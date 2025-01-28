news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
ЛНР и Татарстан 28 января 2025 08:07

Татарстан передал Лисичанску спецтехнику для благоустройства города

Татарстан передал Лисичанску спецтехнику для благоустройства города
Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин вручил мэру Лисичанска Эдуарду Сахненко ключи от грузового самосвала на базе автомобиля МАЗ.

Переданная спецтехника будет использоваться местным коммунальным предприятием для благоустройства города.

«Мы уверены, что переданная грузовая спец.техника поможет городу при расчистке завалов и вывозе твердых бытовых отходов, поспособствует улучшению состояния городской инфраструктуры», — отметил Фаниль Аглиуллин.

Помощь оказана в рамках программы поддержки подшефных городов, реализуемой Республикой Татарстан.

#ЛНР и Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

27 января 2025
В Татарстане обяжут граждан оформлять недвижимость

В Татарстане обяжут граждан оформлять недвижимость

27 января 2025