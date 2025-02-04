«У людей здесь есть вера в завтрашний день»: как Татарстан восстанавливает города в ЛНР

В интервью «Татар-информу» вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин рассказал, что уже сделано в ЛНР при помощи республики, а также о том, как меняется жизнь в прифронтовых городах и как встречают местные жители помощь Татарстана.





В ЛНР руководство «Татмедиа» встретилось с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным

Фото: «Татмедиа»

Стартовой точкой визита стал Лисичанск

В начале 2025 года руководство Республиканского агентства «Татмедиа» отправилось в командировку в подшефный регион. Поездка выдалась плодотворной: представители Республиканского агентства провели обучающие семинары для коллег из Луганска, заключили соглашение о развитии сотрудничества с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР, также был подписан меморандум с коллегами в Донецке. Ранее мы подробно рассказывали об этом в материале «Салимгараев по итогам поездки на Донбасс: «Люди здесь должны знать, что происходит там».

И, конечно же, в ЛНР руководство «Татмедиа» встретилось с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, который курирует восстановление подшефных Татарстану городов с июня 2024 года. Первым городом стал Лисичанск, который ранее подвергался сильным обстрелам со стороны Украины.

Город сегодня активно восстанавливается благодаря поддержке шефа-региона: приводятся в порядок жилые дома, открываются магазины, ремонтируются школы и детские сады. И все это не остается без внимания: число жителей постепенно увеличивается. Люди видят, как идет восстановление, и возвращаются в родные дома, отмечает Фаниль Аглиуллин.

Одним из ярких пятен на карте Лисичанска сегодня является здание городской детской школы искусств №1 Фото: «Татмедиа»

«Видя активность в своем городе, жители едут, чтобы вернуться к привычной жизни»

Одним из ярких пятен на карте Лисичанска сегодня является здание городской детской школы искусств №1. В прошлом году в ней провели ремонтно-восстановительные работы. В здании уже есть отопление, в настоящее время идут пусконаладочные работы.

Школа искусств пострадала от осколков в результате очередного удара ВСУ: были повреждены крыша, окна, а система отопления оказалась заморожена. Команде специалистов из Татарстана удалось заменить отопление и окна, провести внутренние отделочные работы, покрасить фасад и благоустроить прилегающую территорию.

«Скоро школу передадим администрации Лисичанска, и думаю, что в ближайшие недели школа искусств зафункционирует», – отметил Фаниль Аглиуллин.

По его словам, на данный момент около 70 юных увлеченных искусством лисичан с нетерпением ожидают открытия новой школы. Стоит отметить, что раньше учреждение посещали порядка 300 учеников.

В центре Лисичанска расположена двухэтажная музыкальная школа площадью 800 квадратных метров. Как сообщил Фаниль Аглиуллин, сейчас там обучаются более 60 детей, тогда как в 2022 году их было всего 30.

«Как видим, наблюдается значительный рост, а значит, потребность в таких учреждениях действительно есть», – подчеркивает вице-премьер РТ.

Стоит отметить, что восстановительные работы в школе искусств Лисичанска шли чуть более полугода – с мая 2024-го.

«В школе просторные коридоры и помещения. Музыкальные инструменты с прошлых лет стоят, и они действующие. Только нужно их привести в порядок: помыть, почистить», – рассказывает Аглиуллин.

Восстановительные работы в школе искусств Лисичанска шли чуть более полугода – с мая 2024-го Фото: предоставлено Юлией Черепниной

Фаниль Анварович признается, что сам не владеет музыкальными инструментами, однако недавно имел удовольствие услышать, как директор заведения виртуозно исполнил мелодию на одном из них.

«В школе тепло и комфортно. Эти классы специально делались со звукоизоляцией – здесь специальные поглотители шума. Когда ребенок занимается с преподавателем, то не слышит, как кто-то занимается в соседней комнате. Видите, даже на пианино знак качества СССР», – объясняет Фаниль Аглиуллин.

Помимо самих детей с нетерпением ждут открытия детской школы искусств и их родители. Вице-премьер РТ отметил, что во время ремонта они подходили к директору и записывали детей на обучение. Фаниль Аглиуллин подчеркнул, что объем проведенных ремонтных работ в здании 80-х годов был весьма значительным. Он заверил, что такие яркие объекты будут появляться в городе и впредь.

Фаниль Аглиуллин добавил, что многие компании из Татарстана активно участвуют в шефской поддержке. Подрядная организация «Стройградинжиниринг», к примеру, взяла на себя обязательство оказать школе помощь, предоставив музыкальные инструменты и другие необходимые предметы.

Восстановление инфраструктуры – это очень важно, но главное – ради кого эти усилия предпринимаются. Фаниль Аглиуллин уверен, что работа в новом регионе ведется не напрасно. Видя активность в своем городе, жители возвращаются, чтобы вернуться к привычной жизни.

Следующим крупным объектом, восстановление которого идет при поддержке шефского региона, является детский сад «Малютка» Фото: «Татмедиа»

Фасад детского сада в Лисичанске покрасили в цвета флага Татарстана

Следующим крупным объектом, восстановление которого идет при поддержке шефского региона, является детский сад «Малютка». Пока учреждение закрыто на ремонт. Здесь идут работы по устранению замечаний: осталось где-то подкрасить, установить уголки, балконную группу, доделать полы – и детсад будет готов.

Детский сад рассчитан на 115 детей, на сегодня поданы заявки от 75 родителей. Для малышей созданы максимально комфортные условия: имеется специально обустроенная ванная комната, полностью обновлена крыша, выполнены внутренние отделочные работы, установлены новые сантехнические приборы, водопровод и система отопления. Ремонтные работы начались здесь в мае 2024 года, одновременно со школой искусств.

Отдельного внимания заслуживает фасад здания, где на одной из стен яркой краской изображен флаг Республики Татарстан.

«Это сделали наши ребята, подрядчики из Татарстана. Внесли некий колорит. Когда мы видим, то радуемся и на душе тепло», – делится Фаниль Аглиуллин.

Несмотря на то что летом проводились ремонтные работы, дети продолжали посещать садик. Они играли на прилегающей территории и занимались на свежем воздухе.

Рядом с детским садом находится школа №18. При ее восстановлении Татарстан предоставил материалы для отопления, а бизнесмен из РТ оплатил работы по его установке. Благодаря поддержке шефа-региона ученики школы могли сидеть в теплых классах. Там же для детсадовцев выделили отдельное помещение, где они могли проводить время в непогоду.

Игрушек для ребят вполне достаточно – они доступны в гуманитарном центре. Что касается мебели, то перед началом восстановительных работ она была аккуратно помещена на склад. Помимо этого, часть мебели будет приобретена Министерством образования ЛНР, а казанская мебельная компания окажет помощь в производстве детской мебели.

«Наши ребята, подрядная организация, помогают заносить и расставлять мебель, которая была убрана на ремонт. Вывозится мусор, проходят клининговые мероприятия, сотрудники детского сада активно моют, убирают, готовят помещение к приему детей», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Он поделился, что использование насыщенной цветовой гаммы при отделке фасадов в основном связано с пожеланиями владельцев зданий.

«Коллектив учреждений сам попросил покрасить стены в эти яркие цвета. Думаю, что у местного населения скоро дойдут руки и до благоустройства всей территории, которая примыкает к домам и учреждениям», – отметил Фаниль Анварович.

Использование насыщенной цветовой гаммы при отделке фасадов в основном связано с пожеланиями владельцев зданий Фото: «Татмедиа»

Возглавить детский сад «Малютка» поручили Ирине Фишкиной. Она стала заведующей дошкольным учреждением сразу после вхождения ЛНР в состав России.

«Республика Татарстан сделала для нашего города огромный вклад. В дальнейшем, я думаю, город будет процветать благодаря этой поддержке», – отмечает она.

Сейчас детсад готов принять небольшое количество воспитанников – в пределах 35-75 детей, которые стоят в очереди. Хотя образовательная деятельность уже ведется, она пока не осуществляется в полном объеме, подчеркнула Ирина Фишкина.

«Сейчас работаем на удаленке, в режиме дистанционного воспитания и обучения. Мы благодарны нашему региону-шефу за такой вклад в дошкольное образование нашего города. Все очень радует глаз, а мы этого не видели очень-очень давно», – отметила Ирина Фишкина.

«Мы не видим такой целесообразности, чтобы восстанавливать все учреждения, поскольку нет такого потока людей» Фото: «Татмедиа»

Решение о ремонте учреждений в ЛНР принимается исходя из потребностей населения

Перед началом восстановительных работ администрация Лисичанска консультировалась с Министерством образования. Решение о реконструкции школы и детского сада в данном районе было принято исходя из существующей потребности.

В планах шеф-региона на 2025 год значится восстановление детского сада «Светлячок», расположенного в микрорайоне РТИ. Трудно назвать точное количество образовательных учреждений, подлежащих восстановлению, поскольку решение принимается исходя из обратной связи населения.

«Если в первый год была необходимость в больнице, то была отремонтирована больница. Сейчас мы понимаем, что на территории города есть и поликлиники, и больницы. Мы не видим такой целесообразности, чтобы восстанавливать все учреждения, поскольку нет такого потока людей», – объясняет Фаниль Аглиуллин.

Здание спортивной школы в Лисичанске также ждет своего открытия. На сегодняшний день в нем практически завершены ремонтно-восстановительные работы Фото: «Татмедиа»

«Помощь от Татарстана помогает людям быстрее вернуться к мирной жизни со всеми удобствами»

Здание спортивной школы в Лисичанске также ждет своего открытия. На сегодняшний день в нем практически завершены ремонтно-восстановительные работы, осталось лишь подключить отопление.

В очередной прилет ВСУ была повреждена крыша здания, огромную дыру в кровле заделали строители. Были полностью выбиты окна, побит фасад здания, разбросан утеплитель. Кроме того, система отопления была заморожена.

«Как видите, все работы проведены качественно. И красиво уже сегодня», – отметил Фаниль Аглиуллин.

Спортивная школа ориентирована на занятия гимнастикой. Поэтому особая гордость учебного заведения — гимнастический зал. В ближайшее время здесь планируют установить прыжковую яму.

После подключения отопления останется лишь завершить шлифовку пола, нанести специальное покрытие, и здание будет готово.

Стоит отметить, что рядом с администрацией города функционирует частная спортивная школа. Сейчас в ней занимаются порядка 100 детей.

Кроме того, при школах функционируют спортзалы, где ребята занимаются волейболом, баскетболом. Жизнь в городе продолжается, несмотря ни на что.

Безусловно, помощь от Татарстана помогает людям быстрее вернуться к обычной, мирной жизни со всеми удобствами. Помощь оказывается всеми возможными способами. К примеру, представители Федерации бадминтона из Татарстана доставили детям спортивный инвентарь. Более того, они намерены вскоре снова приехать в подшефный город, чтобы провести мастер-класс.

Частым гостем в ЛНР является и член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова Фото: предоставлено Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Частым гостем в ЛНР является и член Общественной палаты России, советник председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова. В прошлом году она вручила знаки ГТО детям из Рубежного и Лисичанска, когда они отдыхали в детских спортивных лагерях Татарстана.

Открытие образовательных учреждений важно не только для детей и их родителей, но и для педагогического состава. По словам Фаниля Аглиуллина, в этом плане с учителями проблем нет.

«В требуемом количестве есть преподаватели, которые не разъехались, а остались», – рассказал он.

В городе продолжается работа по восстановлению отопления, трудятся бригады из Татарстана Фото: «Татмедиа»

Татарстан активно восстанавливает тепло в домах лисичан

В городе продолжается работа по восстановлению отопления, трудятся бригады из Татарстана. Им удается ежедневно подключать тепло в несколько домов.

«Люди радуются теплу. Когда они узнают, что мы пришли с такой миссией, то удивляются: «Будет тепло?» Мы отвечаем: «Да, будет». И они всегда рады нашему появлению. А так кто-то греется газовыми конфорками, кто-то включает электрические обогреватели – выживают», – рассказал вице-премьер РТ.

По его словам, в Рубежном в этом плане дела обстоят проще. Жители Рубежного живут в тепле, поскольку практически каждая квартира обеспечена индивидуальными двухконтурными котлами.

Помимо крупных проектов, решаются и проблемы местных жителей. Фаниль Аглиуллин поделился историей о недавнем визите к одной из жительниц города. Она обратилась с жалобой на отсутствие отопления в квартире.

«На сегодня аварийная бригада утепляет контур квартиры этой жительницы, чтобы дома было теплее. Люди столкнулись с такими колоссальными разрушениями, с войной, пережили это, потеряли родных и близких. Мы не должны их бросать, а должны помогать», – отметил Фаниль Аглиуллин.

Местное население уже хорошо знает, что за регион Татарстан и где он находится.

«Они знают про Татарстан, знают, откуда мы приехали. Весь Лисичанск молит Всевышнего, что мы здесь. Каждый раз только с теплыми словами отзываются о нас. Вы представьте, буквально пару-тройку месяцев назад, перед пуском тепла, они сидели, мерзли в кабинетах и составляли документы. Как только дали тепло, у них сразу изменилось настроение», – подчеркнул Фаниль Аглиуллин.

По его словам, в ближайшие месяцы в Татарстане состоится форум с участием глав городов Лисичанска и Рубежного. На совещании обсудят вопросы благоустройства, будет озвучена информация о том, как заявляться на федеральные гранты, как правильно заполнять документы и успешно реализовывать эти задачи.

Восстановление водоснабжения началось с образовательных учреждений, расположенных в центральной части города Фото: предоставлено Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Продолжается работа над восстановлением водоснабжения

Восстановление водоснабжения началось с образовательных учреждений, расположенных в центральной части города. Фаниль Аглиуллин объяснил, что, к примеру, квартал РТИ находится достаточно далеко от центра и немногие родители согласятся возить туда своих детей. Поэтому реконструкция таких учреждений проводится с учетом их востребованности.

Он убежден, что если заработают школы, детские сады, магазины и медицинские центры, жители начнут возвращаться домой.

При этом проблем с подачей воды в районе РТИ практически нет, однако в центре города проблемы пока остаются. И причина тому – устаревшая внутриквартальная сеть.

«Так как внутриквартальная сеть устарела, то при подаче воды по старым сетям происходят аварии. У нас работают две аварийные бригады из Татарстана, которые проводят комплекс аварийных работ по устранению этих аварий», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

«Внутриквартальные сети рвутся, поскольку с 2022 года не функционировали и были без воды, проржавели. Соответственно, происходят аварийные ситуации и и до их устранения подачу воды останавливают. Ждут, когда вся вода сойдет, потому уже находят место аварии и устраняют. Поэтому все улицы сейчас затоплены. Дома тоже восстанавливаются. В частности, Татарстан на сегодняшний день восстанавливает 40 многоквартирных домов. Работы идут, поэтому народ видит, что город поднимается», – отмечает он.

Фаниль Аглиуллин: «Главное, конечно, оказание помощи мирному населению, что Республикой Татарстан и делается в первую очередь» Фото: «Татмедиа»

Итоги семи месяцев работы в Лисичанске под шефством Аглиуллина

В интервью «Татар-информу» Фаниль Аглиуллин рассказал об итогах работы за семь месяцев своего кураторства прифронтовых городов. По его словам, он – человек военный, поэтому никогда не стоял перед выбором – ехать или не ехать в ЛНР.

«В первую очередь присутствует напряжение. Потому что наши войска активно работают, и мы каждый раз слышим, как работает артиллерия. Но, наверное, самым сложным на сегодняшний день остается то, что в центре города нет воды», – ответил вице-премьер РТ на вопрос о самых сложных моментах работы после прибытия.

По его словам, в настоящий момент в Лисичанске выполнено порядка 10-15% от всего объема планируемых работ.

«Главное, конечно, оказание помощи мирному населению, что Республикой Татарстан и делается в первую очередь. Что это тянет за собой? Это в том числе дороги. Однако я думаю, что это не первостепенно. Мы знаем, что город находится в прифронтовой территории, можно сказать, на фронтовой территории – до линии боевого соприкосновения 11 километров, местами доходит и до пяти километров. Поэтому говорить о дальнейшем развитии города, восстановлении экономики пока рано», – отметил он.

Во время поездки нашему корреспонденту удалось оценить качество дорог в Лисичанске. В некоторых частях города сильные выбоины, что свидетельствует о том, что военные действия все еще продолжается.

«Сейчас дорога стала похуже, но она не первостепенная. Потому что здесь каждый день проезжает большое количество военной техники. Если мы отремонтируем эту дорогу, она в считаные месяцы будет испорчена», – отметил Фаниль Аглиуллин.

По его словам, первоочередной задачей сейчас является создание необходимой инфраструктуры: строительство и восстановление детских садов, школ, больниц и социальных объектов. Помимо этого, важной задачей остается помощь жителям в проведении капитального ремонта их жилищ. В подшефном регионе практически нет снега – ремонтные работы ведутся непрерывно весь год. В день съемки температура воздуха в Лисичанске составляла +2 градуса.

Говоря о рабочей силе, Фаниль Аглиуллин признал, что хотя рабочие руки есть, их число оставляет желать лучшего Фото: «Татмедиа»

Говоря о рабочей силе, Фаниль Аглиуллин признал, что хотя рабочие руки есть, их число оставляет желать лучшего.

«Люди ищут места, где зарплата выше. Работников хватает, но не настолько, насколько нам бы хотелось», – добавил он.

Несмотря на восстановление региона российскими специалистами, там остается небольшой процент тех, кто верит в возращение украинской власти.

«Таких людей мало. Люди же видят, что мирная жизнь возвращается, все восстанавливается. Они очень трепетно и радостно всегда нас встречают. Когда мы приходим на какой-то объект, просят нас о помощи. Поэтому они к нам лояльно относятся», – отмечает Аглиуллин.

«Татар-информ» регулярно рассказывал, что Татарстан доставляет в ЛНР спецтехнику, необходимую для восстановления региона. Благодаря республике-шефу были привезены «КАМАЗы», «Амкадоры», экскаваторы, самосвалы, насосы, а также легковой транспорт для сотрудников администрации.

Кроме того, город обеспечен автобусами для мирных жителей. В городе функционирует АТП. Люди передвигаются на больших и комфортабельных автобусах.

«Изо дня в день мы видим, как на остановках люди ждут транспорт. Город функционирует, люди передвигаются: кому-то в больницу, кому-то в школу, кому-то в магазины», – рассказывает Фаниль Аглиуллин.

Несмотря на ремонт в школе, школьники продолжают обучение, только в сокращенной форме Фото: «Татмедиа»

«Экономически целесообразно отремонтировать одну большую школу, чтобы в ней учились все дети Рубежного»

Нашему корреспонденту удалось вместе с вице-премьером РТ съездить в Рубежное, где первым делом они посмотрели, как восстанавливают школу №2.

«В первый этап ремонта входила замена кровли, окон, системы отопления, отмостка. Также установка приставного котельного оборудования. Как вы видите, оно уже смонтировано, идут пусконаладочные работы. Буквально в считаные дни тепло будет подано в школу», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Несмотря на ремонт, школьники продолжают обучение, только в сокращенной форме.

«Школа пока без отопления. В тех классах, где проходят консультации для детей, обогреваются электрообогревателями. Вторым этапом будут внутренне-отделочные работы. И я надеюсь, что к 1 сентября дети придут в хорошую отремонтированную школу», – рассказал он.

Это еще один из объектов в Рубежном, восстановленных силами Татарстана.

На данный момент это первый объект в Рубежном, восстановленный силами Татарстана Фото: «Татмедиа»

«Почему мы взялись именно за этот объект? Потому что эта школа большая. Экономически целесообразно отремонтировать одну большую школу, чтобы в ней обучались все дети Рубежного. Есть и другие школы, но мы пошли таким путем. Когда уже весь город будет восстановлен, когда заработает экономика, когда начнут возвращаться люди, тогда уже целесообразно будет восстанавливать другие школы», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Он отметил, что в настоящее время в Рубежном живут порядка 18 тысяч жителей. В первый этап восстановительных работ в школе №2 входила замена кровли.

«Как мы видим, сейчас первый этап уже на завершающей стадии – уже закатали в два слоя, установили парапеты, продолжают работу в оставшейся части. В принципе, осталась пара дней, и работы будут завершены», – рассказал вице-премьер РТ.

Внутренняя отделка школы станет следующим этапом ремонтных работ, который будет продолжаться до конца 2025 года. Школа №2 по проекту может принять 1,5 тысячи детей. В настоящее время в ней учатся порядка 400 юных рубежан.

«Люди возвращаются. Повторюсь, в Рубежном намного проще. Потому что в многоквартирных домах у всех стоят индивидуальные двухконтурные котлы, им проще быть обеспеченными теплом», – рассказывает Аглиуллин.

Штабом теробороны принято решение, чтобы в школах пока не было скопления детей.

«Они приходят по несколько человек, по 25 минут получают консультации и уходят, потом приходят другие классы. Практически к 12 часам дня в школе уже нет детей», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Ребята не просто сидят дома – жизнь идет своим чередом. Например, выпускники школы №2 в Рубежном отмечали свой выпускной и в 2023, и в 2024 годах.

В сентябре 2024 года с очередным визитом в Рубежное приезжал Премьер-министр РТ Алексей Песошин Фото: телеграм-канал Раиса РТ

В ЛНР регулярно приезжает руководство Татарстана

В сентябре 2024 года с очередным визитом в Рубежное приезжал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он дал указание оборудовать детский сад «Красная Шапочка» такими же отдельными котлами, как и в школе №2. Помимо этого, поступило предложение от городской администрации подключить здание к системе отопления.

«Благодаря Алексею Валерьевичу работы были оперативно проведены. Установлен теплобокс, также смонтирована ферма для трубы. Скоро рабочая бригада компании „Линда’’ вместе с „Евротехом’’ приступят к подключению и обвязке газовой части и теплосети», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Детский сад возобновил свою работу и снова встречает малышей, хотя и с некоторыми ограничениями: одна половина учреждения подключена к электрическому отоплению, другая пока остается холодной.

В Рубежном, как и в Лисичанске, основной упор сделан на социальную инфраструктуру. Подробнее о ремонтных работах «Татар-информу» рассказал заместитель директора по строительству коммерческой фирмы из Татарстана Артур Шамсутдинов. Он почти год активно помогает в восстановлении Рубежного. Артур признается, что он человек привычный к невзгодам.

«Кому-то это серьезно по нервам дает, а мне вроде нормально. Сейчас очень много людей возвращается в Рубежное. Мы участвовали в восстановлении теплового контура более чем в 80 жилых домах. Второй год уже готовим дома к осенне-зимнему периоду – стараемся, трудимся», – скромно подмечает он

По его словам, восстановительные работы в Рубежном идут в хорошем темпе.

Сегодня в школе №2 в Рубежном завершены работы по установке входных противопожарных дверей. Поменяли все окна, которые были разбиты в результате военных действий Фото: предоставлено Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Школу №2 мы получили в середине сентября прошлого года. Стараемся, прикладываем все усилия, чтобы дети Рубежного учились в теплой, просторной и красивой школе, в такой же, как и в Республике Татарстан», – отметил он.

Сегодня в этой школе в Рубежном завершены работы по установке входных противопожарных дверей. Поменяли все окна, которые были разбиты в результате военных действий. Завершено устройство отмостки, ведутся работы по ремонту кровли и системы отопления.

«Нашими коллегами установлены котельные. Наша часть работы – теплотрасса. Завтра работы будут завершены. Надеюсь, в ближайшие дни мы дадим тепло в школу», – рассказал Артур Шамсутдинов.

Хотя специалисты, занимающиеся восстановлением теплоснабжения в учебных заведениях, работают в кабинетах с электрическими обогревателями, Артур Шамсутдинов уверен, что готов терпеть неудобства ради того, чтобы дети находились в комфортных условиях.

«Мы все взрослые люди, а там – детишки. У них короткие уроки, буквально минут по двадцать. Сейчас на улице оттепель, а бывает и минус 20. Тяжело смотреть, когда дети в одежде сидят в классах, что-то пишут, пытаются. Это ненормальное явление, и мы – Республика Татарстан – это преодолеем, дети будут учиться в нормальных условиях», – сказал он.

Жизнь в ЛНР «идет вверх»

Замдиректора татарстанской фирмы так же, как и вице-премьер РТ, подчеркивает, что не замечает негатива со стороны местного населения.

«Озлобленность я не наблюдал ни в ком. Люди, как и везде, разные. В основном приветствуют нашу деятельность, рады, что мы пришли, осуществляем какие-то виды работ», – признается Артур Шамсутдинов.

Благодаря подрядчику из Республики Татарстан в Рубежном удалось восстановить пункты временного размещения и многофункциональные центры «Мои документы». Эта работа помогает людям вернуться к привычному образу жизни: оформлять, восстанавливать утраченные документы и многое другое.

«Жизнь продолжается. Она в хорошем ключе идет вверх по уровню. Не все, конечно, просто, но мы прилагаем все усилия», – рассказывает Шамсутдинов.

Хороших результатов было бы невозможно достичь без поддержки сплоченной команды. Как отметил руководитель фирмы, на пике строительных работ в школе Рубежного было задействованы порядка 80 человек Фото: предоставлено Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Хороших результатов было бы невозможно достичь без поддержки сплоченной команды. Как отметил руководитель фирмы, на пике строительных работ в школе Рубежного было задействованы порядка 80 человек. Теперь, когда основные этапы проекта завершены, количество сотрудников сократилось: 30 занимаются кровельными работами, еще 10 выполняют слесарные и сантехнические задачи.

«Многие жители города работают как у федеральных, так и у наших татарстанских подрядчиков. Получают достойную зарплату», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Артур Шамсутдинов отметил, что кадровый вопрос – это волнообразная машина. Специалисты могут приходить и уходить, но их вклад всегда остается важным для общего дела.

«Люди возвращаются, и что им здесь делать? Промышленных предприятий очень мало, поэтому мы даем им возможность заработать. У них хороший заработок и есть вера в завтрашний день», – добавил Артур Шамсутдинов.