В Альметьевске организован стихийный мемориал и приспущены государственные флаги

В Альметьевске организовали стихийный мемориал жертвам теракта в Подмосковье. Он расположен около входа в городской парк. Горожане начали приносить цветы и свечи в память о погибших.

Также на здании городской администрации приспущены государственные флаги.

«Страшная трагедия, которая унесла жизни мирных людей, не оставила равнодушным ни одного из нас. От лица жителей города Альметьевска и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате жестокой и бесчеловечной трагедии. Скорбим вместе со всей страной», — прокомментировал трагедию глава района Тимур Нагуманов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориала в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».

Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.