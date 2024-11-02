Ольга Павлова: «Здесь пишется новая спортивная история не только ЛНР, но и всей России»

«Отдыхая в лагере, сдали нормы ГТО»

На пороге последнего месяца осени к нашим ребятам вернулись яркие воспоминания о лете: Крым, море, молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс» и еще одно море – да нет, целый океан впечатлений! Такой подарок детям сделал регион-шеф – Республика Татарстан.

Подарок оказался с сюрпризом: на протяжении отдыха юным рубежанам и лисичанам предстояло продемонстрировать спортивный дух, силу воли и настойчивость, попробовав сдать нормы ГТО. Для занятий спортом в центре есть все условия: четырехэтажный спортивный комплекс с площадкой для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Помимо этого, имеется зал для хореографии, тренажерный зал, зал для борьбы, настольный теннис и скалодром. А еще – футбольное поле и спортивные площадки под открытым небом да под крымским солнышком…

Дети удивили и порадовали своих наставников, добившись отличных результатов: золотых, серебряных и бронзовых значков ГТО.

Воспоминания о лете в Крыму им привезла член Общественной палаты Российской Федерации, заслуженный тренер России и посол ГТО Ольга Павлова.

Она выполнила данное ребятам обещание: привезла честно заслуженные награды. Вместе с нею этот праздник с юными спортсменами разделили вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин и люди, при чьем непосредственном участии наши дети смогли добиться успехов: директор ГБУ РЦ «Черноморец» Евгений Ветров и методист РЦ «Черноморец» Алина Гараева.

«Некоторые работали даже сверх своих возможностей, показав высочайшие результаты»

Обстановка в спортзале обновленной стараниями шефов школы №27 была самая торжественная. Строй детворы в белых футболках, улыбающиеся гости, приподнятое настроение… Ребята понимают: есть причина немного погордиться собой. Ведь даже директор школы, строгая и требовательная Ирина Владимировна Карпенко, говорит:

«Вы получили такое количество знаков ГТО, которое меня удивило. Вы на самом деле сильные, спортивные, дружные, веселые, и поэтому у нас с вами сегодня праздник – праздник вручения знаков ГТО!» – обратилась к детям директор школы.

Истинная правда: много даже золотых значков. И это при том, что ребята давно не имели возможности нормально учиться – но справились! Значки им вручили Ольга Павлова, Фаниль Аглиуллин и глава Лисичанска Эдуард Сахненко.

Ольга Павлова отметила: старательными и ответственными были абсолютно все. Но некоторые работали даже сверх своих возможностей, показав высочайшие результаты. Эти ребята удостоены отдельных наград.

«Такое знамя есть только у вас»

Кроме поздравлений и торжественного вручения значков произошло еще одно очень важное событие: Лисичанск получил знамя ГТО – награду, которая вручается регионам, активно развивающим физкультурно-оздоровительное движение. Эти знамена – важный символ, отражающий поддержку общественности и государства, а также стремление интегрировать новые территории в спортивную жизнь страны.

«Такого знамени нет больше нигде – только в наших подшефных городах. Мы с вами, ребята, говорили, что ГТО в расшифровке значит “горжусь тобой, Отечество”. Сегодня ваше Отечество – Луганская Народная Республика свободная, гордится вами. Именно здесь и сейчас пишется новая спортивная история не только ЛНР, но и всей России. Будущее у вас очень большое, вы достойные граждане нашей страны. Дерзайте, все у вас получится, вы только начинаете свой большой путь, а шеф-регион всегда вам поможет. Люблю вас всех, ждем вас опять в лагере, вместе мы огромная сила», – сказала Ольга Павлова.

Такое же знамя получили и юные спортсмены города Рубежное. Встреча с ними и награждение значками ГТО состоялись в городской боксерской школе.

«Люди, которые здесь живут, – это сердце Донбасса»

Ольга Павлова убеждена: возрождение спорта, в первую очередь детского, – такая же важная задача, как восстановление жилых домов и инфраструктуры. И готова доказать это тем, кто думает иначе.

«Все надо делать вовремя: и дома строить, и медицину поднимать, и спортом заниматься. Честно сказать, Россия ушла очень далеко вперед в сравнении с новыми регионами. Но люди, которые здесь живут, дети, которые здесь живут, – это сердце Донбасса. Для чего наши люди освобождали эти территории, для чего погибали здесь наши парни? Для того, чтобы эти дети жили счастливо и сильно. Чтобы они получили все то, что получают дети во всей России. Донбасс всегда был очень спортивным, еще Сталин называл его самым спортивным регионом Советского Союза. Отсюда вышло большое количество великолепных, выдающихся спортсменов. Я это хорошо знаю. Но самое главное для меня – жизни этих детей. Главное, чтобы они состоялись как люди, чтобы они были здоровыми, счастливыми, получили качественное образование, вернулись на свои территории и восстановили эту цветущую землю. Поэтому мы здесь, поэтому мы и работаем. Мы не должны упустить этих ребят, они же здесь остались, никуда не уехали. У них должно быть все – все то, что есть у наших детей», – сказала Ольга Павлова.

«А в достижении всех важных целей обязательно поможет спорт. Спорт – это характер. Как я говорю, это социальный лифт. Знак ГТО дает огромный бонус при поступлении в любой вуз РФ. А любой спорт воспитывает командный дух, дает мотивацию, возможность преодолевать трудности. Человек с детства привыкает к этой системе, спорт дает закалку на всю жизнь. В 1945 году на Параде Победы у многих победителей рядом с боевыми наградами были знаки ГТО. Потому мы и любим этот комплекс. Это ведь объединяющая история – когда был Советский Союз, когда мы все были плечом к плечу... И мы рады, что вы снова с нами, что мы вместе», – продолжила член Общественной палаты Российской Федерации.

«Дети менялись за это время, в глазах появлялась ответственность»

Конечно, в этот день вспоминалось начало – как стартовал спортивный проект, как ребята из Рубежного впервые попробовали свои силы в сдаче норм ГТО. Это произошло в училище олимпийского резерва «Олимпиец» в Казани. Дети из ЛНР, отдыхавшие в казанском оздоровительном лагере «Заречье», стали первопроходцами в этом проекте. На первом этапе 74 ребенка из Лисичанска и Рубежного участвовали в различных соревновательных программах: бег на 30 м, челночный бег, прыжки и сгибания.

Конечно, это было нелегко! Но детвора очень старалась – и не напрасно.

«Все начиналось в 2022 году, мы уже имели опыт организации отдыха детей в Республике Татарстан. А в январе 2024 года совместно с Ольгой Павловой было принято решение организовать такую смену, где дети будут заниматься спортом и попробуют сдать нормы ГТО. Первые 73 человека побывали в нашем лагере зимой, практика получилась очень хорошая, на ее основе мы решили сделать массовый выезд детей, 462 человека за две летних смены, в июне и августе. Все отлично сдали ГТО, 232 – на золотой значок. Ребята очень хорошие, и сильные духом, и сильные в спорте. Конечно, они отличаются от своих ровесников. Это дети, которые в жизни повидали очень многое. Наверное, поэтому они единые, сплоченные, друг за друга, происходящее их мобилизирует. Они молодцы. И в творческих мероприятиях принимали участие. Надеемся, что эта программа будет существовать, она поддерживается и Президентом. Такие смены должны быть, они нужны. Дети менялись за это время, в глазах появлялась ответственность. Конечно, хотелось бы, чтобы те, кто не сдал нормы в прошлый раз, за зиму подтянулись и в следующий раз смогли у нас добиться успеха. Будем рады привезти награды и для них», – вспоминает директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров.

«Важно дать им высказаться, а потом переключить внимание на то, как хорошо здесь и сейчас»

Сотрудники оздоровительного центра особенно высоко оценили спортивные успехи наших ребят, понимая: морально им не так уж просто. Но и в этом им старались прийти на помощь. Методист РЦ «Черноморец» Алина Гараева рассказывает: каждый раз сопровождала детей из ЛНР в Крым и потом домой, все уже как родные.

Иногда с детьми войны бывает непросто, признается девушка. Делается не по себе, когда они обыденно рассказывают о страшных событиях, которые им довелось пережить. Важно, считает она, дать ребятам высказаться, а потом переключить их внимание на то, как хорошо здесь и сейчас.

«В моей практике тоже была такая девочка. Она была таким колючим ежиком. Мы с ней каждый вечер разговаривали, она не ходила на дискотеку, сама приходила ко мне – и мы говорили обо всем. И с каждым днем таял этот лед… Стараемся каждого обогреть, дать максимум пользы и радости», – рассказала методист РЦ «Черноморец» Алина Гараева.

Да, возможности, которые дает регион-шеф, дорогого стоят. Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин во время вручения спортивных наград поблагодарил команду республики, уже не первый год оказывающую планомерную помощь. И в числе прочего – открывающего прекрасные перспективы для тех, кому скоро предстоит вступать во взрослую жизнь. Ребята подойдут к этому порогу подготовленными.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной

Фотографии предоставлены аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина