Лукашенко выразил Путину глубокие соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, трагедия унесла жизни 93 человек.

Также лидеры государств подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом.

#Александр Лукашенко #Владимир Путин #соболезнование #теракт
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