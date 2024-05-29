Татарстан поможет Лисичанску восстановить спортивный зал

Республика Татарстан восстановит в Лисичанске спортивный зал. Масштабные работы на объекте уже начались. К ним привлечена местная подрядная организация, имеющая положительный опыт сотрудничества с шеф-регионом – ранее специалистами был выполнен капитальный ремонт одной из городских больниц и трех образовательных учреждений.

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В обозначенные сроки на спортивном объекте предстоит выполнить целый комплекс работ – от замены коммуникаций до восстановления кровли и разрушенных в результате ракетных ударов стен.

Ход восстановительных работ находится на контроле вице-премьера Татарстана Евгения Варакина.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.