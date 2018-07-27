Более ста татарстанских студентов отправились на форум «iВолга-2018»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» отправились 109 татарстанских студентов. Об этом сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ.

В этом году форум «iВолга» проходит с 26 июля по 4 августа. Участие в мероприятии принимают около 2 тыс. человек, включая 150 гостей из Китайской Народной Республики.

На форуме организованы девять тренинговых смен. Особое внимание уделяется проектной работе. Участники представляют свои бизнес-идеи на окружном и федеральном этапе. У ребят есть возможность получить грант на развитие в размере 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей. По итогам форума «iВолга-2017» семь молодежных проектов республики завоевали федеральные гранты на общую сумму 1 млн 550 тыс. рублей.

Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.

В церемонии открытия приняли участие заместитель полпреда Президента в ПФО Игорь Паньшин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Игорь Паншин поздравил участников мероприятия от имени Михаила Бабича. «Здесь собрались самые перспективные и ответственные представители молодежи, большая надежда регионов нашего округа. Именно на форуме "iВолга" сегодня бьется молодое сердце Приволжья», – заметил он.

«В этот раз "iВолга" бьет все рекорды, еще не начавшись! Мы получили 12 тыс. 840 заявок! Конкуренция колоссальная, более шесть человек на место! И вы уже победили, вы – здесь!» – добавил Дмитрий Азаров.

Торжественное закрытие окружного Молодежного форума «iВолга-2018» пройдет 4 августа. В этот день будут подведены итоги работы каждой смены и награждены победители.