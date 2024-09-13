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Вице-премьер РТ проверил, как восстанавливают школу в Рубежном
Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проверил начало ремонтно-восстановительных работ в школе №2 в Рубежном. Во время выездного осмотра была проведена инспекция работ подрядчика.
Подготовить школу к осенне-зимнему периоду татарстанским специалистам поручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время своего визита на подшефные территории.
В настоящее время на объекте проводится демонтаж поврежденных участков кровли. Помимо кровельных работ строителям предстоит заменить стекла в окнах учебного учреждения, а также сделать отмостку.
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