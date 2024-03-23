Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске организован стихийный мемориал и приспущены государственные флаги
В Альметьевске организовали стихийный мемориал жертвам теракта в Подмосковье. Он расположен около входа в городской парк. Горожане начали приносить цветы и свечи в память о погибших.
Также на здании городской администрации приспущены государственные флаги.
«Страшная трагедия, которая унесла жизни мирных людей, не оставила равнодушным ни одного из нас. От лица жителей города Альметьевска и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате жестокой и бесчеловечной трагедии. Скорбим вместе со всей страной», — прокомментировал трагедию глава района Тимур Нагуманов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в центре Казани организован мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее появилась информация о появлении мемориала в Набережных Челнах, Менделеевске и Зеленодольске.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали 93 человека. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина – ему сразу же было доложено о случившемся, сообщал «Татар-информ».
Сегодня в республике отменены все массовые мероприятия.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»