«Чтобы дети жили интересно, развивались»: РТ восстанавливает школу искусств в Лисичанске

Татарстан восстанавливает музыкальную школу Лисичанска

Сын ударника и саксофонистки

Судьба любит так или иначе возвращать нас в прошлое. Ну, как в школе учили: развитие идет по спирали, которая предусматривает виток в прошлое. Когда-то шестилетний мальчик Миша стоял на пороге огромной и красивой школы, переполненной звуками музыки. И совсем не терялся и не смущался при этом: среди таких звуков он и жил, они были не просто привычными – родными, как голос мамы.

В школу и привела его мама – молодая, красивая, ярко талантливая. Она играла на саксофоне, пианино и скрипке. Артисткой не была, работала на машиностроительном заводе. Не только работала – звездой там стала. Да-да, без всякого преувеличения: как и положено в советские времена, на каждом крупном предприятии существовала развитая художественная самодеятельность. Дарований, конечно же, хватало, но мало кто мог сравниться с Мишиной мамой. Она играла в вокально-инструментальном ансамбле – что могло быть круче в ту пору? ВИА – магическая аббревиатура тех лет. А девчонка с саксофоном – это же просто… слов нет! А как лихо она меняла сверкающий саксофон на скрипку, а потом садилась за пианино, и пальцы летали по клавиатуре…

Будущий папа Миши тоже был, как определили бы сейчас, нереально крут: бас-гитарист и ударник в ВИА! В общем, две звезды нашли друг друга на сцене, в мире, который был близок им обоим. Так что Миша не просто вырос среди музыки – он, можно сказать, родился благодаря ей. И то, что мальчик будет учиться музыке, даже не обсуждалось – и так было понятно.

Новоиспеченный директор размышляет как раз над тем, как вернуть жизнь в обновленные стены

«Музыкальную школу я окончил два раза»

В шесть лет он уже стоял на сцене заводского Дворца культуры и с тем самым знаменитым родительским ВИА пел «Облака, белогривые лошадки». Зрители умиленно улыбались: что за малыш – голубые глазки, звонкий голосок… Голос, кстати, от бабушки достался: та всю жизнь в хоре пела, солировала. В общем, вариантов прожить жизнь без музыки у мальчишки не было, да он и не хотел. Не понимал, как можно без нее.

Возникло лишь одно препятствие: мама мечтала, что сын поступит в класс саксофона, но таких маленьких на этот инструмент не брали…

Школу я окончил два раза, – улыбается Михаил Коваленко.

Он снова стоит на пороге своей родной школы искусств, где сейчас вовсю идут восстановительные работы. Стоит не как ученик, не как давний выпускник – как директор. Вот такая ответственность за лучшие времена детства легла на его плечи. Здесь столько всего было…

Сначала я окончил школу по классу кларнета – на кларнет и в шесть лет брали, – вспоминает Михаил Сергеевич. – Окончил с отличием и снова поступил, теперь уже на саксофон. И поскольку инструменты похожи, пятилетний курс прошел за три года. В памяти об этом времени только самое доброе и хорошее. У нас были отличные педагоги, с Аллой Леонидовной Бандур я дружил и после школы. Я окончил Луганский институт культуры и искусств как звукорежиссер, писал для нее фонограммы, помогал ее ученикам… В общем, со школой так, можно сказать, и не расстался. А вот теперь совсем вернулся.

Республика Татарстан взяла детскую школу искусств в работу, чтобы вернуть в нее жизнь

Татарстан возвращает в школу жизнь

Вернулся совсем не туда, где когда-то учился. Школа сильно пострадала от обстрелов: кровля, окна. Однажды прилетело прямо в отопительный котел… К счастью, сейчас о разрухе уже мало что напоминает. Здесь другая «разруха» – созидательная, приметы грандиозного ремонта. Республика Татарстан взяла детскую школу искусств в работу, чтобы вернуть в нее жизнь. Было запланировано девять видов работ: восстановить кровлю, полностью обновить системы канализации, тепло- и водоснабжения, электропроводку, отремонтировать кровлю, привести в порядок отмостки, провести внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории.

Дело движется быстро, а новоиспеченный директор размышляет как раз над тем, как вернуть жизнь в обновленные стены, сделать так, чтобы она стала ярче и насыщенней прежней. Размышляет – и понимает: это будет непросто.

На руководящей должности ни разу не был, – признается Михаил Сергеевич. – Что ж, будем пробовать, стараться.

Вся его жизнь была связана с музыкой. Он – достойный сын родителей-мультиинструменталистов: в активе кларнет, саксофон, фортепиано. Музыкой и на жизнь зарабатывал: была своя кавер-группа, играли, как сам говорит, то, под что народ пляшет. Правда, сейчас, кроме Михаила, в городе из группы осталась только вокалистка.

Была у нас в городе известная группа «Оксамит», еще те мэтры из 70-х, они проводили рок-фестивали, сейшены, – вспоминает Михаил. – Я один в Лисичанске профессиональный звукорежиссер, помогал им звуком и светом, продвигал эту культуру. Приходила молодежь – мол, хотим свою группу, помогал им, подсказывал. Хотелось, чтобы все это выходило на определенный уровень, чтобы звучало, смотрибельно было, чтобы был контент, который может посмотреть любой зритель.

А теперь, получается, совсем другая жизнь начинается. Многому надо научиться – и есть ради чего, ведь это же его школа, есть еще в городе педагоги, у которых он учился, немного, но есть. А значит, и ответственность особая – сверх обычной ответственности начинающего руководителя, ступившего на этот путь в очень непростых условиях.

Школа сильно пострадала от обстрелов: кровля, окна... Однажды прилетело прямо в отопительный котел ​​​​​

«Кадры – большой вопрос, будем работать в этом направлении»

Но никакие трудности, существующие и предполагаемые, не мешают мечтать. В годы учебы Михаила школа была чисто музыкальной.

Позже, уже после моего выпуска, появилась хореография – очень хорошая, очень большие коллективы были. Ездили на серьезные конкурсы, не только по стране, занимали высокие места. Был художественный отдел. Я хочу, чтобы школа стала действительно школой искусств, где дети могут получить многое. Родители и дети уже сейчас ходят спрашивают – когда начнем заниматься. Я говорю – подождите немного, скоро придете в новую школу… Конечно, у нас останется музыкальный отдел: духовые инструменты, баян, аккордеон, фортепиано, вокал хочу эстрадный и народный. Может, и академический со временем, сейчас сложно найти хорошего педагога. Первым долгом – хореографию разных направлений, это минимальные затраты на учителей. Оборудование двух репетиционных залов, станки, покрытие пола – все это обговаривали с шефами, пообещали, что все будет. Будет два зала. Очень хочу театральную студию сделать. Сейчас идут разговоры, кто будет ее вести, не так просто завлечь людей в Лисичанск. Кадры вообще большой вопрос, будем работать в этом направлении, писать письма в инстанции, в вузы. Кое-кто из местных уже и сейчас есть. А дети пойдут, уверен. Более современный, более коммерческий проект – школа диджеев. Школа огромная, красивая. Будет пространство и для проведения фото- и художественных выставок. Будет два зала – маленький, для проведения академконцертов и школьных мероприятий, и большой концертный. Еще мечтаю, чтобы на территории школы была сцена, будем проводить концерты на улице. У нас ведь город так устроен, что каждый микрорайон – отдельный городок, а школы в них – центры культурной жизни.

Работы продвигаются уверенно, и совсем скоро школа станет тем пространством, где Михаил Сергеевич начнет воплощать свои мечты. Он понимает: легко не будет. Но признается: очень хочется реализовать все планы ради детей – чтобы им было куда пойти, чтобы жили интересно, развивались. Чтобы молодежи хотелось оставаться в своем городе…

Стоя на пороге преображающейся школы, Михаил Коваленко иногда чувствует себя тем самым шестилетним Мишей, у которого все впереди. И почти ощущает на себе взгляды своих учителей – и строгие, и доброжелательные, и вопросительные. Дескать, сможешь ли, мальчик?

Ученичество в душе остается. Ответственность большая, надо не ударить в грязь лицом перед теми, кто эту школу создавал. Может быть, потом, когда жизнь наладится, мои учителя вернутся в Лисичанск, увидят, что у нас тут получится… Думаю, им будет приятно, – улыбается Михаил Сергеевич.

Материал подготовлен при участии и помощи Юлии Черепниной