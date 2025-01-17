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Вице-премьер РТ проверил, как в школе Рубежного завершаются работы по пуску тепла
Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин проинспектировал завершающий этап строительно-монтажных работ теплового оборудования школы №2 города Рубежное.
Вместе с представителем подрядной организации он осмотрел устройство фундамента, установку теплобокса, монтаж дымоходной трубы и инженерных систем. Также на объекте завершаются работы по подключению газопровода.
«Сегодня мы проинспектировали ход строительно-монтажных работ по тепловому оборудованию в школе №2 города Рубежное. Уже завершены работы по обустройству фундамента и установке теплобокса, заканчивается монтаж дымоходной трубы. На завершающей стадии находятся работы по монтажу газопроводной трубы для подключения теплобокса к инженерным коммуникациям школы. В ближайшие дни весь комплекс работ будет завершен, останется выполнить сварочные работы в подвальной части школы, после чего будут проведены пуско-наладочные работы. Наша цель — обеспечить школу теплом, чтобы дети могли учиться в комфортных условиях», — отметил Фаниль Аглиуллин.
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