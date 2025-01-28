Татарстан передал Лисичанску спецтехнику для благоустройства города
Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин вручил мэру Лисичанска Эдуарду Сахненко ключи от грузового самосвала на базе автомобиля МАЗ.
Переданная спецтехника будет использоваться местным коммунальным предприятием для благоустройства города.
«Мы уверены, что переданная грузовая спец.техника поможет городу при расчистке завалов и вывозе твердых бытовых отходов, поспособствует улучшению состояния городской инфраструктуры», — отметил Фаниль Аглиуллин.
Помощь оказана в рамках программы поддержки подшефных городов, реализуемой Республикой Татарстан.