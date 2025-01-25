Татарстан завершает работы по установке модульной котельной в спортшколе Лисичанска

В детско-юношеской спортивной школе подшефного Лисичанска завершаются работы по монтажу блочно-модульной котельной. Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин совместно с представителем подрядчика проинспектировал завершающий этап работ установки котельного оборудования.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Ключевые этапы проекта уже выполнены: завершена прокладка газовой трассы, установлено котельное оборудование и обустроена теплотрасса.

«В настоящий момент мы заканчиваем работы по установке фундамента и монтажу дымоходных труб. Это позволит начать пуско-наладочные работы, включая проверку газового оборудования и запуск котлов. В ближайшие дни система отопления будет запущена, и здание получит тепло», — сообщил представитель подрядной организации.