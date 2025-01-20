Две бригады из Татарстана помогли устранить аварии на водопроводе в Лисичанске

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин обсудил с директором МУП водоканал Лисичанска Олегом Чернопятко работу аварийных бригад из Татарстана во время новогодних праздников.

Две бригады из Татарстана проделали значительный объем работы, помогая устранять аварийные ситуации на водопроводных сетях города. В условиях запуска городской системы водоснабжения специалисты из Татарстана ликвидировали порядка 20 повреждений на магистральных и сетевых водоводах.

«Их помощь оказалась неоценимой. Благодаря оперативному устранению утечек нам удалось запустить высоконапорную и низконапорную части системы водоснабжения города. Ребята работают и с пластиковыми, и с металлическими трубами, устраняя повреждения, возникшие в результате разрушений и обстрелов», – отметил Олег Чернопятко.

Аварийные бригады продолжают свою работу в Лисичанске, сосредоточившись на центральной части города. Руководство водоканала выразило благодарность специалистам из Татарстана, особо отметив их профессионализм.