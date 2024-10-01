Вице-премьер РТ проверил, как ремонтируют спортивную школу в подшефном Лисичанске

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал детскую юношескую спортивную школу Лисичанска. В данный момент на объекте завершается этап реконструкции кровли.

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Параллельно с этим продолжаются работы по внутренней отделке помещений – ведется подготовка стен спортивного зала под покраску, производится монтаж керамической плитки и установка инженерных коммуникаций.

По итогам осмотра Фаниль Аглиуллин отметил в целом хороший темп работ на объекте.