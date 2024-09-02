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Татарстан помогает восстанавливать детский сад в Лисичанске
Татарстан продолжает восстановление детского сада в подшефном Лисичанске. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал ход восстановительных работ в детском саду и обсудил с подрядчиком текущие вопросы на строительном объекте, отметив хороший темп проводимых подрядчиком ремонтно-восстановительных работ.
На данный момент в детском саду начался процесс демонтажа устаревшей отопительной системы. Параллельно ведутся работы по ремонту поврежденных участков крыши и межэтажных перекрытий.
До этого строители уже приступили к замене оконных конструкций и выполнили часть работ по обновлению фасада здания. Кроме того, осуществляется монтаж новой электропроводки.
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