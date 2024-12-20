При поддержке Татарстана в детском саду Лисичанска восстановили отопление

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В начале декабря в лисичанском детском саду «Светлячок» завершились работы по восстановлению системы отопления, которая не функционировала на протяжении двух лет.

После освобождения города в 2022 году система теплоснабжения оказалась в критическом состоянии: радиаторы и трубы в здании детского сада промерзли и пришли в негодность. Это сделало невозможным работу с детьми в холодное время года.

Тогда администрация детского сада обратилась за помощью к представителю Республики Татарстан в Лисичанске — вице-премьеру Фанилю Аглиуллину. Оперативное взаимодействие с директором по развитию компании «Автобусный-Центр Столица» Андреем Смольяковым позволило обеспечить финансирование закупки необходимых материалов и выполнить работы по реконструкции отопительной системы.

В течение двух месяцев была проведена экспертиза, закуплено и установлено оборудование. В детском саду заменили 168 радиаторов и полностью обновили теплотрассу, включая разводку в подвале.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Руководитель детского сада «Светлячок» Анжела Ким выразила благодарность всем, кто помог в решении проблемы.

«Это событие стало для нас настоящим праздником. От имени педагогов и родителей мы благодарим руководство Республики Татарстан и предпринимателей, которые помогли восстановить тепло в нашем детском саду. Теперь дети могут снова чувствовать себя комфортно и радоваться счастливому детству», – отметила она.

Анжела Ким Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Сейчас в детском саду, который посещают около 80 детей, активно готовятся к проведению новогодних мероприятий. Восстановление отопления позволило коллективу и родителям создать уютную и праздничную атмосферу для малышей.