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ЛНР и Татарстан 1 октября 2024 14:03

Вице-премьер РТ проверил, как ремонтируют спортивную школу в подшефном Лисичанске

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Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал детскую юношескую спортивную школу Лисичанска. В данный момент на объекте завершается этап реконструкции кровли.

Фото: © «Татар-информ»

Параллельно с этим продолжаются работы по внутренней отделке помещений – ведется подготовка стен спортивного зала под покраску, производится монтаж керамической плитки и установка инженерных коммуникаций.

По итогам осмотра Фаниль Аглиуллин отметил в целом хороший темп работ на объекте.

#ЛНР и Татарстан
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