Лукашенко выразил Путину глубокие соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, трагедия унесла жизни 93 человек.

Также лидеры государств подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом.