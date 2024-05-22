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ВСУ нанесли очередной удар по многоэтажке в Лисичанске, есть пострадавшие
Как стало известно «Татар-информу», ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Лисичанска.
Сегодня в районе полудня снаряды попали в два многоэтажных дома.
«Удар пришелся по центру города, где в этот момент находились люди на улице. Осколки разбросало в радиусе трехсот метров», – рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения. Точной информации о пострадавших и погибших пока нет.
Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что по жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства «Хаймерс».
«Значительные повреждения получили две девятиэтажки. На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – написал Пасечник в своем телеграм-канале.
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