Салимгараев по итогам поездки на Донбасс: «Люди здесь должны знать, что происходит там»

Руководство «Татмедиа» побывало в командировке в ЛНР и ДНР. Во время этой поездки они провели обучающие семинары для коллег из Луганска, заключили соглашение о развитии сотрудничества с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР, был подписан меморандум с коллегами в Донецке. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Руководство «Татмедиа» побывало в командировке в ЛНР и ДНР

Фото: © «Луганск-24»

«С Татарстаном у нас очень плодотворная, крепкая, настоящая дружба»

Медиадесант из Татарстана на днях побывал на Донбассе. Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, военный корреспондент «Татар-информа» Равиль Мукменов побывали в ЛНР и ДНР.

В один из дней поездки в Луганске было подписано соглашение о развитии сотрудничества между Республиканским агентством «Татмедиа» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

​По словам Евгения Варакина, на начальном этапе перед Татарстаном стояли задачи по созданию нового аппарата управления, ремонту зданий, решению вопросов ЖКХ

Фото: © «Татар-информ»

«И открытие корпункта в ЛНР, и подписание соглашения – это звенья одной цепи. Это постоянный рассказ о том, что здесь происходит, – о том, как в Луганск возвращается мирная жизнь, о том, что происходит в прифронтовой зоне. Чтобы люди видели и понимали, что происходит, как происходит и почему это происходит. Роль журналиста – доводить информацию. Там у нас немного другая жизнь, но очень много ребят уходит на фронт. И им, и тем, кто их провожает, очень важно понимать, что происходит здесь. Цель нашей поездки – донастроить отношения, доналадить сотрудничество. Для того, чтобы получать постоянный поток информации о том, что здесь происходит», – рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова отметила плотное взаимодействие с регионом-шефом.

«Сначала они приехали, потом мы съездили посмотрели, как и что работает. Такое сотрудничество продолжается два года, и это не предел», – подчеркнула Александра Веселова.

Она поблагодарила коллег из Татарстана за возможность учиться новому, подчеркнув, что Татарстан ценит традиционные СМИ и активно внедряет новые технологии. В свою очередь гости из Татарстана сделали акцент на важности сотрудничества с подшефным регионом.

Александра Веселова поблагодарила коллег из Татарстана за возможность учиться новому Фото: © «Луганск-24»

«Как вы знаете, мы издаем две газеты в Лисичанске и Рубежном. Начинать с ваших позиций интереснее, потому что сразу можно перейти на более современный формат и новые технологии. В вашем регионе это можно будет сделать даже проще, чем в Татарстане. Это будет наша слаженная совместная работа», – сказал Айдар Салимгараев.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Ершова, они постоянно изучают опыт коллег из Татарстана.

«С Татарстаном у нас очень плодотворная, крепкая, настоящая дружба, и мы регулярно пользуемся опытом более опытных коллег в разных направлениях нашей отрасли. Сегодня мы поднимали и обсуждали вопросы сотрудничества в области медиа – и с точки зрения развития СМИ, и с точки зрения того, какие подходы необходимо применять, как использовать современные технологии в СМИ. У Республики Татарстан очень передовой опыт в этом направлении», – отметил министр.

Андрей Ершов выразил уверенность, что соглашение позволит улучшить качество и доступность информации в ЛНР, открыв новые горизонты для интеграции информационных технологий.

Это не первый медиамостик из Татарстана в ЛНР – «Татар-информ» рассказывал, что в октябре прошлого года в луганском Доме журналистов представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве.

В октябре прошлого года представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве Фото: © «Луганск-24»

«Очень было приятно, что коллеги хотят взаимодействовать в информационной сфере. А самое главное, что коллеги хотят передавать свой бесценный опыт, который они нарабатывали годами», – отметила тогда заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.

«Открыты и готовы дружить в творческом плане»

Представители республиканского агентства провели обучающие семинары для луганских журналистов на тему сторителлинга и использования искусственного интеллекта в СМИ.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выразил уверенность в активном сотрудничестве по данным направлениям. Он заверил, что работа продолжится и в онлайн-формате. Будет создан телеграм-чат, где коллеги из двух регионов будут разбирать материалы с использованием нейросетей, делиться опытом и обсуждать новые тенденции.

«Мы максимально открыты, готовы с вами дружить в творческом плане», – отметил Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков выразил уверенность в активном сотрудничестве и заверил, что работа продолжится и в онлайн-формате Фото: © «Луганск-24»

Безусловно, обмен опытом и активное партнерство станут важным импульсом для достижения общих целей, способствуя развитию журналистики в обоих регионах.

«Соглашение о развитии сотрудничества – это начало большого пути: в чем взаимодействовать, в каких направлениях. Думаю, это будет основой для новых интересных проектов, которые мы будем вместе с вами реализовывать», – сказал Айдар Салимгараев.

«Татарстан с нами уже многое время, и республика всегда проявляет не только заботу и вкладывается в развитие ЛНР, но и проявляет креатив. Коллеги из Казани приезжают с очень яркими интересными идеями, как, например, сегодня», – высказался министр Андрей Ершов.

Военный корреспондент «Татар-информа» Равиль Мукменов рассказал, как создаются истории о людях в видеоформате Фото: © «Луганск-24»

Перед студентами-журналистами выступил военный корреспондент «Татар-информа» Равиль Мукменов. Он рассказал, как создаются истории о людях в видеоформате – том жанре, который сегодня очень востребован у зрителя. Начинающим журналистам рассказали о том, что сторителлинг сегодня, пожалуй, самый главный формат журналистики. А также о том, что даже на сложных темах можно делать очень популярный контент.

Многолетнее взаимодействие Татарстана и ЛНР

Сотрудничество между Татарстаном и ЛНР продолжается уже несколько лет. В июле 2022 года Лисичанск стал подшефным городом Татарстана, и руководство республики активно приступило к его восстановлению. По словам бывшего вице-премьера РТ и экс-куратора подшефного региона Евгения Варакина, на начальном этапе перед Татарстаном стояли задачи по созданию нового аппарата управления, восстановлению теплового контура, ремонту крыш жилых домов и социальных объектов, а также решению вопросов ЖКХ.

Основной задачей Татарстана в Рубежном стало восстановление жилого фонда, социальных объектов и бытовой инфраструктуры Фото: © «Татар-информ»

В мае 2023 года у Татарстана появился второй подшефный город в ЛНР – Рубежное. В отличие от Лисичанска в Рубежном ситуация обстояла чуть лучше: у жителей города были свет, газ и вода. Основной задачей Татарстана в Рубежном стало восстановление жилого фонда, социальных объектов и бытовой инфраструктуры.

В конце 2023 года на традиционном съезде Совета муниципальных образований республики Раис РТ Рустам Минниханов отметил важность сотрудничества с новым регионом.

«Уверен, наше сотрудничество будет нас сближать. Мы поговорили и об учебе студентов в наших учебных заведениях, обсудили летний отдых и другие вопросы. Это все будет рассматриваться на системной основе», – отметил тогда Рустам Минниханов.

Можно с уверенностью сказать, что задачи, которые стояли на тот момент перед республикой-шефом, были выполнены довольно успешно. Жители подшефных городов регулярно получали гуманитарную помощь из Татарстана.

Во всех домах Лисичанска было восстановлено электричество, а в 40% жилых помещений появилась вода. В Рубежном начался активный процесс восстановления жилого фонда, включая ремонт крыш и систем тепло- и водоснабжения.

Ко Дню Героев Отечества в Лисичанске восстановили Вечный огонь. Были созданы пять МУПов, отвечающих за разные направления. В городе вновь заработали магазины, все это благодаря помощи и силам татарстанцев. Продолжали восстанавливать социальные объекты.

Сейчас от Татарстана ЛНР курирует вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин Фото: © «Татмедиа»

С июня 2024 года по настоящее время ЛНР курирует вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, сменивший на этом посту Евгения Варакина. Под его руководством активно продолжается работа по восстановлению региона.

В подшефных городах восстанавливают электро- и теплоснабжение, городскую инфраструктуру, социальные объекты, школы и детские сады, развивается сотрудничество в сфере медицины. Власти республики организовали программу оздоровительного отдыха для детей из подшефных городов. Первая смена прошла в крымском центре «Сәләт — Ак Барс» в поселке Форос под Ялтой.

«Глядя на Татарстан, можно видеть – если жить в мире, уважать друг друга, можно строить прекрасное будущее»

В эту поездку руководство «Татмедиа» побывало и в Лисичанске, и в Рубежном. Подробный материал о поездке, а также интервью с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, курирующим подшефный регион, в ближайшее время выйдет на сайте «Татар-информа».

«Все начинается со слова, журналистика – она впереди всех изменений, которые происходят в нашей жизни. Мы сегодня возложили цветы к памятнику погибшим журналистам. Их жизни, их трагедии – все было не зря, потому что они смогли изменить людей. Репортажи, которые они снимали ценой своей жизни, раскрыли глаза многим людям. Я приезжал в Луганск в прошлом году, в этот раз я заметил, что больше стало машин в городе, людей больше на улицах, взгляд у них совсем другой. Я чувствую, что нахожусь в России. Чувствую, что люди здесь такие же, как у нас в Татарстане и в других регионах страны. Чувствую сопричастность происходящему. Мы помогаем вам меняться – ваши коллеги приезжают к нам в Татарстан, видят, как мы живем. Татарстан – многонациональная и многоконфессиональная республика, мы живем в мире, работаем, процветаем. И глядя на нас, можно видеть, если жить в мире, уважать друг друга, можно строить прекрасное будущее. Во многом это зависит и от журналистов – от того, как они будут это рассказывать и показывать», – рассказал, отвечая на вопросы луганских журналистов, Шамиль Садыков.

Подписано соглашение о сотрудничестве между медиахолдингами Татарстана и ДНР Фото: © «Татмедиа»

В эту же командировку руководство «Татмедиа» побывало и в Донецке. Там было подписано соглашение о сотрудничестве между медиахолдингами «Татмедиа» и «РМХ». Для коллег из Донецка татарстанцы провели обучающий семинар по сторителлингу. Сотрудничество предполагает обмен темами и журналистами.

«Ваши журналисты могут приезжать к нам, делать новости, репортажи из Татарстана, и мы в свою очередь готовы рассказывать о жизни в Донецке. Люди в Татарстане хотят знать, что происходит в новых регионах. Мы понимаем, что должны рассказывать правду о том, как живет Донецк», – объяснил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Для коллег из Донецка татарстанцы провели обучающий семинар по сторителлингу Фото: © «Татмедиа»

«Мы договорились о том, что будем налаживать контакты. На телеканалах, в газетах, в соцсетях мы будем работать вместе. На данный момент мы договорились, что на наших телеканалах и на телеканалах Татарстана мы будем делать прямые эфиры, в которых будут участвовать политологи, люди от власти, эксперты», – рассказал генеральный директор «Республиканского медиахолдинга ДНР» Николай Черкашин.

Видео предоставлено ТК «Луганск-24»