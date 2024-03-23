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Лукашенко выразил Путину глубокие соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Лукашенко выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, трагедия унесла жизни 93 человек.
Также лидеры государств подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом.
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