Песошин по поручению Минниханова посетил Рубежное и Лисичанск

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин побывал в ЛНР, где ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых в Рубежном и Лисичанске. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Раис РТ Рустам Минниханов.

В сопровождении вице-премьера Татарстана Фаниля Аглиуллина и мэра Рубежного Сергея Хортива Песошин ознакомился с ходом восстановительных работ в городе, осмотрел местную школу, в которой капремонт не проводился с момента постройки в 1978 году.

«Наши строители приступят к обновлению объекта в ближайшее время. Побывал [Премьер-министр РТ] и в Лисичанске, где обсудил предстоящие работы в городе. Восстановление социальных объектов в подшефных Рубежном и Лисичанске является для нас первостепенной задачей», – отметил руководитель республики.

В подшефные Татарстану города вернули газ, свет, в процессе – восстановление водоснабжения. Продолжается ремонт детского сада, детской юношеской спортивной школы. После ремонтно-восстановительных работ, проведенных республикой, начинают работать объекты социальной инфраструктуры: три общеобразовательных школы, городская больница, здание МФЦ в Лисичанске и Рубежном, передает «Луганск 24».

«Объемы работы огромные, большие. Будем стараться исполнять в свои сроки, чтобы вовремя все закончить и чтобы дети все-таки учились», – отметил в беседе с корреспондентом представитель РТ Айрат Хайруллин.