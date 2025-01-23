«Это звуки победы над ужасом, войной, смертью»: как РТ восстанавливает музшколу в ЛНР

Разбитую взрывами снарядов музыкальную школу Лисичанска начали возвращать к жизни уже через месяц после освобождения города. Горстка учителей разгребали завалы, дети пешком бегали на занятия из разных уголков города, транспорт тогда не ходил. Но горячее желание заниматься и любовь к музыке победили, а потом на помощь пришел Татарстан.





«Играй, не так страшно будет…»

Знаете, это очень важно, когда в городе есть дом, из окон которого звучит музыка. Все вперемешку: неуверенная скрипочка, блестящие фортепианные пассажи, настойчивые попытки добыть правильный звук из саксофона, россыпь ударных… Это звуки будущего, звуки рождающихся и растущих талантов. А когда речь идет о Лисичанской музыкальной школе – еще и звуки победы над всем самым страшным: ужасом, войной, смертью.

И началась эта победа жарким июльским днем 2022 года. Месяца не прошло после освобождения города, когда горстка преподавателей собралась у своей родной разбитой школы. Прямое попадание – разбита стена, разбит рояль… Было очень горько и больно. Но они знали только один способ преодоления этой горечи и боли – браться за дело. Буквально – своими музыкальными пальцами за горячие и пыльные обломки кирпичей, осколки стекла, чтобы с этого начать спасение своего дома.

И если в чьей-то душе еще шевелились сомнения, их полностью развеял маленький пианист Алеша Джафаров, который прибежал с другого конца города и с надеждой спросил: «А когда начнем заниматься?» Он уже успел понять, что музыка умеет и помогать, и спасать. В самые трудные дни мама ему говорила: «Играй, не так страшно будет…»

Первый учебный год был темным и холодным. Школа без света, без отопления, но дети шли сюда из разных концов города пешком, потому что и транспорта еще тоже не было. Шли, чтобы замерзшими пальцами извлекать звуки, ведь с музыкой действительно не так страшно и не так трудно.

Горстка учеников, пять учителей, но это была настоящая жизнь. Педагоги с радостью отмечали: дети приходят на занятия с удовольствием, относятся к урокам ответственно, некоторые учатся играть сразу на двух музыкальных инструментах. Им действительно интересно, и это, уверена директор музыкальной школы №2 Елена Шарыгина, в первую очередь заслуга преподавателей.

Дети, которым повезло

«Нашим детям очень повезло: преподаватели имеют высокую квалификацию, богатый результативный опыт работы с детьми. Они своим ученикам и наставники, и тонкие психологи, и друзья. Нынешний состав – несомненно, костяк будущего нового коллектива», – уверена директор.

Сама Елена Шарыгина в этой команде энтузиастов представляет элитную «касту» скрипачей. Те, кто мечтает играть, как в старой песенке, «на кларнете и трубе», идут в ученики к Анатолию Шарыгину. Впрочем, Анатолий Николаевич прекрасно владеет не только духовыми, но и ударными инструментами, так что в спокойные времена от мальчишек, мечтающих научиться круто барабанить, отбоя не было. Да и сейчас ученики есть.

Игорь Деревянко – гитарист, балалаечник, композитор. Разносторонне талантливый музыкант. Когда пальцы Игоря Евгеньевича летают по грифу гитары, а со струн сыплются затейливые, страстные, очень испанские пассажи, кажется, это и есть его стиль. Пылкость, виртуозность, эффектный артистизм… А когда у него в руках балалайка – открывается такая русская душа!

Людмила Воронина-Деревянко, опытный педагог, обучает ребят искусству игры на баяне и аккордеоне. Тем, кто считает эти инструменты несовременными, достаточно поприсутствовать у Людмилы Борисовны на уроке: она убедительно раскроет их богатые возможности.

Во все времена самым популярным инструментом остается фортепиано. В Лисичанске дело приобщения к этому инструменту в руках Людмилы Ненашевой. Через кропотливый труд, через необходимую «поденщину» гамм и этюдов – к глубокому пониманию музыки, от робкого ученичества – к исполнительскому мастерству. Таким непростым путем ведет своих учеников Людмила Михайловна.

«На улице было -20, в комнате, где стоит инструмент, +5… Но дочь не могла пройти мимо инструмента»

Вот они впятером и начинали: в темноте и холоде полуразрушенного здания, без зарплаты, среди войны… Поддерживали друг друга. А еще больше поддерживали дети, удивительным образом изменившиеся. Опытные педагоги поражались не только их целеустремленности и терпению, не только готовности ради занятий преодолевать любые трудности, а еще и новому отношению к музыке, новому ее пониманию. Глубокому, взрослому.

Ольга-Регина Сафонова стала писать музыку, облекая в звуки свои мысли, чувства, переживания, свои страхи и надежды.

«Я сочиняла эту композицию почти год, и каждый раз я ее дополняла. Мне мелодия сама приходила в голову, и я играла. В прошлом году, когда шли боевые действия, я не могла ее наигрывать, но в этом году все лучше. Эта мелодия о том, как поссорились два брата. Но теперь я написала конец этой истории: они разошлись и больше никогда не встретятся», – рассказывала десятилетняя на тот момент девочка.

Району, где живет семья Ольги-Регины, досталось очень: если где-то еще сохранялись некоторые удобства, то там не было ничего.

«На улице было -20, в комнате, где стоит инструмент, +5… Но дочь никогда не могла пройти мимо инструмента. По вечерам играла в темноте, без свечей, без фонариков. Это была сюрреалистическая картина: все разрушено – и доносится музыка…» – вспоминает Елена, мама маленькой пианистки.

«Мы чувствуем, как нас обнимают и берегут»

А потом при помощи Республики Татарстан музыкальная школа стала возвращаться к жизни. Появились обогреватели, ликвидировались разрушения, прекрасными подарками стали инструменты…

Во второй половине года школа отважилась отправить двух учеников на республиканский конкурс. Отважилась, говорит Елена Шарыгина, ни на что особо не рассчитывая. Максимум – напомнить о себе: что живы, что школа существует… А в результате скрипачка Ксения Козлова и баянист Богдан Елкин вошли в число победителей!

Конечно, это окрылило всех. Как и постоянная поддержка региона-шефа, регулярные визиты представителей Татарстана – с подарками, помощью, добрым словом. И в свой второй, условно послевоенный год музыкалка входила уже уверенно. Год этот стал насыщенным, а завершился, как это и положено, отчетным концертом. Настоящим праздником: взволнованные юные музыканты, сияющие родители, радостные учителя. И музыка: подаренные Татарстаном инструменты уже звучали в полный голос.

«Да, мы расцвели, и по сегодняшнему концерту это заметно. Мы набрали обороты, контингент увеличился. У нас занимается сейчас 60 детей, и на следующий учебный год мы уже приняли три заявления. Преподавателей было пять – теперь девять. Преподавательская команда очень слаженная. Педагоги со всего города сошлись у нас. Это люди с огромным стажем, это великая сила, они умеют работать с детьми, умеют общаться с родителями. Удивительно, но люди, зная, какой у нас коллектив, приходят к нам со словами, что готовы работать даже без зарплаты, быть волонтерами от музыки… Но и вопрос зарплаты перестает быть для нас болезненным, наша школа наконец-то зарегистрирована. Теперь мы работаем официально, дети зачислены, педагоги оформлены, зарплата будет», – с радостью рассказывает директор школы Елена Шарыгина.

Директор не устает благодарить власти Татарстана за помощь.

«Я безмерно благодарна Республике Татарстан. Появился у нас еще один спонсор – АО «Казанское моторостроительное производственное объединение». Буквально каждый квартал мы получаем помощь: аппаратуру, сейчас вот компьютер к нам едет для организации рабочего места секретаря. Отношение удивительное, мы просто чувствуем, как нас обнимают и берегут… Буквально каждый квартал получаем помощь. Зашли мы и в Президентский фонд культурных инициатив, это тоже поможет материально-техническую базу пополнить. Сейчас у нас на повестке дня взаимодействие с общеобразовательными школами, есть идеи, проекты, хотим большее количество детей привлечь в нашу творческую атмосферу. Боремся за детские души, стараемся», – говорит Елена Шарыгина.

«Все выполняем одни и те же задачи: восстановить, победить, всех детей обнять»

Коллектив музыкальной школы навсегда благодарен первой команде региона-шефа: они были рядом в самые трудные времена, поддержали их, пришедших на родные руины. Поддержали так, что педагоги всем сердцем почувствовали: обрели надежных друзей.

«Сейчас традицию продолжает Фаниль Анварович Аглиуллин. Он вник в наши проблемы, а они уже другого порядка – все временное уходит, шефы будут предметно заниматься ремонтом здания», – говорит Елена Шарыгина.

В школе поменяли систему отопления. Сделали это совместными усилиями: шефы дали материалы, а учителя-мужчины своими руками все сделали. Никто не роптал, все понимали: идет масштабная реконструкция города, рабочих рук не хватает. А у преподавателей школы руки не только музыкальные, но и очень умелые.

«У нас все, как я говорю, универсальные солдаты. Все в одной связке. Все выполняем одни и те же задачи – восстановить, победить, всех детей обнять», – улыбается директор.

Следующий этап – замена окон. А параллельно обновление материальной базы, в чем огромную помощь оказывает Казанское моторостроительное производственное объединение. В течение года они подарили школе оргтехнику, звукозаписывающую аппаратуру, музыкальные инструменты. Очередной и очень актуальный дар – интерактивная доска, которая помогла сделать уроки более содержательными, зрелищными и современными.

«Благодаря использованию современных технологий дети с интересом идут на уроки. Мы очень ценим эту дружбу с Казанским моторостроительным производственным объединением, дорожим ею. Это не разовая помощь, у нас идет постоянный диалог. С такими друзьями нам очень надежно идти дальше, мы понимаем, что не одни, что нас поддержат», – отмечает Елена Шарыгина.

Да и как не поддерживать этот коллектив – не только талантливый и профессиональный, но еще и отважный, беззаветно преданный своему делу? Никакие трудности военного времени не заставили их дрогнуть, испугаться, отступить. И никакие трудности не заставили детей отказаться от музыки.

Идет борьба за души

Успехов в новейшей истории музыкальной школы становится все больше. Участие и победы в конкурсах – теперь, как и прежде, обычное дело. Минувшим летом скрипачке Ксении Козловой удалось поучаствовать в школе-фестивале Лундстрема и играть на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории. Девочка и ее товарищи Елизавета Рябова, Богдан Елкин, Алексей Джафаров и Ярослав Аврамчик стали победителями конкурса «Время зажигать звезды», который впервые состоялся в Северодонецке.

«Школа востребована, мы это видим прекрасно. Родители с удовольствием приводят детей: два года назад было 30 учеников, сейчас уже около 70, ребята добиваются больших успехов. И преподавателей за это время стало вдвое больше, теперь их десять, и это отличные высокопрофессиональные педагоги. Хочу искренне поблагодарить коллектив школы, они очень трепетно относятся к своему призванию. Видим, что жизнь возвращается в школу, и рады в этом помочь», – говорит вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин.

А Елена Шарыгина, видя деятельную поддержку региона-шефа, живет мыслями о будущем. О том, что в школу придут в качестве преподавателей выпускники прошлых лет – нынешние студенты. Ведь и сама Елена Ивановна после института пришла работать именно в родную школу. Уже сейчас в Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского и в колледже учатся Екатерина Козлова, Адам и Давид Теплых, на подготовительные курсы поступила Кира Афонина. Есть перспективные старшеклассники Ксения Козлова, Богдан Елкин, Алексей Джафаров.

«Конечно, сейчас особенно нужны люди рабочих специальностей, но это нужно не меньше, может быть даже больше. Ведь идет борьба за души…» – убежденно говорит директор.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной

Фотографии предоставлены Юлией Черепниной