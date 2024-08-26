Татарстан передал лисичанскому водоканалу новый экскаватор

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин передал очередную коммунальную технику для нужд Лисичанска. В этот раз местный водоканал получил новый экскаватор.

Сотрудники местных коммунальных служб совместно с аварийными бригадами из Татарстана работают над восстановлением городского водоснабжения и отопления. По словам директора лисичанского водоканала Олега Чернопятко, новая техника позволит выполнять ремонтно-восстановительные работы в два раза быстрее.

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Кроме того, благодаря Татарстану в подшефный город доставили запчасти и горюче-смазочные материалы (ГСМ) на 1000 моточасов.

«Хочу выразить отдельную благодарность республике Татарстан за то, что помимо экскаватора нам передали запчасти, набор инструментов и расходные материалы, что позволит продлить срок службы новой техники», – отметил Олег Чернопятко.

Напомним, ранее Татарстан доставил в подшефный Лисичанск вакуумный ассенизатор.