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ЛНР и Татарстан 25 января 2025 08:00

Татарстан завершает работы по установке модульной котельной в спортшколе Лисичанска

В детско-юношеской спортивной школе подшефного Лисичанска завершаются работы по монтажу блочно-модульной котельной. Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин совместно с представителем подрядчика проинспектировал завершающий этап работ установки котельного оборудования.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Ключевые этапы проекта уже выполнены: завершена прокладка газовой трассы, установлено котельное оборудование и обустроена теплотрасса.

«В настоящий момент мы заканчиваем работы по установке фундамента и монтажу дымоходных труб. Это позволит начать пуско-наладочные работы, включая проверку газового оборудования и запуск котлов. В ближайшие дни система отопления будет запущена, и здание получит тепло», — сообщил представитель подрядной организации.

#ЛНР и Татарстан
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