Беляев возложил цветы к мемориалу в Менделеевске: Скорбим о гибели невинных

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В Менделеевске, рядом с памятником Неизвестному солдату перед кинотеатром «Юность», организован стихийный мемориал жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Цветы к нему возложил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Скорбим о гибели невинных людей в ужасной трагедии в Подмосковье, — написал он в своем телеграм-канале. — С коллегами почтили память жертв теракта».

Он напомнил, что в районе, как и по всей республике, отменены все массовые и культурные мероприятия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориалов в Набережных Челнах и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.