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ЛНР и Татарстан 13 сентября 2024 16:14

Вице-премьер РТ проверил, как восстанавливают школу в Рубежном

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Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проверил начало ремонтно-восстановительных работ в школе №2 в Рубежном. Во время выездного осмотра была проведена инспекция работ подрядчика.

Подготовить школу к осенне-зимнему периоду татарстанским специалистам поручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время своего визита на подшефные территории.

В настоящее время на объекте проводится демонтаж поврежденных участков кровли. Помимо кровельных работ строителям предстоит заменить стекла в окнах учебного учреждения, а также сделать отмостку.

#ЛНР и Татарстан
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