Татарстан помогает восстанавливать детский сад в Лисичанске

Татарстан продолжает восстановление детского сада в подшефном Лисичанске. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал ход восстановительных работ в детском саду и обсудил с подрядчиком текущие вопросы на строительном объекте, отметив хороший темп проводимых подрядчиком ремонтно-восстановительных работ.

На данный момент в детском саду начался процесс демонтажа устаревшей отопительной системы. Параллельно ведутся работы по ремонту поврежденных участков крыши и межэтажных перекрытий.

До этого строители уже приступили к замене оконных конструкций и выполнили часть работ по обновлению фасада здания. Кроме того, осуществляется монтаж новой электропроводки.